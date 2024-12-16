Основателя Hardcore винят в пиаре на бойцах СВО. Главное о скандале с техникой для военных

Главу промоушена единоборств Hardcore Анатолия Сульянова обвинили в обмане бойцов СВО. После обращения военных, которые не получили от предпринимателя обещанной техники, стало понятно, что их, судя по всему, использовали просто для пиара. В ситуации уже попросили разобраться СК и Генпрокуратуру.

Обращение морпехов 810-й бригады Видеообращение бойцов 810-й бригады, обвинивших главу Hardcore Анатолия Сульянова в обмане, облетело Telegram-каналы в минувшую пятницу, 13 декабря. Военные пояснили, что бизнесмен обещал им поставить технику, но сначала попросил записать видео с благодарностями. Получив то, что хотел, предприниматель опубликовал ролик, а обязательства со своей стороны решил не выполнять. Обещанной техники бойцы так и не дождались.

Фото: скриншот видео/ Telegram-канал REDACTED P6 (КОТЕЛ #6)

Позже военкор Андрей Руденко заявил, что видео с благодарностями за якобы поставленное снаряжение, которое еще четыре месяца назад публиковал промоушен, было записано за один день. «Это видно по хронологии кадров на телефоне связного бригады: днем ролики сняты в разных локациях, а спустя пять часов — те же бойцы в темноте», — указал журналист. По информации Руденко, Сульянов еще в августе поставил условие: сначала видео, а взамен — машины, БПЛА, коммутаторы, пульты и очки для дронов, провода и продовольствие. «Но до бойцов доехали лишь чай, сахар, комплект очков и пульт. Когда обман вскрылся, Сульянов просто заблокировал все контакты», — возмутился военкор. При этом 14 декабря в Telegram-канале Hardcore заверили, что долго помогали бойцам, а также предупредили, что не позволят никому разводить «аморальный хайп на [своем] имени».

<…> заявление в ФСБ и во все уполномоченные инстанции действительно будет написано. Но только напишем его мы сами. Мы всегда были, есть и будем с нашим народом и нашей страной. Еще раз хотим выразить огромную благодарность и сказать спасибо нашим героям. Hardcore

На Сульянова пожаловались в СК и Генпрокуратуру После этих публикаций с просьбой проверить Сульянова в Следственный комитет и Генпрокуратуру обратились представители движения «Ветераны России». Копия обращения на имя генпрокурора Игоря Краснова появилась в распоряжении 360.ru. По мнению общественников, бизнесмен обманул бойцов, пообещав привезти им спонсорские машины, дроны и прочее необходимое на сравнительно большую сумму.

«Взамен же просил одного: „для скорости“, чтобы время не тратить, записать видеообращение с благодарностью к нему как к прекрасному человеку и меценату, патриоту России», — указали они.

Фото: Телеканал «360»

Там же подчеркнули, что, хотя обращение бойцы записали, Сульянов в 810-ю бригаду не только ничего не привез, но даже заблокировал все контакты военных. «Мы обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову и в Следственный комитет к Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия главы лиги смешанных единоборств Hardcore Анатолия Сульянова», — подчеркнули общественники.

По оценке члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессараб, случившее трудно отнести к мошенничеству из-за отсутствия состава преступления по Уголовному кодексу.

Фото: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Но, если смотреть с точки зрения человеческой совести, лицо, поступившее таким образом, должно становиться совершенно нерукопожатным, подчеркнула она в беседе с 360.ru.

То есть со стороны Уголовного кодекса к нему нет никаких претензий, но со стороны вот именно человеческого восприятия — ну, подлец. Светлана Бессараб

«И чем больше средств массовой информации расскажут о таком позорном факте, тем меньше станет поклонников и фанатов у этого лица. Он же хотел наверняка этим своим поступком набрать больше подписчиков, тех, кто будет ему аплодировать. Но, думаю, что будет абсолютно обратный эффект», — добавила депутат.

Что такое Hardcore FC и кто такой Сульянов Hardcore Fighting Championship (HFC) — один из крупнейших поп-ММА-промоушенов в России, изначально занимавшийся организацией боев на голых кулаках.

Основал компанию бизнесмен Анатолий Сульянов в 2020 году. Со временем она выросла в продюсерский центр Hardcore Media Group, проводивший уже кулачные турниры Hardcore Boxing, Hardcore MMA и Epic Fighting Championship. В него же входит новостной проект Hard News.

