От сепсиса до выкидыша. Чем опасна листерия и где она прячется

Врач Фишкин объяснил, как не заразиться смертельным листериозом

IMAGO/Zoonar.com/Ian Iankovskii
Фото: IMAGO/Zoonar.com/Ian Iankovskii/www.globallookpress.com

Россиянка попала в больницу с менингитом после того, как съела зараженный листериями стейк слабой прожарки. Оказалось, что бактерия способна поражать центральную нервную систему и вызывать листериоз. Что это за возбудитель, насколько он опасен, кто находится в группе риска и как себя защитить — в материале 360.ru.

Что такое листерия

Листерия — это род бактерий. Самая опасная из них — листерия моноцитогеноз (Listeria monocytogenes).

Она обитает в почве, воде, на растениях, овощах, фруктах, в организме животных: коров, овец, птиц, рыб. Листерию можно встретить в пищевых продуктах: сыром мясе, молоке, мягких сырах, копченостях, полуфабрикатах.

«Это очень живучая бактерия, которая может размножаться даже в холодильнике при температуре +4 градуса», — рассказал 360.ru эксперт в сфере здравоохранения врач общей практики предприниматель Роман Фишкин.

Чем опасна эта бактерия

Листерия вызывает листериоз — опасную инфекцию, особенно для беременных, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом.

IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalish
Фото: IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalish/www.globallookpress.com

Она поражает:

«У беременных женщин часто бывают выкидыши или рождается мертвый плод», — отметил Фишкин.

К каким осложнениям может привести листериоз

У заболевания, вызванного листерией, есть несколько форм:

В организме заболевания развиваются следующим образом, рассказал Фишкин.

IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen
Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen/www.globallookpress.com

«Листерия проникает в кровь, далее преодолевает гематоэнцефалический барьер, попадает в головной мозг, вызывает гнойное воспаление мозговых оболочек, то есть менингит, или тканей мозга — это энцефалит», — отметил врач.

На первых стадиях болезнь проявляется следующими симптомами: сильной головной болью, ригидностью шеи, судорогами, нарушением сознания.

Как передается листерия

Основной путь инфицирования — пищевой, то есть через сырое мясо, молоко, термически необработанные или немытые овощи.

«Также листерии передаются от матери к плоду — через плаценту или при родах», — рассказал Фишкин.

Бактерию можно подцепить при контакте с зараженной почвой или животными.

«Передача половым путем теоретически вероятна — при контакте с инфицированными выделениями. Но это крайне редкие случаи», — отметил врач.

Elena Mayorova
Фото: Elena Mayorova/www.globallookpress.com

Симптомы листериоза или листериозного менингита

Пищевые симптомы листериоза похожи на отравление:

«Неврологическая форма сопровождается высокой температурой, сильной головной болью, скованной шеей, спутанностью сознания, судорогами», — отметил Фишкин.

Если запустить болезнь, возможно развитие сепсиса, заражение крови. Далее последуют кома и смерть.

«Летальность при листериозном менингите доходит до 30%. Практически каждый третий человек погибает», — рассказал врач.

Кто находится в группе риска

Фото: www.globallookpress.com

Как не заразиться листериозом

Чтобы обезопасить себя от заражения опасной бактерией, нужно завести пищевые привычки, например не употреблять сырое или полусырое мясо.

«Стейк желательно прожаривать до состояния медиум и выше: well, well done и так далее», — пояснил Фишкин.

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