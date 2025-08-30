Активная фаза российско-монгольских учений «Селенга-2025» прошла в Бурятии

Учения проходили по сюжету, согласно которому российские и монгольские войска совместно совершали десантирование в тыл условного врага с задачей захватить его штаб-квартиру. Высадка бойцов обеспечивалась парой ударных вертолетов Ми-24, одновременно велись наступательные действия силами артиллерии и танковых подразделений, действующих из укрытий.

Основное внимание уделяли взаимодействию мобильных группировок. Участники использовали как привычные машины типа Ми-8, бронетранспортеры и боевые машины пехоты, так и современные разработки: быстрые багги «Медоед» и «Ерофей», а также специальные мотоциклы.