Артиллерист Берс: на позиции важны хладнокровие и взаимовыручка

На позиции в зоне боевых действий особенно важны адреналин и взаимовыручка товарищей. Об этом рассказал командир отделения, топогеодезист реактивно-артиллерийской батареи с позывным Берс в беседе со «Звездой».

По его словам, на передовой военнослужащие несут ответственность не только за себя, но и за боевых товарищей. Эмоции — непозволительная роскошь, волю им можно дать позже. После выполнения задач страсти утихают, и тогда уже можно все обсудить.

Отмечается, что работу артиллеристов группировки войск «Центр» показал корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев.

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