«Горите в аду! И ходите пешком». Звезды ополчились на электросамокатчиков в теле Фитнес-тренер Литовченко: полным людям противопоказана езда на электросамокатах

Отечественный шоу-бизнес ополчился на полных людей. Певец Прохор Шаляпин запретил женщинам в теле вставать на электросамокаты, телеведущая Алена Водонаева и вовсе пожелала им гореть в аду. Откуда такая ненависть и какие ограничения существуют на самом деле — в материале 360.ru,

Шаляпин и Водонаева против электросамокатчиков Проблем с самокатчиками хватает, поэтому многие россияне их невзлюбили. Но звезды выплеснули злобу на публику. Гневная тирада Водонаевой прозвучала на полях премии «Жара Music Awards».

«Я ненавижу самокатчиков. <…> Да, самокатчики, будьте прокляты! Горите в аду! И ходите пешком, жирные вы твари. <…> Прекратите ездить на этом транспорте, целлюлитные хряки», — сказала она. На том же фестивале засветился Шаляпин, которому могли быть адресованы эти проклятия — амбассадор гедонизма обожает гонять на электросамокате по центру Москвы. Правда, ему тоже есть, что сказать. Однажды певца чуть не сбили две любительницы экстрима.

Неслись на меня — вот такие вот! Пьяные! На одном самокате. <…> Когда это вот такие вот объемистые женщины, которым, надо бы, конечно, пешочком ходить, чтобы сбросить вес, а они наяривают вдвоем… Самокат там еле-еле выдерживает. Прохор Шаляпин Певец

Подростки, катающиеся парами на арендованных электросамокатах, его не так разозлили, как полные женщины. Шаляпин посочувствовал детям и обещал «не стучать», но введение штрафов все-таки поддержал. Ожирение и остеопороз: противопоказания к езде на самокате Людям с лишним весом действительно опасно передвигаться на электросамокатах, подтвердил в эфире 360.ru фитнес-тренер, основатель сети фитнес-студий FitLit Сергей Литовченко. Проблема в том, что им сложнее маневрировать. «Потому что координация движения у крупных людей и так нарушена. А если они движутся на самокате, а управлять им и так достаточно сложно, а если еще дополнительный вес, конечно, это может привести к определенным травмам», — объяснил специалист.

По его словам, гонщик в теле может травмировать и себя, и окружающих. Таким людям трудно правильно сгруппироваться при падении или столкновении. «По сравнению с человеком 60-килограммовым, [самокатчик весом] 100-130 килограммов, конечно, может себе достаточно сильно навредить», — предупредил фитнес-тренер. Существуют медицинские противопоказания к езде на самокате. Литовченко сообщил, что полным людям не стоит вставать на колеса из-за большой нагрузки на суставы, с остеопорозом — из-за ломкости костей. Не следует гонять, если нарушена работа вестибулярного аппарата, диагностированы эпилепсия и заболевания сердца.

«Людям, которые с лишним весом, надо заниматься спортом, привести себя в порядок. Заниматься надо регулярно, чтобы сбросить лишний вес. <…> Электросамокат, конечно, не дает того сжигания, такой нагрузки на организм, чтобы человек, катаясь на таком самокате, мог что-то там изменить», — сказал он. Как научиться кататься на электросамокате Тем не менее, желающих прокатиться с ветерком, как Шаляпин по Москве, хватает. Литовченко объяснил моду на электросамокаты тем, что на них можно меньше двигаться самому. Тем, кто решит попробовать этот вид транспорта, фитнес-тренер посоветовал тщательно подготовиться, прежде чем выйти в город.

Лучше всего сделать это в специально отведенных местах, чтобы не навредить себе и окружающим. Взять, может быть, какого-то инструктора, попробовать на небольшой скорости, на специальной площадке, научиться держать равновесие, научиться трогаться с места, останавливаться. Сергей Литовченко Фитнес-тренер

Подготовка особенно важна людям с лишним весом. Литовченко предупредил, что в любом случае, езда на этом транспорте небезопасна — можно навредить себе и другим.