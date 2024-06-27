Артиллерист Берс: на позиции важны хладнокровие и взаимовыручка

На позиции в зоне боевых действий особенно важны адреналин и взаимовыручка товарищей. Об этом рассказал командир отделения, топогеодезист реактивно-артиллерийской батареи с позывным Берс в беседе со «Звездой».
По его словам, на передовой военнослужащие несут ответственность не только за себя, но и за боевых товарищей. Эмоции — непозволительная роскошь, волю им можно дать позже. После выполнения задач страсти утихают, и тогда уже можно все обсудить.
Отмечается, что работу артиллеристов группировки войск «Центр» показал корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев.