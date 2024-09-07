07 сентября 2024 00:23 Матвей Сафонов попал на миллионы. Бывшая жена забила вратарю судебный гол 0 0 0 Фото: Belkin Aleksey/news.ru / Global Look Press Знаменитости

Спортсмены

Дети

Футбол

Матвей Сафонов проиграл суд бывшей жене Анастасии Казачек. Ей удалось добиться, чтобы футболист выплатил ей 60 миллионов рублей алиментов на дочь, а также отстегивал 25% своего дохода ежемесячно на нужды их маленькой дочери. При этом в Сети появились данные о том, что экс-супруга составила смету на содержание ребенка в течение 15 лет на сумму более чем 230 миллионов рублей. Почему пара развелась, на ком теперь собирается жениться голкипер ПСЖ, и чего от него добивается Казачек — в материале 360.ru.

Кто такой Матвей Сафонов: карьера и успехи вратаря Сафонов родился в Ставрополе в 1999 году. Затем семья переехала в Краснодар. Матвей ходил в обычную общеобразовательную школу. Там на уроке физкультуры его заметил начальник селекционной службы ФК «Краснодар» Владимир Шевелев. В беседе со Sports.ru специалист вспоминал, как тогда пообщался со школьником и узнал, что он занимается баскетболом, а его отец тренирует молодежный состав баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань». «Спросил у Матвея: „Футбол-то тебе нравится?“ Он ответил: „Ну да“. Правда, отцу идея была не очень», — отметил собеседник издания.

Фото: РИА «Новости»

Но в итоге, поговорив с Сафоновым-старшим по телефону, Шевелев смог уговорить его отдать сына в футбол. Первым наставником Матвея был Михаил Рубцов — на тренерском поприще он работал более 30 лет, трудился в школе резерва «Кубани» и в академии «Краснодара». Среди его воспитанников, помимо Сафонова, были Максим Бузникин, Виталий Дьяков, Артур Малоян и Андрей Чичкин. Дебютный матч Матвея за «горожан» прошел летом 2017 года в матче РПЛ против «Амкара». Тогда футболисту было 18 лет. Эта встреча завершилась со счетом 1:1. Основным голкипером «Краснодара» Сафонов стал во второй половине сезона-2018/2019. Вратарь сыграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы, стал серебряным (2023/24) и дважды бронзовым призером ЧР ( (2018/19, 2019/20). Также был признан лучшим молодым футболистом РПЛ сезона-2019/20 и победителем конкурса «Вратарь года» имени Льва Яшина сезона-2021/22.

Фото: РИА «Новости»

За национальную сборную Сафонов впервые сыграл 1 июня 2021 года в товарищеском матче с Польшей, появившись на воротах только на 63-й минуте игры. Тем же летом Станислав Черчесов поставил его в основной состав на матч второго тура группового этапа Евро против финнов, ставший успешным для россиян. Но после была встреча с датчанами. И хотя счет был кошмарным (1:4), Сафонов был одним из лучших игроков команды. В общей сложности в составе сборной страны он провел 13 матчей. В середине июня этого года Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен». Контракт рассчитан на пять лет. По данным Transfermarkt, парижский клуб заплатил за голкипера 20 миллионов евро. Его дебют за ПСЖ прошел 7 августа, это был товарищеский матч против австрийского «Штурма» (2:2).

История брака и развода четы Сафоновых Пока Сафонов был в официальном браке один раз. Свою уже экс-возлюбленную Анастасию Казачек он встретил в Краснодаре.

Романтические отношения между ними начались в 2015-м, спустя четыре года спортсмен сделал ей предложение, но сразу провести нормальное свадебное торжество помешали ограничения из-за пандемии коронавируса. В декабре 2020 года они наконец поженились, Сафонову тогда был 21 год.

Фото: Unsplash

Летом 2021 года Анастасия родила ему дочь, а через четыре месяца новоиспеченные супруги расстались. Казачек обвинила его в измене, причем публично. «Не все проходят испытание деньгами, славой и женщинами с низкой социальной ответственностью. Иметь вторую женщину в браке, видимо, в обществе сейчас считается нормой, чего не скажешь обо мне. Семьи больше нет. И прошу больше эту тему не открывать», — написала она у себя в соцсетях.

