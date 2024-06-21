Бойцы СВО начнут получать цифровые услуги по льготам в 3-м квартале 2024 года

Процесс оформления документов для получения льгот и соцподдержки бойцам СВО и их семьями нужно упростить и автоматизировать. Об этом на совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым заявил министр обороны Андрей Белоусов .

Также руководители ведомств подробно обсудили действующий алгоритм выдачи справок и утвердили целевую модель и этапность получения документов в цифровом формате, в том числе онлайн через портал госуслуг или в МФЦ.

Министры договорились, что военнослужащие смогут начать получать услуги в цифровом виде в третьем квартале этого года.

Сейчас дорожная карта перехода документооборота в цифровой вид уже разработана и утверждена Белоусовым, подчеркнули в Минобороны.

Для решения задач цифровизации получения справок создали постоянно действующую межведомственную рабочую группу. В нее будут входить в том числе представители Минцифры и Минэкономразвития.

О необходимости цифровизации в военном ведомстве Белоусов говорил 14 мая в ходе выступления в Совете Федерации, напомнили в министерстве.