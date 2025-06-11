От сепсиса до выкидыша. Чем опасна листерия и где она прячется

Врач Фишкин объяснил, как не заразиться смертельным листериозом

Россиянка попала в больницу с менингитом после того, как съела зараженный листериями стейк слабой прожарки. Оказалось, что бактерия способна поражать центральную нервную систему и вызывать листериоз. Что это за возбудитель, насколько он опасен, кто находится в группе риска и как себя защитить — в материале 360.ru.

Что такое листерия

Листерия — это род бактерий. Самая опасная из них — листерия моноцитогеноз (Listeria monocytogenes).

Она обитает в почве, воде, на растениях, овощах, фруктах, в организме животных: коров, овец, птиц, рыб. Листерию можно встретить в пищевых продуктах: сыром мясе, молоке, мягких сырах, копченостях, полуфабрикатах.

«Это очень живучая бактерия, которая может размножаться даже в холодильнике при температуре +4 градуса», — рассказал 360.ru эксперт в сфере здравоохранения врач общей практики предприниматель Роман Фишкин.

Чем опасна эта бактерия

Листерия вызывает листериоз — опасную инфекцию, особенно для беременных, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом.