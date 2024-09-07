Матвей Сафонов попал на миллионы. Бывшая жена забила вратарю судебный гол
Матвей Сафонов проиграл суд бывшей жене Анастасии Казачек. Ей удалось добиться, чтобы футболист выплатил ей 60 миллионов рублей алиментов на дочь, а также отстегивал 25% своего дохода ежемесячно на нужды их маленькой дочери. При этом в Сети появились данные о том, что экс-супруга составила смету на содержание ребенка в течение 15 лет на сумму более чем 230 миллионов рублей. Почему пара развелась, на ком теперь собирается жениться голкипер ПСЖ, и чего от него добивается Казачек — в материале 360.ru.
Кто такой Матвей Сафонов: карьера и успехи вратаря
Сафонов родился в Ставрополе в 1999 году. Затем семья переехала в Краснодар. Матвей ходил в обычную общеобразовательную школу.
Там на уроке физкультуры его заметил начальник селекционной службы ФК «Краснодар» Владимир Шевелев. В беседе со Sports.ru специалист вспоминал, как тогда пообщался со школьником и узнал, что он занимается баскетболом, а его отец тренирует молодежный состав баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань».
«Спросил у Матвея: „Футбол-то тебе нравится?“ Он ответил: „Ну да“. Правда, отцу идея была не очень», — отметил собеседник издания.
Но в итоге, поговорив с Сафоновым-старшим по телефону, Шевелев смог уговорить его отдать сына в футбол.
Первым наставником Матвея был Михаил Рубцов — на тренерском поприще он работал более 30 лет, трудился в школе резерва «Кубани» и в академии «Краснодара». Среди его воспитанников, помимо Сафонова, были Максим Бузникин, Виталий Дьяков, Артур Малоян и Андрей Чичкин.
Дебютный матч Матвея за «горожан» прошел летом 2017 года в матче РПЛ против «Амкара». Тогда футболисту было 18 лет. Эта встреча завершилась со счетом 1:1. Основным голкипером «Краснодара» Сафонов стал во второй половине сезона-2018/2019.
Вратарь сыграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы, стал серебряным (2023/24) и дважды бронзовым призером ЧР ( (2018/19, 2019/20). Также был признан лучшим молодым футболистом РПЛ сезона-2019/20 и победителем конкурса «Вратарь года» имени Льва Яшина сезона-2021/22.
За национальную сборную Сафонов впервые сыграл 1 июня 2021 года в товарищеском матче с Польшей, появившись на воротах только на 63-й минуте игры.
Тем же летом Станислав Черчесов поставил его в основной состав на матч второго тура группового этапа Евро против финнов, ставший успешным для россиян. Но после была встреча с датчанами. И хотя счет был кошмарным (1:4), Сафонов был одним из лучших игроков команды. В общей сложности в составе сборной страны он провел 13 матчей.
В середине июня этого года Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен». Контракт рассчитан на пять лет. По данным Transfermarkt, парижский клуб заплатил за голкипера 20 миллионов евро. Его дебют за ПСЖ прошел 7 августа, это был товарищеский матч против австрийского «Штурма» (2:2).
История брака и развода четы Сафоновых
Пока Сафонов был в официальном браке один раз. Свою уже экс-возлюбленную Анастасию Казачек он встретил в Краснодаре.
Романтические отношения между ними начались в 2015-м, спустя четыре года спортсмен сделал ей предложение, но сразу провести нормальное свадебное торжество помешали ограничения из-за пандемии коронавируса.
В декабре 2020 года они наконец поженились, Сафонову тогда был 21 год.
Летом 2021 года Анастасия родила ему дочь, а через четыре месяца новоиспеченные супруги расстались. Казачек обвинила его в измене, причем публично.
«Не все проходят испытание деньгами, славой и женщинами с низкой социальной ответственностью. Иметь вторую женщину в браке, видимо, в обществе сейчас считается нормой, чего не скажешь обо мне. Семьи больше нет. И прошу больше эту тему не открывать», — написала она у себя в соцсетях.
Скандалы из-за дочери
В мае 2023 года экс-жена футболиста заявила, что он якобы хочет отобрать у нее двухлетнюю дочь. Помимо этого, она обвинила его в намерении взыскать с нее алименты на содержание ребенка в размере 13 386 рублей в месяц.
«Вчера мой адвокат ознакомился с делом в Ленинском районном суде Краснодара по иску моего бывшего супруга Матвея Сафонова ко мне, об определении места жительства нашей двухлетней дочери с отцом. Фактически Матвей Сафонов хочет отобрать у меня нашу грудную дочь», — заявила Кондратюк в Instagram*.
Также бывшая супруга голкипера сообщила, что он инициировал судебные споры о расторжении брака и разделе автомобиля, который подарил ей на рождение дочки.
Хорошо, это его право, а быть достойным человеком закон его не обязывает. Однако забирать у матери двухлетнюю дочь… Это уже переходит все границы. Я больше не могу позволить себе молчать, так как это уже касается не только меня. Видимо, нашему великому футболисту снесло крышу от денег и вседозволенности.
Анастасия Казачек
экс-жена Матвея Сафонова
В том же гигантском гневном посте она заявила, что когда еще была беременна, Сафонов позволял себе общаться с «дамами с низкой социальной ответственностью» и даже не приехал забрать дочь из роддома, потому что якобы предпочел «проводить весело время с этими девушками».
В дальнейшем, по словам Казачек, спортсмен никогда не хотел видеть дочку чаще раза в месяц, оправдываясь тренировками и сборами.
После рождения дочки вместо того, чтобы проводить максимально больше времени с ребенком, он ездил каждый день к одной из своих содержанок, говоря мне, что клуб поставил тренировки, а после них ему очень тяжело ехать домой, он устает.
Анастасия Казачек
Перечислив эти подробности их личной жизни, мать девочки подчеркнула, что не понимает, как Сафонов собирается ухаживать за маленькой дочкой. В действительности, по ее мнению, бывший муж просто хочет уничтожить ее, а ребенок ему совсем не нужен.
«Более того, ему хватило наглости, при том, что он зарабатывает более 150 млн в год, просить суд взыскать с меня алименты на содержание Майи в размере 13 386 рублей в месяц. Уверена, его дамы берут за час больше…» — добавила она.
Сафонов тогда это никак комментировать не стал, но его новая девушка — Мария Кондратюк — молчать не стала. Она заявила, что на самом деле вратарю не дают видеться с дочкой, только поэтому он и пошел в суд, а отбирать девочку у Анастасии никто не собирался.
Интересно
«Он ничего не крадет, не отбирает, не претендует на имущество и тем более на 13 тысяч. Полтора года он только и делал, что договаривался, но все, что от него хотели, — это только деньги. Человек приходит к приставам и говорит, что Матвей ничего не платит, чтобы получить алименты дважды», — возмутилась Кондратюк.
Помимо этого, по ее словам, перед играми сборной экс-жена просила запретить Сафонову выезд из России. А сам спортсмен при этом, подчеркнула его возлюбленная, просто хочет, чтобы ему давали общаться с дочерью.
Это все, за что человек борется. Чтобы Настю обязали не препятствовать общению. За два месяца человек 12 раз просил о встрече с ребенком. 12 раз было отказано.
Мария Кондратюк
новая девушка Сафонова
В конце августа в эфире шоу «Карты, деньги, два мяча» Мария объявила, что Сафонов сделал ей предложение.
«Я специально не освещала этот вопрос. Встаю в очередь на алименты», — пошутила Кондратюк, поясняя, почему не носит обручальное кольцо.
Почему суммы алиментов вызывают вопросы
В конце июля спортсмен пожаловался суду на Казачек за то, что она, по его версии, специально не оплачивала автомобильные штрафы, чтобы «завалить» ими его.
В вопросе алиментов он при этом стоял на том, что платить их не будет, потому что Анастасия тратит деньги не на дочь, а на себя.
В итоге Мосгорсуд 26 августа оставил в силе решение Никулинского суда, обязав Сафонова выплатить 60 миллионов рублей алиментов и ежемесячно отдавать экс-жене/дочери 25% от зарплаты. Сторона вратаря тогда заявила о планах обжаловать постановление.
Причем позже оказалось, что Казачек составила подробную смету на содержание дочки в течение 15 лет. И сумма получилась всего-то «скромных» 238 миллионов рублей.
По информации 93.RU, она направляла в суд расчеты, по которым, на оплату услуг детского садика кружков ей ежемесячно потребуется 6,2 миллиона рублей, пока ребенку не стукнет 18 лет.
Издание отметило, что планы Казачек на дочь слабо назвать просто амбициозными. Если верить документам с расчетами, бывшая дама сердца Сафонова хочет, чтобы их дочь занималась гимнастикой, шахматами, ходила на теннис, конный спорт, плавание и танцы.
Но это еще не все. Также Казачек указала, что дочке надо изучать английский и китайский языки, посещать музыкальную школу, арт-студию и театр. Смету с затратами широко обсуждали в СМИ и в Telegram-каналах.
Автор одного из них, известный московский ресторатор Андрей Третьяков подсчитал, что трехлетняя девочка обходится родителям в 6 202 280 рублей в год.
«Но и это не все. Добавляем питание (1 200 000 в год), бытовую химию, абонемент на год в поликлинику (1 273 000 в год, одежду (4 260 000 в год), отдых на каникулах в Сочи (1 564 000 в год). 14,5 миллионов рублей в год», — перечислил он.
Тут же Третьяков с иронией заметил, что не то чтобы видит в этих расчетах завышенные цены по отдельным пунктам, но тем не менее складывается впечатление, что «ребенок нехило так пашет».
«Если посчитать по дням, получается, что в сутки на ребенка уходит примерно 40 тысяч. За эти деньги она может жить в супер-лухари-вип-отеле на Мальдивах или в Турции с круглосуточным питанием, детским клубом и развлекательной программой», — заключил он.
Как семейная драма сказывается на карьере вратаря Сафонова
В силу того, что Матвей ни разу с 2021 года не делал никаких публичных заявлений по поводу судебных тяжб с женой и не реагировал на обвинения с ее стороны, дать хотя бы какую-то предположительную оценку влияния происходящего на его моральное состояние сложно.
В начале сентября Telegram-канал Baza сообщал, что Сафонов уже почти год пытается увидеться со своей дочерью. Однако все его сообщения и звонки экс-жене остаются без ответа.
Источник канала также отметил, что вратарь ПСЖ пытается подписать с Казачек мировое соглашение, по которому дочь, когда ей исполнится 10 лет, она сможет жить с ним, если захочет, а мать не сможет этому никак мешать.
Помимо прочих условий, спортсмен хочет, чтобы у него было право видеться с дочкой и в рабочие дни, и в праздники, путешествовать с ней за границу (без матери).
Также в соглашении есть просьба о дополнительном времени с ребенком, чтобы вместе праздновать день рождения самого Сафонова и его родителей.
Если говорить о влиянии скандалов на его карьеру, то здесь также сложно делать какие-то однозначные выводы. Судя по переходу в ПСЖ, никаких проблем у голкипера на профессиональном поприще нет.
Правда, в СМИ появлялась информация о том, что трансфер в парижский клуб мог сорваться из-за проблем с долгами по алиментам перед экс-супругой. Может быть, и мог, но не сорвался.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в беседе с «Чемпионатом» в июне заявлял, что шумиха вокруг Сафонова и его экс-жены никак не отразилась на игре вратаря.
«За исключением одного момента, когда он не захотел сыграть попроще, больше ошибок у Сафонова не было. Поэтому мне трудно оценить, сказалась ли [ситуация на Сафонове]. Я думаю, что нет», — подчеркнул Карпин.
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