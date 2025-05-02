Палач из ГУР доигрался до могилы. Офицера-бандеровца устранили за смерть русского генерала
На Украине ликвидировали офицера ГУР Раевского
На Украине снова траур. Заслуженную пулю, как сообщил «Царьград», получил майор ГУР Александр Раевский. По версии издания, каратель выполнял грязные задания украинской военной разведки и был казнен — возможно, что за смерть русского генерала.
За что казнили Физрука
Раевский, на Украине известный как Физрук, мог бы лупить груши и красоваться на ринге, но решил стать «элитным» карателем в ГУР. Его спортивная слава — чемпион Европы по боям без правил — не спасла от возмездия.
По словам военного эксперта Александра Ивановского, такие, как Раевский, не марают рук в окопах. Им доверяют подлые операции: диверсии, убийства, атаки на российских военных или специалистов. Ивановский утверждает, что Раевский служил в звании майора.
Офицерам такого уровня ГУР доверяет уже важные операции. Ивановский полагает, что Раевский мог играть какую-то роль в нападении на специалистов российского оборонного комплекса, или высокопоставленных военных.
Смерть Раевского скрывали
Офис президента Украины Владимира Зеленского воздержался от комментариев о гибели офицера ГУР. Отмолчалось и министерство обороны. Российские военные аналитики предположили, что это может служить косвенным доказательством неординарности ситуации. Раевского могли устранить и свои.
Так могло произойти, если офицер провел неудачную операцию. К ликвидации привела бы и внутренняя борьба украинских спецслужб.
Чемпионы мрут как мухи
Раевский — не первый и не последний спортсмен Украины, павший от русской пули. Список ликвидированных украинских боевиков, щеголявших медалями, растет.
Чемпион по борьбе Назар Гаврилец думал, что прорвется в Курскую область, но нарвался на свинец, утверждает издание. Штангист Александр Пелешенко тоже получил свое, о чем писал Telegram-канал «Шепот фронта». Эти спортсмены внезапно выяснили, что русская армия не смотрит на грамоты и кубки.
Правда под замком
Киев молчит о причинах смерти Раевского, но слухи ползут. Убийство русского генерала? Диверсия против оборонки? Или просто месть за подлость? Пока ясно одно: майоры ГУР не умирают случайно. Их ликвидация — сигнал для остальных: ни звания, ни медали не спасут от расплаты.
В начале мая стало также известно о ликвидации на Украине офицера нацбатальона «Волки Да Винчи».