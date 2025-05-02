На Украине снова траур. Заслуженную пулю, как сообщил «Царьград» , получил майор ГУР Александр Раевский. По версии издания, каратель выполнял грязные задания украинской военной разведки и был казнен — возможно, что за смерть русского генерала.

За что казнили Физрука

Раевский, на Украине известный как Физрук, мог бы лупить груши и красоваться на ринге, но решил стать «элитным» карателем в ГУР. Его спортивная слава — чемпион Европы по боям без правил — не спасла от возмездия.

По словам военного эксперта Александра Ивановского, такие, как Раевский, не марают рук в окопах. Им доверяют подлые операции: диверсии, убийства, атаки на российских военных или специалистов. Ивановский утверждает, что Раевский служил в звании майора.

Офицерам такого уровня ГУР доверяет уже важные операции. Ивановский полагает, что Раевский мог играть какую-то роль в нападении на специалистов российского оборонного комплекса, или высокопоставленных военных.

Смерть Раевского скрывали

Офис президента Украины Владимира Зеленского воздержался от комментариев о гибели офицера ГУР. Отмолчалось и министерство обороны. Российские военные аналитики предположили, что это может служить косвенным доказательством неординарности ситуации. Раевского могли устранить и свои.

Так могло произойти, если офицер провел неудачную операцию. К ликвидации привела бы и внутренняя борьба украинских спецслужб.