Скандалы из-за дочери В мае 2023 года экс-жена футболиста заявила, что он якобы хочет отобрать у нее двухлетнюю дочь. Помимо этого, она обвинила его в намерении взыскать с нее алименты на содержание ребенка в размере 13 386 рублей в месяц.

Фото: РИА «Новости»

«Вчера мой адвокат ознакомился с делом в Ленинском районном суде Краснодара по иску моего бывшего супруга Матвея Сафонова ко мне, об определении места жительства нашей двухлетней дочери с отцом. Фактически Матвей Сафонов хочет отобрать у меня нашу грудную дочь», — заявила Кондратюк в Instagram*. Также бывшая супруга голкипера сообщила, что он инициировал судебные споры о расторжении брака и разделе автомобиля, который подарил ей на рождение дочки.

Хорошо, это его право, а быть достойным человеком закон его не обязывает. Однако забирать у матери двухлетнюю дочь… Это уже переходит все границы. Я больше не могу позволить себе молчать, так как это уже касается не только меня. Видимо, нашему великому футболисту снесло крышу от денег и вседозволенности. Анастасия Казачек экс-жена Матвея Сафонова

В том же гигантском гневном посте она заявила, что когда еще была беременна, Сафонов позволял себе общаться с «дамами с низкой социальной ответственностью» и даже не приехал забрать дочь из роддома, потому что якобы предпочел «проводить весело время с этими девушками».

Фото: РИА «Новости»

В дальнейшем, по словам Казачек, спортсмен никогда не хотел видеть дочку чаще раза в месяц, оправдываясь тренировками и сборами.

После рождения дочки вместо того, чтобы проводить максимально больше времени с ребенком, он ездил каждый день к одной из своих содержанок, говоря мне, что клуб поставил тренировки, а после них ему очень тяжело ехать домой, он устает. Анастасия Казачек

Перечислив эти подробности их личной жизни, мать девочки подчеркнула, что не понимает, как Сафонов собирается ухаживать за маленькой дочкой. В действительности, по ее мнению, бывший муж просто хочет уничтожить ее, а ребенок ему совсем не нужен. «Более того, ему хватило наглости, при том, что он зарабатывает более 150 млн в год, просить суд взыскать с меня алименты на содержание Майи в размере 13 386 рублей в месяц. Уверена, его дамы берут за час больше…» — добавила она. Сафонов тогда это никак комментировать не стал, но его новая девушка — Мария Кондратюк — молчать не стала. Она заявила, что на самом деле вратарю не дают видеться с дочкой, только поэтому он и пошел в суд, а отбирать девочку у Анастасии никто не собирался.

Интересно Мария Кондратюк — стюардесса. Известно, что она летала с «Краснодаром» на выездные матчи и сборы. Видимо, так она и познакомилась с Сафоновым. По информации sport24.ru, карьеру стюардессы она оставила после начала романа с футболистом и стала пробовать себя в качестве стендап-комика. Мария Кондратюк — стюардесса. Известно, что она летала с «Краснодаром» на выездные матчи и сборы. Видимо, так она и познакомилась с Сафоновым. По информации sport24.ru, карьеру стюардессы она оставила после начала романа с футболистом и стала пробовать себя в качестве стендап-комика.

«Он ничего не крадет, не отбирает, не претендует на имущество и тем более на 13 тысяч. Полтора года он только и делал, что договаривался, но все, что от него хотели, — это только деньги. Человек приходит к приставам и говорит, что Матвей ничего не платит, чтобы получить алименты дважды», — возмутилась Кондратюк. Помимо этого, по ее словам, перед играми сборной экс-жена просила запретить Сафонову выезд из России. А сам спортсмен при этом, подчеркнула его возлюбленная, просто хочет, чтобы ему давали общаться с дочерью.

Это все, за что человек борется. Чтобы Настю обязали не препятствовать общению. За два месяца человек 12 раз просил о встрече с ребенком. 12 раз было отказано. Мария Кондратюк новая девушка Сафонова

В конце августа в эфире шоу «Карты, деньги, два мяча» Мария объявила, что Сафонов сделал ей предложение. «Я специально не освещала этот вопрос. Встаю в очередь на алименты», — пошутила Кондратюк, поясняя, почему не носит обручальное кольцо. Почему суммы алиментов вызывают вопросы В конце июля спортсмен пожаловался суду на Казачек за то, что она, по его версии, специально не оплачивала автомобильные штрафы, чтобы «завалить» ими его.

