Угроза того, что Украина обладает ядерным оружием, — одна из причин начала СВО, просто многие об этом не помнят. Возможно, враг очень близок к его полноценному созданию. Это серьезный риск, который нельзя игнорировать. Не кажется ли подозрительным, что Владимир Зеленский на днях снова поднял эту тему? Дескать, дайте нам ядерное оружие и достаточное количество ракет, чтобы остановить Россию.

Кое-что случилось Первого февраля в СМИ появилась информация о землетрясении на Украине. Толчки зафиксировали между Полтавой и Решетиловкой, эпицентр располагался на глубине трех километров. Магнитуда — 3,67. Причем землетрясение зарегистрировали не только европейские сейсмостанции, но почувствовали его и обычные жители Полтавы. Очевидцы рассказывали, что в многоэтажных домах дрожали стены. Важно следующее. Под Полтавой, еще во времена СССР, размещался один из крупнейших складов тактического ядерного оружия. В 80-х годах прошлого века там проходили подземные испытания этого оружия. По бумагам, все боеголовки после распада Советского Союза передали России, о чем продолжает публично жаловаться Киев. Тем не менее база его хранения, испытательный полигон до сих пор находится там.

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, кстати, ранее заявлял, что грязная бомба на Украине, вероятнее всего, уже есть. «Это не так сложно. Я думаю, у них есть она. Противник применял отравляющие вещества, которые могли быть синтезированы только в США, потому что другая промышленность на это не рассчитана», — отмечал он.

В июне 2023 года ФСБ предотвратила теракт, который готовило Главное управление разведки Украины. По версии спецслужбы, Киев планировал взорвать грязные бомбы на территории России. «В ходе расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии по подрыву самолетов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме Северный в Ивановской области, стало известно о планах Главного управления разведки МО Украины совершить террористический акт на территории России с использованием так называемой грязной бомбы», — говорилось в пресс-релизе ФСБ. Теперь спецпосланник Трампа Кит Келлог, пытаясь заболтать Москву, назвал «мизерными или нулевыми» шансы Украины вновь получить ядерное оружие.

Фото: Кит Келлог. Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency / Global Look Press

Вот только автор Telegram-канала Alex Parker Returns предположил, что украинские военные и атомщики уже могут испытывать ядерное оружие. По его словам, в Черновицкой области, где до 2022 года практически не фиксировались подземные толчки, стали регулярно происходить подозрительные землетрясения на глубине около трех километров.

Бомбят эту область крайне редко, регион сейсмически неактивный, но, по открытым источникам, там стало регулярно трясти. А разгадка банальна. Именно там украинцы под землей проводят испытания своего ядерного оружия, материалы для которого были получены из Чернобыльской АЭС, и часть материалов получают с Ровенской и Хмельницкой АЭС. Одни эксперты указывают на испытания так называемой грязной бомбы, другие — на полноценные испытания тактического ядерного оружия. Уверен, если война продолжится, украинцы обязательно достанут и этот козырь из рукава.

Киев нервничает Ситуация для Украины складывается не самым лучшим образом. Людей остается все меньше, помощь со стороны США на протяжении многих месяцев находится под угрозой. Это заставляет нервничать руководство в Киеве. Мы помним угрозы Зеленского создать ядерную бомбу за несколько месяцев, в случае отказа от приема Украины в НАТО до окончания военного конфликта. Обычно говорили о создании грязной бомбы, однако нет никаких сомнений в том, что Киев способен сделать из готового сырья и, возможно, даже получить готовую бомбу от третьей стороны. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал политолог Владимир Киреев. — Не очень важно, кто может ее предоставить? — Получить ек сегодня не принципиально невозможно. Есть черный рынок, есть государственная помощь дружественных Украине стран. Например, Украина и Великобритания подписали договор о столетнем сотрудничестве. Не менее интенсивно поддерживают ее Франция и Нидерланды. Даже Китай поставляет продукцию военного назначения в больших объемах, чем в Россию. Поэтому отказ от поддержки Киева со стороны США не критичный. Тем более что его не последовало. США возобновили, после небольшого перерыва, поставки вооружений Киеву.

Фото: Global Look Press

— Есть еще Западная Европа. — Франция, Великобритания и Германия, судя по их действиям, готовы пойти достаточно далеко в конфронтации с Вашингтоном — и не только по ситуации по Украине. Можно с осторожностью говорить о формировании нового альянса со стороны стран ЕС в ответ на резкие действия Трампа. Военный конфликт резко ускорил все процессы в мировой экономике и политике, обострив старые противоречия, заставив интенсивнее осознавать свои интересы. Старые альянсы слабеют, новые союзы формируются, аппетиты бизнеса растут, человеческая жизнь стремительно девальвируется. — Мир все более готов к большой войне? — Да, шансы остановить конфликт на Украине стремительно сокращаются, к этому не готов никто из участников, в том числе Россия. Действия Трампа не снижают риски большой войны, напротив, повышают. Это не значит, что дело не шло к мировой войне все последние 11 лет, просто скорость увеличилась, потому что все стороны острее и глубже осознали свои интересы. При этом Запад стремится решить переход к новому технологическому устройству за счет ограбления ресурсов уязвимых стран, в том числе за счет России. Вероятность продолжения и интенсификации конфликта резко выросла, хотя и была почти неминуемой. — Чего ждать? — Следует ожидать в ближайшие месяцы полного отказа от попыток примирения и выхода на более высокий уровень конфликта с применением ядерного оружия, которое, скорее всего, у Украины уже есть.

Фото: Global Look Press

«Грязный» вопрос Сейчас сложно с уверенностью утверждать, что конкретно стало причиной землетрясения в Полтаве. Это вполне могли быть последствия российских ударов по каким-то подземным объектам украинского ВПК, а также эффекты от добычи сланцевого газа методом гидроразрыва пласта. Тем не менее версию с испытанием если не ядерной, то грязной бомбы исключать нельзя. И здесь следует понимать принципиальную технологическую разницу этих видов оружия. Непосредственно ядерная бомба производит масштабные разрушения и требует серьезных научных и промышленных ресурсов для производства. Их на Украине сейчас нет, и если там действительно производят испытания ядерного оружия, то оно может иметь только западное происхождение. Соответственно, за применение такой бомбы нести ответственность должен будет не только и даже не столько киевский режим, сколько стоящий за ним Запад. Об этом 360.ru рассказал военный эксперт, аналитик Сергей Простаков.

По последствиям применения куда опаснее может быть грязная бомба. Несмотря на гораздо меньший масштаб непосредственно причиняемых ею разрушений. Она за счет использования радиоактивных материалов с большим периодом полураспада способна нанести куда больший вред людям и окружающей среде. То, что в качестве носителей для нее можно использовать и обычные ракеты (в том числе западные), стоящие у ВСУ на вооружении, делает такую угрозу не только более реальной, но даже более опасной, чем гипотетическая ядерная бомба. Сергей Простаков

При успешном применении по густонаселенным районам России грязная бомба вызовет долгосрочные катастрофические последствия. В готовности киевского режима идти на самые кошмарные преступления ради сохранения власти и исполнения желаний западных покровителей сомневаться не приходится. Поэтому необходимо учитывать подобные угрозы и предотвращать их любыми способами.