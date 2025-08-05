Сегодня 04:40 Россия сорвала план Лондона. Тайну НАТО раскрыли британские полковники-диверсанты CI: на Украине захватили британских офицеров-диверсантов 0 0 0 Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com Спецоперация

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Российские спецслужбы захватили в плен нескольких офицеров Североатлантического альянса на Украине. С таким утверждением выступил аналитик Core Insights Хэл Тернер.

Автор публикации полагает, что речь идет о первом реальном доказательстве того, что НАТО само ведет активные боевые действия на Украине. Дерзкий рейд россиян По версии Core Insights, подполковник Ричард Кэрролл и полковник Эдвард Блейк, оба действующих офицера британской армии, были захвачены в ходе дерзкого рейда российского спецназа. Операция проводилась неподалеку от Очакова в Николаевской области — официально Министерство обороны России о таких мероприятиях не докладывало. Третий задержанный в ходе рейда упоминается во внутренних военных документах Великобритании только как «сотрудник разведки МИ-6».

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Как захватили британцев Аналитик Тернер уверяет, что детали предполагаемой операции россиян раскрыл ему «давний коллега» времен его работы в Объединенной группе ФБР по борьбе с терроризмом (JTTF). Он рассказал, что российские спецназовцы высадились с нескольких кораблей и проникли в командный центр украинских вооруженных сил. Здесь они захватили британских солдат, которые координировали применение британских же ракет и беспилотников против российских войск и гражданских объектов. Вся операция длилась около 15 минут. Спустя несколько часов после операции дипломатические отношения между Лондоном и Москвой резко ухудшились, как заявляет Тернер.

Британцев поймали с поличным, и последствия для Великобритании и НАТО в целом будут теперь крайне тяжелыми. Хэл Тернер

Британская ложь раскрылась Представители Министерства иностранных дел Великобритании обратились в российское оборонное ведомство с просьбой вернуть британских офицеров. По версии Лондона, они якобы приехали на Украину как туристы и оказались в Очакове «случайно». «Британцы имели наглость заявить россиянам, что эти люди „интересуются военно-морской историей и хотят посетить побережье, где проходили бои во время Второй мировой войны“», — объяснил автор материала.

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press / www.globallookpress.com

Однако россияне, по версии издания, указали, что у задержанных с собой никаких книг по истории не оказалось. Зато в их багаже обнаружили карты стратегических объектов на территории России, планы российской ПВО, секретные инструкции по взаимодействию с украинскими операторами беспилотников, а также диски с зашифрованными данными и записями разговоров с британским Генштабом. Жесткий жест Белоусова Захваченные британские офицеры в России могут получить статус наемников-диверсантов, военнопленными их считать нельзя, ведь Великобритания формально никакой войны не ведет. Core Insights утверждает, что глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов заявил британцам, что британские военнослужащие обмену не подлежат и что Запад не будет возвращать их «самолетами Красного Креста». Ранее СВР раскрыла планы Британии давить на Трампа провокациями в море.