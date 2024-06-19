Боевой модуль «Бережок» для борьбы с морскими дронами представили в Кронштадте

Международный военно-морской салон начал свою работу в Кронштадте. Там представили боевой модуль «Бережок», адаптированный для уничтожения безэкипажных катеров, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Аппарат от БМП-2 уже доказал свою эффективность. Для борьбы с морскими дронами «Бережок» оснащен системой управления огнем и пусковыми установками для ПТУР.

Отмечается, что на выставке в области кораблестроения в Кронштадте представили корабли и подводные лодки, средства борьбы с морскими дронами, ряд новейших вооружений.

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