Фото: Соцсети Анатолия Сульянова

Сначала бои HFC проводили на закрытых аренах, а записи публиковали на YouTube-канале компании. Первый турнир лиги прошел четыре года назад, участвовали в нем 64 бойца в категории до 85 килограммов. В 2021-м состоялся второй турнир лиги. Тогда организаторы ввели ограничения по весу от 70 до 89 килограммов, а дрались бойцы уже не в закрытой клетке, а на восьмигранном ринге. В феврале 2022 года HFC провела первое открытое мероприятие на стадионе «ЦСКА Арена». Главным боем вечера стал поединок Александра Емельяненко и Джеффа Монсона. В 2023 году организация привела правила боев в соответствие с официальными требованиями и смогла получить лицензию от Федерации бокса России. Правда, довольно быстро ее потеряла.

За что Hardcore лишили лицензии В середине октября этого года Hardcore FC и Hardcore Boxing потеряли лицензии. Решение об этом приняла Федерация бокса России.

Причиной таких санкций назвали грубые систематические нарушения ими правил бокса, «регламентов взаимодействия субъектов кулачного боя, а также взаимодействия субъектов профессионального боя».

Фото: Соцсети Анатолия Сульянова

Помимо этого, обе организации не предоставляли соглашения между промоутером и бойцами, а также перечень профессиональных спортивных соревнований, нарушали порядок компенсации расходов, связанных с оплатой услуг судейских бригад и супервайзера. Но и это еще не все. В федерации также обратили внимание на опубликованные в Сети ролики с уличными драками и оскорблениями между участниками соревнований.

Интересно Среди тех, кто принимал участие в боях, организованных промоушеном Сульянова, были Александр Емельяненко, Джефф Монсон, Вячеслав Дацик и даже признанный иноагентом рэпер Алишер Моргенштерн*. Среди тех, кто принимал участие в боях, организованных промоушеном Сульянова, были Александр Емельяненко, Джефф Монсон, Вячеслав Дацик и даже признанный иноагентом рэпер Алишер Моргенштерн*.

Против существования лиги (еще до момента отзыва лицензии) выступали президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлев, Федор Емельяненко, а также сын Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров, призывавший жителей Чечни не участвовать в поп-ММА, чтобы не позорить «весь мусульманский народ». Скандалы из-за лиги Hardcore В мае 2023-го на турнире Hardcore ММА в Алма-Ате организаторы устроили бой-минутку среди зрителей во время паузы после предварительных поединков.

Первая же схватка между случайным образом выбранными участниками закончилась нокаутом. Победивший, как выяснилось позже, был мастером спорта по боксу, а его соперник такой подготовки не имел.

Фото: Соцсети Джавида Рзаева

Летом этого года азербайджанский боец смешанного стиля Джавид Рзаев, победив на соревнованиях кулачной лиги россиянина Сергея Приходько, повздорил с другим бойцом — Артуром Кулинским — и назвал его «русской свиньей». Сульянов тогда посоветовал Рзаеву извиниться. Рзаев в итоге сделал это, а Федерация бокса России подала на него заявление в Генеральную прокуратуру, приняла решение о дисквалификации спортсмена и приостановила лицензию Hardcore FC. В апреле 2024-го на турнире Hardcore Fighting во время боя между Аркадием Осипяном и иранцем Али Хейбати произошло сразу два скандальных эпизода.

Сначала Хейбати ударил ногой ринг-герл, выносившую таблички с номерами раундов. А после боя в зале произошла массовая потасовка: неизвестные мужчины прорвались через охрану и устроили побоище, под раздачу попали в том числе бойцы.

Фото: Соцсети Анатолия Сульянова

После Hardcore пожизненно отстранила Хейбати, а также бойца Наби Набиева, который избивал ногами лежавшего на полу Осипяна. Помимо этого, правила посещения мероприятий промоушена ужесточили.

Отдельно стоит сказать и о всплывших поддельных справках, по которым некоторые бойцы принимали участие в турнирах Hardcore. Данные об этом озвучила в беседе с Сульяновым журналистка Ксения Собчак.

Фото: Unsplash

Тот признался, что перед турнирами не проверяет состояние здоровья бойцов, а о ситуации со справками не знал. «Медосвидетельствование они проходят в Федерации бокса России в аккредитованных клиниках. Как правило, это клиника спортивной медицины в „Лужниках“. Мы не имеем права допустить или не допустить спортсмена — только если у него нет медицинской спортивной страховки», — пояснил бизнесмен. Тогда же Сульянов подтвердил информацию о большом разбросе в гонорарах участников боев Hardcore. Стоимость может варьироваться от 20 тысяч до нескольких миллионов рублей.

* Алишер Моргенштерн признан иноагентом в России.