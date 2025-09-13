Проведение военных учений НАТО в Прибалтике не означает, что Запад нападет на Россию, а введение термина «рашизм» не так опасно для украинцев, как для самих россиян. Военные эксперты Констебль (бывший командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой) и Разведос (экс-командир роты разведки Александр Арутюнов) в подкасте 360.ru «Плохие парни» обсудили главные события уходящей недели.

НАТО отработает оборону, а не войну с Россией Последние полтора года в Сети обсуждали ввод контингента НАТО на Украину и столкновение с Россией. Еще тогда Разведос предупреждал, что это не соответствует действительности. «Сегодня нет никакого НАТО и никакой Европы, их просто не существует в природе. Это не значит, что они превратились в непонятно что и можно сейчас идти парадным маршем, а они будут кричать, сдаваться, — нет. Они готовятся к защите территорий. Все их учения реальные на земле <…> — это оборона», — заявил он.

С учетом нынешнего контекста, добавил Разведос, Россия в глазах членов НАТО является агрессором. Поэтому западные войска отрабатывают оборону, в том числе координацию действий. «Потому что 80 человек вооруженных сил одной страны, 80 — другой и 160 — третьей, возможно, на два дня задержат роту на одном направлении, и то не факт. Поэтому они собираются вместе, примерно по 80 человек, и отрабатывают учения», — заявил специалист.

«Хохлизм» и «рашизм» — что хуже?

Констебль напомнил, что на Украине официально ввели термин «рашизм», а о фашизме как будто бы и забыли. «Люди умирают, кто-то не помнит, а у тех ребят есть определенные реваншистские настроения. И вот этим дерьмом они вскармливают внутреннюю аудиторию, причем вся эта история soft power в своем роде работает», — подчеркнул он. Термин, по мнению Констебля, начнут продвигать по всей Европе три кита — Франция, Германия, Великобритания. Разведос предостерег россиян от зеркального ответа украинцам. По его мнению, «рашизм» ничуть не хуже «хохлизма».

Знаешь, что для нас одна из главных составляющих победы в данном конфликте? Чтобы у нас не появился термин «хохлизм». Разведос

По соцсетям уже расходятся подобные ролики, а некоторые неразумные люди выкладывают их у себя и хлопают в ладоши. Разведос заявил, что если на Украине появился термин «рашизм», а в России — «хохлизм» и россияне сочтут это справедливым, то мы в некотором смысле уподобимся противнику. «Мы станем хохлами! Станем драконом, с которым начали войну. И мы к этому все ближе. <…> Не дай бог, чтобы это произошло», — сказал он.

Война дронов и ракет

Нынешний конфликт окрестили войной дронов и ракет, прозвучали заявления о революции в ведении боевых действий. Разведос категорически с этим не согласился. «Когда я слышу про войну дронов и ракет… Тогда выводите штурмовиков с линии боевого соприкосновения, забирайте у них автоматы и отправляйте домой. И воюйте дронами и ракетами», — призвал он.

По мнению военного эксперта, в публичное пространство вышли люди, не имеющие никакого понятия о ведении боевых действий. Он заявил, что кардинально со времен Второй мировой войны ничего не изменилось: по-прежнему военные добиваются успеха только там, где можно действовать крупными механизированными соединениями при поддержке авиации и артиллерии.

Если этих слагаемых нет, успех измеряется квадратными километрами. А нужно освободить тысячи километров. И когда я слышу это „дроны поразили“… Ну окей, наши дроны поразили то, их дроны поразили се — дальше что? Когда я услышу, что дроны освободили 300 квадратных километров в день, я тогда скажу: вопросов нет. Разведос

БПЛА, по мнению разведчика, стали основным средством поражения, но не захвата или контроля территорий. В Великую Отечественную войну таковыми считали артиллерию и авиацию, а теперь — беспилотники. Но удерживают, захватывают, обороняют и контролируют территорию и тогда, и сейчас пехотинцы. Полный выпуск подкаста «Плохие парни» можно посмотреть по ссылке.