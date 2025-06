От сепсиса до выкидыша. Чем опасна листерия и где она прячется

Как не заразиться листериозом

Чтобы обезопасить себя от заражения опасной бактерией, нужно завести пищевые привычки, например не употреблять сырое или полусырое мясо.

«Стейк желательно прожаривать до состояния медиум и выше: well, well done и так далее», — пояснил Фишкин.

Другие правила: