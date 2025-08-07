Сегодня 10:13 Россия выкрала с базы ВСУ в Очакове иностранных офицеров: главное об операции «Скат-12» «Царьград»: российский спецназ пленил британских офицеров на базе в Очакове 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Спецоперация

Российский спецназ в ночь на 29 июля провел операцию в Очакове и взял в плен британских военных в звании полковника и подполковника. Высокопоставленные иностранцы готовили диверсии и удары ракетами Storm Shadow по российской территории, а также координировали действия украинских морпехов и британских наемников.

Громкий провал британской разведки По информации источника «Царьграда», российские военные проникли на территорию базы в Очакове с моря. Атака стала быстрой и неожиданной: она застала трех британских офицеров врасплох. Перед тем как сдаться, они прокричали don’t shoot! («не стреляйте!») и подняли руки. Собеседник издания добавил, что спецназовцы прямо при иностранцах забрали карты, планы, носители с данными о переговорах и амуницию. Операция по проникновению на секретный объект получила кодовое название «Скат-12». Ее целью были иностранные инструкторы, которых прикомандировали к украинскому 73-му морскому центру специальных операций имени атамана Головатого — именно оттуда ВСУ регулярно отправляли десанты.

Кроме того, в Очакове базировались операторы беспилотных катеров, которые готовили атаки на Крым. По данным «Царьграда», взятые в плен офицеры координировали и удары ракетами Storm Shadow по территории России.

Пленниками оказались полковник из управления Специальных психологических операций, а также подполковник — представитель Минобороны Великобритании, работавший ранее по заданию Лондона на Ближнем Востоке. Ряд деталей позже подтвердил и американский политический комментатор Хал Тернер. По его словам, Великобритания не афишировала свой провал и по закрытым каналам попросила Россию вернуть офицеров. Российское ведомство отказалось это сделать. Тернер добавил, что британские власти объяснили присутствие военных «туристическими целями». По их версии, англичан интересовала история побережья Очакова и они случайно оказались там. Политолог иронично напомнил, что офицеры имели при себе полную армейскую экипировку, а также карты со стратегическими объектами на территории России, планы систем ПВО, секретные инструкции по взаимодействию с украинскими операторами дронов и носители с зашифрованными данными и журналами переговоров с британским Генштабом.

Узнали о провокации с танкерами «Царьград» добавил, что в Очакове располагался один их крупнейших центров Сил специальных операций Украины, где организовывались различные диверсии и разведывательные операции. Например, за несколько дней до высадки российского спецназа ВСУ пытались попасть на расположенную неподалеку от Очакова Тендровскую косу. ВС России отбили атаку и выяснили, что ее координировали британские военные. Иностранцы были и в числе десантников, пытавшихся высадиться на косе.

Источник «Царьграда» отметил, что благодаря операции «Скат-12» Россия получила ценные сведения, с помощью которых войска уже 31 июля ударили по базе в Очакове. Также после пленения иностранных офицеров российская разведка раскрыла всему миру секретный план британских спецслужб.

По информации СВР, они готовили атаку на танкеры «теневого флота» России с последующей экологической катастрофой. Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, почему Минобороны не стало официально подтверждать пленение британцев. «Это высокопоставленные люди из английской разведки и Генштаба. Зачем об этом кричать на каждом шагу? Мы ж не такие мелочные, как англичане, которые подняли шум по Солсбери в отношении наших двух ребят. Они шум поднимают, а мы — нет», — отметил он. Литовкин также подтвердил, что данные о готовящейся британской провокации СВР могла получить от плененных в Очакове офицеров. На это указывает и тот факт, что Британия собиралась задействовать в диверсии украинских военных.