Успех не любит тишину. Почему России нужна медийная война против западных горячих голов?

Объем производства беспилотников и другой военной техники в России постоянно растет. Регулярно появляются новые виды вооружений, которые поставляются в зону проведения специальной военной операции. При этом широко об этих достижениях не говорят. Но почему? Неудобные вопросы о медийной войне и ситуацию в зоне СВО обсудили военные эксперты Констебль (бывший командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой) и Разведос (экс-командир роты разведки Александр Арутюнов) в подкасте 360.ru «Плохие парни».

Невидимая страна мечты

Современные заводы российского оборонно-промышленного комплекса — высокотехнологичные предприятия, где молодые сотрудники работают с огнем в глазах на благо страны, говорит Разведос. По его мнению, на подобных объектах можно было бы снимать патриотические ролики, показать всей стране и не только, какими возможностями и силами мы обладаем. Но пока выходит так, что такие места остаются «страной мечты», которую никто не увидит. Так, к слову, описали свои впечатлениями от визита на подобный завод знакомые Разведоса. Тут же эксперт подчеркнул, что, естественно, для подобных съемок нужно соблюдать множество мер предосторожности, скрыть все признаки, по которым можно понять, где расположен объект. «Но если кто-то из представителей старой школы, точнее устаревшей, думает, что успех любит тишину и никому ничего не надо рассказывать, то это очень большое заблуждение. Были времена, когда не надо было. Но они прошли. Вы можете объявить войну с высочайшим напряжением, вести ее недели две и выиграть ее для своего населения не участвуя вообще, только грамотно распорядившись медийкой», — убежден Разведос.

Фото: РИА «Новости»

Констебль поддержал товарища, но отметил, что для согласования подобного видео придется пройти несколько кругов бюрократического ада и не факт, что какому-то высокопоставленному военному понравится увиденное. «Получается, что из-за вот таких бюрократических проволочек мы просто теряем. У нас по телевизору показывают Шамана, который лижет Байкал. Это важнее. Извиняюсь перед всеми поклонниками», — развел руками эксперт. Разведос тут же с возмущением заметил, что на днях ему скинули видео, которое Главное управление разведки Украины распространило по своим социальным сетям и каналам.

Фото: РИА «Новости»

«Знаешь, в каком количестве социальных сетей и каналов представлен ГУР? В девяти. Он вещает одновременно везде: в Viber, WhatsApp*, Telegram, YouTube — везде. Потому что они четко понимаю, важность медийной составляющей. Кто-то скажет, ну они представлены, они проигрывают. Ну еще бы они выигрывали бы. Я бы тогда вообще удивился», — добавил он. Успешно работает Instagram*, который ведет женщина, близкая к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, заметил в ответ Констебль. Она показывает военные парады, запуски ракет и другие важные события из жизни страны. И главными зрителями всего этого контента являются западные пользователи, потому что западные соцсети в КНДР не работают, как и внешний интернет.

А мы никак не можем этого понять. Нам нужно не для себя делать красивые видео, а для всего мира. У нас все понятно, мы все патриоты. Но мы должны с миром работать, а не с собой. Разведос

Затишье в зоне спецоперации

Говоря об обстановке в зоне СВО, Констебль обратил внимание на сокращение числа сообщений о происходящем там. По данным из его источников, в настоящее время российские войска продолжают наступать в зоне Доброполья в сторону Днепропетровска, чтобы отрезать от трассы константиновско-дружковскую группировку боевиков. Кроме того, подразделения ВС России наступают в сторону Славянска со стороны Северска. «Получается, под контроль Вооруженных Сил Российской Федерации перешли три мощнейших укрепрайона. По остальным направлениям гнетущая тишина», — подчеркнул Констебль. Он не исключил, что это связано с усталостью войск после длительного наступления и начавшейся ротацией и доукомплектованием, а также выстраиванием новых логистических маршрутов.

Фото: РИА «Новости»

Воздушных атак станет больше?

Отдельное внимание участники подкаста уделили вопросу о продолжающихся атаках дронов на российские регионы. Причем речь идет не о запуске пары десятков БПЛА. Россия отвечает на эти налеты ударами своих дронов и баллистики, продолжая отключать газовую и энергетическую инфраструктуру Украины, вынося объекты ВПК. Вместе с тем, заметил Констебль, долгое время говорилось, что Россия серьезно нарастила производство «Гераней». «Но я в последнее время вообще не видел, чтобы запускали более 500», — добавил он. Разведос в ответ пояснил, что противник может афишировать большое количестве запускаемых по стране БПЛА, но разница в этом количестве объясняется элементарно: более широким понятием беспилотника. В него при желании можно записать не только дроны самолетного типа. «Раньше у нас были „Иксы“, „Ланцеты“, потом пошли по пути удешевления. Появился более дешевый „Ланцет“, потом так называемая „Молния“, которая при грамотном использовании может применяться довольно эффективно. По этому же пути пошел противник», — пояснил он.

Фото: РИА «Новости»

И теперь, продолжил он на смену дронам самолетного типа пришли дешевые летательные аппараты, на которые нужно или тратить дорогие зенитные ракеты или отправлять мобильные огневые группы (МОГ). «Их сбивают регулярно. Парням поклон до земли. В приграничных регионах работают в полный рост, но, учитывая количество дронов все сбить невозможно. МОГам тяжело работать, потому что высокая скорость беспилотника и малая радиолокационная заметность», — пояснил эксперт. Дело в том, что бойцы МОГ получают данные радаров радиолокационного слежения, которые не видят беспилотники из дерева и пенопласта. Кроме того находящиеся на вооружении военных пулеметы не способны бить очень высоко. «Сейчас им выдали [ПЗРК] „Вербы“, которые чуть расширили до километра, до полутора дальность поражения, но у пулемет бьет на 300–500 метров. <.> Поэтому эти беспилотники прилетают и кошмарят. Я к чему это говорю? Приготовьтесь, их будет больше», — подчеркнул он. Есть вариант сбивать вражеские дроны «Геранями», которые выпускаются тысячами, но стоят дороже, продолжил Разведос. С другой стороны, по его словам, вполне может быть, что этого не делают, чтобы сохранить их для подготовки к большой войне. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.