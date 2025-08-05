Россия сорвала план Лондона. Тайну НАТО раскрыли британские полковники-диверсанты
CI: на Украине захватили британских офицеров-диверсантов
Российские спецслужбы захватили в плен нескольких офицеров Североатлантического альянса на Украине. С таким утверждением выступил аналитик Core Insights Хэл Тернер.
Автор публикации полагает, что речь идет о первом реальном доказательстве того, что НАТО само ведет активные боевые действия на Украине.
Дерзкий рейд россиян
По версии Core Insights, подполковник Ричард Кэрролл и полковник Эдвард Блейк, оба действующих офицера британской армии, были захвачены в ходе дерзкого рейда российского спецназа.
Операция проводилась неподалеку от Очакова в Николаевской области — официально Министерство обороны России о таких мероприятиях не докладывало.
Третий задержанный в ходе рейда упоминается во внутренних военных документах Великобритании только как «сотрудник разведки МИ-6».
Как захватили британцев
Аналитик Тернер уверяет, что детали предполагаемой операции россиян раскрыл ему «давний коллега» времен его работы в Объединенной группе ФБР по борьбе с терроризмом (JTTF). Он рассказал, что российские спецназовцы высадились с нескольких кораблей и проникли в командный центр украинских вооруженных сил.
Здесь они захватили британских солдат, которые координировали применение британских же ракет и беспилотников против российских войск и гражданских объектов.
Вся операция длилась около 15 минут. Спустя несколько часов после операции дипломатические отношения между Лондоном и Москвой резко ухудшились, как заявляет Тернер.
Британцев поймали с поличным, и последствия для Великобритании и НАТО в целом будут теперь крайне тяжелыми.
Хэл Тернер
Британская ложь раскрылась
Представители Министерства иностранных дел Великобритании обратились в российское оборонное ведомство с просьбой вернуть британских офицеров. По версии Лондона, они якобы приехали на Украину как туристы и оказались в Очакове «случайно».
«Британцы имели наглость заявить россиянам, что эти люди „интересуются военно-морской историей и хотят посетить побережье, где проходили бои во время Второй мировой войны“», — объяснил автор материала.
Однако россияне, по версии издания, указали, что у задержанных с собой никаких книг по истории не оказалось.
Зато в их багаже обнаружили карты стратегических объектов на территории России, планы российской ПВО, секретные инструкции по взаимодействию с украинскими операторами беспилотников, а также диски с зашифрованными данными и записями разговоров с британским Генштабом.
Жесткий жест Белоусова
Захваченные британские офицеры в России могут получить статус наемников-диверсантов, военнопленными их считать нельзя, ведь Великобритания формально никакой войны не ведет.
Core Insights утверждает, что глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов заявил британцам, что британские военнослужащие обмену не подлежат и что Запад не будет возвращать их «самолетами Красного Креста».
Ранее СВР раскрыла планы Британии давить на Трампа провокациями в море.