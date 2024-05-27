Администрация Новороссийска анонсировала учебные стрельбы

Российские военные проведут учебные стрельбы в Черном море днем и вечером 27 мая. Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации Новороссийска.

Военные учения будут проводить с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.

Ранее военнослужащие провели первый этап маневров с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения прошли в Южном военном округе под руководством Генштаба ВС России.

Военные отработали учебно-боевые задачи получения и снаряжения боеприпасами ракет-носителей комплекса «Искандер», а также выдвижение для подготовки пусков в назначенном районе. Ракетные соединения проводили учения с различными средствами поражения, в том числе с гиперзвуковыми снарядами «Кинжал». По словам президента России Владимира Путина, на втором этапе маневров к российским военнослужащим подключатся коллеги из Белоруссии.