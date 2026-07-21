Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над Балтийским морем

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Полет продлился более четырех часов. Самолеты-бомбардировщики сопровождали истребители Су-35с. В ведомстве напомнили, что экипажи регулярно и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства летают над нейтральными водами.

На отдельных этапах маршрута бомбардировщики Ту-22М3 сопровождались авиацией иностранных государств.

В этот же день полеты над нейтральными водами Японского моря совершили стратегические ракетоносцы Ту-95мс.

В июне самолеты дальней авиации ВКС России пролетели над Баренцевым и Норвежским морями. Полет продлился порядка 16 часов. Экипажи ракетоносцев Ту-160 прямо в воздухе отработали дозаправку топливом. Авиация сопровождалась российскими истребителями МиГ-31.