Собчак с «элитной уцененочкой» взбесила россиян. Зачем журналистка высмеяла нищету?
Журналистка Ксения Собчак опубликовала ролик, в котором рассказала о покупке «уцененочки», пошутив, что реклама позволила ей накопить на еду. Подписчики негативно восприняли иронию и посчитали это оскорблением тех, кто покупает продукты по скидке.
Неудачная пародия
Звезда предстала в амплуа малоимущей женщины в странноватой вязаной шапке. Так она спародировала блогеров Николая и Елену Морозовых, известных как «Платочек». Эта пара регулярно обозревает уцененные или испорченные продукты, некоторые из которых находит на помойке.
Елена — инвалид и страдает энцефалопатией, поэтому ее контент со специфической ноткой. Именно ее и попыталась скопировать Собчак.
«Распаковка, эх, распаковочка, уцененка, эх, уцененочка! Наконец-таки скопила денег с продажи рекламы — и сделала элитную уцененочку, ребятки. Так что, если что, вот бананы со скидкой, хорошие еще, вообще не гнилые, кстати», — заявила звезда.
Ксения также подписала под роликом, что ей удалось приобрести «элитную уцененку на 7235 рублей». Пользователи Сети восприняли этот юмор как издевку над теми, кто вынужден экономить.
Как отреагировали люди?
Негативное впечатление усугубила вставка с классификацией москвичей по уровню дохода. Согласно этому разделению, жители столицы, зарабатывающие до 100 тысяч рублей, считаются малообеспеченными; средний класс представлен с доходом от 250 до 500 тысяч рублей; а к категории состоятельных отнесли тех, кто получает 500–700 тысяч.
«Куражится над небогатыми людьми. И теми, кто не имеет влияния. Перед теми, кто может по носу щелкнуть, лебезит», — заявила одна из подписчиц.
Интересно
Годовой заработок Собчак исчисляется миллионами долларов, которые она получает от рекламных контрактов, выступлений и подконтрольных ей интернет-изданий. В прошлом году журналистка купила квартиру недалеко от Кремля за миллиард рублей, а также потратила много денег на превращение жилья в произведение искусства.
Другая пользовательница выразила уверенность, что Собчак из журналистки превратилась в клоунессу, причем не очень талантливую. Такой образ ни к чему хорошему не приведет, убеждена, и потом звезда еще будет жаловаться.
«Как бы ей свои дни не закончить в таком вот виде, радуясь уцененке. Бог не Тимошка, видит немножко», — заявил еще один подписчик.
Один из комментаторов отметил, что сейчас в России многие продукты подорожали и превратились в «элитные», так что наступило неподходящее время для смеха. Но журналистка отчего-то это не понимает.