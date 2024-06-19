Боевой модуль «Бережок» для борьбы с морскими дронами представили в Кронштадте
Международный военно-морской салон начал свою работу в Кронштадте. Там представили боевой модуль «Бережок», адаптированный для уничтожения безэкипажных катеров, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Аппарат от БМП-2 уже доказал свою эффективность. Для борьбы с морскими дронами «Бережок» оснащен системой управления огнем и пусковыми установками для ПТУР.
Отмечается, что на выставке в области кораблестроения в Кронштадте представили корабли и подводные лодки, средства борьбы с морскими дронами, ряд новейших вооружений.
В двух российских регионах объявили опасность атаки БПЛА
Скрипачка Мариинского театра попала в реанимацию с симптомами ботулизма
Вьетнам принял Путина, несмотря на критику США
Болгарская принцесса Калина шокировала людей своей внешностью
Российский комик Мазур пытался обмануть проститутку
Четырех женщин замуровали на кладбище под Нижним Новгородом
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте