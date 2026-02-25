Собчак с «элитной уцененочкой» взбесила россиян. Зачем журналистка высмеяла нищету?

Журналистка Ксения Собчак опубликовала ролик, в котором рассказала о покупке «уцененочки», пошутив, что реклама позволила ей накопить на еду. Подписчики негативно восприняли иронию и посчитали это оскорблением тех, кто покупает продукты по скидке.

Неудачная пародия

Звезда предстала в амплуа малоимущей женщины в странноватой вязаной шапке. Так она спародировала блогеров Николая и Елену Морозовых, известных как «Платочек». Эта пара регулярно обозревает уцененные или испорченные продукты, некоторые из которых находит на помойке.

Елена — инвалид и страдает энцефалопатией, поэтому ее контент со специфической ноткой. Именно ее и попыталась скопировать Собчак.

«Распаковка, эх, распаковочка, уцененка, эх, уцененочка! Наконец-таки скопила денег с продажи рекламы — и сделала элитную уцененочку, ребятки. Так что, если что, вот бананы со скидкой, хорошие еще, вообще не гнилые, кстати», — заявила звезда.

Ксения также подписала под роликом, что ей удалось приобрести «элитную уцененку на 7235 рублей». Пользователи Сети восприняли этот юмор как издевку над теми, кто вынужден экономить.