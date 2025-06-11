От сепсиса до выкидыша. Чем опасна листерия и где она прячется
Врач Фишкин объяснил, как не заразиться смертельным листериозом
Россиянка попала в больницу с менингитом после того, как съела зараженный листериями стейк слабой прожарки. Оказалось, что бактерия способна поражать центральную нервную систему и вызывать листериоз. Что это за возбудитель, насколько он опасен, кто находится в группе риска и как себя защитить — в материале 360.ru.
Что такое листерия
Листерия — это род бактерий. Самая опасная из них — листерия моноцитогеноз (Listeria monocytogenes).
Она обитает в почве, воде, на растениях, овощах, фруктах, в организме животных: коров, овец, птиц, рыб. Листерию можно встретить в пищевых продуктах: сыром мясе, молоке, мягких сырах, копченостях, полуфабрикатах.
«Это очень живучая бактерия, которая может размножаться даже в холодильнике при температуре +4 градуса», — рассказал 360.ru эксперт в сфере здравоохранения врач общей практики предприниматель Роман Фишкин.
Чем опасна эта бактерия
Листерия вызывает листериоз — опасную инфекцию, особенно для беременных, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом.
Она поражает:
- желудочно-кишечный тракт, вызывая гастроэнтерит;
- нервную систему, провоцируя менингит, энцефалит, сепсисы.
«У беременных женщин часто бывают выкидыши или рождается мертвый плод», — отметил Фишкин.
К каким осложнениям может привести листериоз
У заболевания, вызванного листерией, есть несколько форм:
- гастроинтестинальная — вызывает диарею, рвоту, высокую температуру;
- нервная — может привести к менингиту, энцефалиту, которые провоцирует абсцесс мозга;
- септическая — самая опасная, может проявиться заражением крови, а у беременных — инфицированием плода.
В организме заболевания развиваются следующим образом, рассказал Фишкин.
«Листерия проникает в кровь, далее преодолевает гематоэнцефалический барьер, попадает в головной мозг, вызывает гнойное воспаление мозговых оболочек, то есть менингит, или тканей мозга — это энцефалит», — отметил врач.
На первых стадиях болезнь проявляется следующими симптомами: сильной головной болью, ригидностью шеи, судорогами, нарушением сознания.
Как передается листерия
Основной путь инфицирования — пищевой, то есть через сырое мясо, молоко, термически необработанные или немытые овощи.
«Также листерии передаются от матери к плоду — через плаценту или при родах», — рассказал Фишкин.
Бактерию можно подцепить при контакте с зараженной почвой или животными.
«Передача половым путем теоретически вероятна — при контакте с инфицированными выделениями. Но это крайне редкие случаи», — отметил врач.
Симптомы листериоза или листериозного менингита
Пищевые симптомы листериоза похожи на отравление:
- диарея;
- тошнота;
- высокая температура.
«Неврологическая форма сопровождается высокой температурой, сильной головной болью, скованной шеей, спутанностью сознания, судорогами», — отметил Фишкин.
Если запустить болезнь, возможно развитие сепсиса, заражение крови. Далее последуют кома и смерть.
«Летальность при листериозном менингите доходит до 30%. Практически каждый третий человек погибает», — рассказал врач.
Кто находится в группе риска
- Беременные женщины и новорожденные;
- люди старше 50 лет;
- ВИЧ-инфицированные;
- онкобольные;
- пациенты с хроническими заболеваниями;
- работники ферм, мясокомбинатов, птицефабрик.
Как не заразиться листериозом
Чтобы обезопасить себя от заражения опасной бактерией, нужно завести пищевые привычки, например не употреблять сырое или полусырое мясо.
«Стейк желательно прожаривать до состояния медиум и выше: well, well done и так далее», — пояснил Фишкин.
Другие правила:
- лучше избегать непастеризованного молока и сыра, например бри или камамбера;
- тщательно мыть овощи и фрукты;
- не хранить готовые продукты рядом с сырым мясом. Поэтому в ресторанах и точках общепита так строго следят за товарным соседством — там все ингредиенты для блюд держат раздельно;
- мыть руки после контакта с животными и сырыми продуктами;
- тщательно мыть ножи и доски после приготовления блюд из сырого мяса;
- беременным и людям с ослабленным иммунитетом следует избегать опасных продуктов, в том числе сыров, копченостей и паштетов.