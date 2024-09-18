Аналитик Дандыкин предупредил о плачевных последствиях при запрете движения флота РФ в Финском заливе

Введение Эстонией и Финляндией полного запрета движения Балтийского флота России в Финском заливе грозит плачевными последствиями. Об этом заявил военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с RT.
По его словам, если эти страны объявляют Россию противником, значит, должны объявить войну. НАТО в таком случае не придет на помощь Эстонии и Финляндии.
В целом такими призывами Финляндия хочет проявить себя как новый член североатлантического альянса, а Эстония — подчеркнуть собственную полноценность, отметил Дандыкин.
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