Активная фаза российско-монгольских учений «Селенга-2025» прошла в Бурятии
Завершилась активная фаза российско-монгольских межвидовых военных учений «Селенга-2025». Мероприятие проводили на полигоне Бурдуны в Бурятии, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Учения проходили по сюжету, согласно которому российские и монгольские войска совместно совершали десантирование в тыл условного врага с задачей захватить его штаб-квартиру. Высадка бойцов обеспечивалась парой ударных вертолетов Ми-24, одновременно велись наступательные действия силами артиллерии и танковых подразделений, действующих из укрытий.
Основное внимание уделяли взаимодействию мобильных группировок. Участники использовали как привычные машины типа Ми-8, бронетранспортеры и боевые машины пехоты, так и современные разработки: быстрые багги «Медоед» и «Ерофей», а также специальные мотоциклы.