Фото: Belkin Aleksey/news.ru / Global Look Press

В вопросе алиментов он при этом стоял на том, что платить их не будет, потому что Анастасия тратит деньги не на дочь, а на себя. В итоге Мосгорсуд 26 августа оставил в силе решение Никулинского суда, обязав Сафонова выплатить 60 миллионов рублей алиментов и ежемесячно отдавать экс-жене/дочери 25% от зарплаты. Сторона вратаря тогда заявила о планах обжаловать постановление.

Причем позже оказалось, что Казачек составила подробную смету на содержание дочки в течение 15 лет. И сумма получилась всего-то «скромных» 238 миллионов рублей. По информации 93.RU, она направляла в суд расчеты, по которым, на оплату услуг детского садика кружков ей ежемесячно потребуется 6,2 миллиона рублей, пока ребенку не стукнет 18 лет.

Фото: Unsplash

Издание отметило, что планы Казачек на дочь слабо назвать просто амбициозными. Если верить документам с расчетами, бывшая дама сердца Сафонова хочет, чтобы их дочь занималась гимнастикой, шахматами, ходила на теннис, конный спорт, плавание и танцы. Но это еще не все. Также Казачек указала, что дочке надо изучать английский и китайский языки, посещать музыкальную школу, арт-студию и театр. Смету с затратами широко обсуждали в СМИ и в Telegram-каналах. Автор одного из них, известный московский ресторатор Андрей Третьяков подсчитал, что трехлетняя девочка обходится родителям в 6 202 280 рублей в год.

Фото: Unsplash

«Но и это не все. Добавляем питание (1 200 000 в год), бытовую химию, абонемент на год в поликлинику (1 273 000 в год, одежду (4 260 000 в год), отдых на каникулах в Сочи (1 564 000 в год). 14,5 миллионов рублей в год», — перечислил он. Тут же Третьяков с иронией заметил, что не то чтобы видит в этих расчетах завышенные цены по отдельным пунктам, но тем не менее складывается впечатление, что «ребенок нехило так пашет». «Если посчитать по дням, получается, что в сутки на ребенка уходит примерно 40 тысяч. За эти деньги она может жить в супер-лухари-вип-отеле на Мальдивах или в Турции с круглосуточным питанием, детским клубом и развлекательной программой», — заключил он.

Фото: Freepik

Как семейная драма сказывается на карьере вратаря Сафонова В силу того, что Матвей ни разу с 2021 года не делал никаких публичных заявлений по поводу судебных тяжб с женой и не реагировал на обвинения с ее стороны, дать хотя бы какую-то предположительную оценку влияния происходящего на его моральное состояние сложно.

В начале сентября Telegram-канал Baza сообщал, что Сафонов уже почти год пытается увидеться со своей дочерью. Однако все его сообщения и звонки экс-жене остаются без ответа. Источник канала также отметил, что вратарь ПСЖ пытается подписать с Казачек мировое соглашение, по которому дочь, когда ей исполнится 10 лет, она сможет жить с ним, если захочет, а мать не сможет этому никак мешать.

Фото: РИА «Новости»

Помимо прочих условий, спортсмен хочет, чтобы у него было право видеться с дочкой и в рабочие дни, и в праздники, путешествовать с ней за границу (без матери). Также в соглашении есть просьба о дополнительном времени с ребенком, чтобы вместе праздновать день рождения самого Сафонова и его родителей.

Если говорить о влиянии скандалов на его карьеру, то здесь также сложно делать какие-то однозначные выводы. Судя по переходу в ПСЖ, никаких проблем у голкипера на профессиональном поприще нет. Правда, в СМИ появлялась информация о том, что трансфер в парижский клуб мог сорваться из-за проблем с долгами по алиментам перед экс-супругой. Может быть, и мог, но не сорвался.

Фото: РИА «Новости»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в беседе с «Чемпионатом» в июне заявлял, что шумиха вокруг Сафонова и его экс-жены никак не отразилась на игре вратаря. «За исключением одного момента, когда он не захотел сыграть попроще, больше ошибок у Сафонова не было. Поэтому мне трудно оценить, сказалась ли [ситуация на Сафонове]. Я думаю, что нет», — подчеркнул Карпин. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.