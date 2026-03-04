«Эпическая ярость» хоронит Украину? Как операция против Ирана изменит ситуацию в зоне СВО

Паника в Киеве достигла апогея. Свершилось то, чего так боялись на Банковой: промашка с Ираном фактически похоронила Украину. Удар оказался настолько силен, что «вечно бодрый» Зеленский шокировал публичным признанием. Какая новость подкосила всю украинскую браваду — и, что еще важнее, чего так сильно испугался президент Украины?

Оружейная проблема Украины К 2025 году зависимость Украины от американских вооружений стала фундаментальной: большая часть всей реактивной артиллерии (HIMARS), боеприпасов для гаубиц калибра 155 миллиметров и зенитно-ракетных систем большой дальности производились в США, либо по американской лицензии. Это означает, что любое колебание в логистических цепочках Вашингтона мгновенно отражается на боеспособности ВСУ Основу «тяжелого кулака», переданного Киеву, составили системы, которые сейчас жизненно необходимы самим американцам на Ближнем Востоке. В первую очередь это реактивные системы залпового огня M142 HIMARS. К ним поставлялись тысячи управляемых снарядов GMLRS и баллистические ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров. Особое место в арсенале Киева занимают системы ПВО. На март 2026 года Украина эксплуатирует около восьми батарей Patriot, полученных как напрямую от США, так и через европейских партнеров. Каждая батарея — технологический шедевр, требующий ракет-перехватчиков PAC-3, стоимость которых составляет три-четыре миллиона долларов за единицу.

Фото: РИА «Новости»

Иранский пылесос против Киева Начало операции «Эпическая ярость» против Ирана стало моментом истины для американского военно-промышленного комплекса. Источники The Wall Street Journal предполагали, что нагрузка оказалась чрезмерной. Главной проблемой США стали крылатые ракеты Tomahawk и морские перехватчики Standard Missile-3 (SM-3), запасы которых расходуются чрезмерно быстро. Ракеты SM-3 являются основой морской составляющей ПРО США. Их стоимость варьируется от 12,5 до 28 миллионов долларов за штуку. Иранская тактика насыщения, использующая дешевые баллистические ракеты Fateh-110 (100 тысяч долларов за единицу) и дроны-камикадзе Shahed-136 (20 тысяч долларов), создает чудовищный экономический и ресурсный дисбаланс. Для перехвата одной иранской цели требуется минимум две ракеты SM-3, что делает каждую попытку защиты дороже, чем покупка истребителя F-35.

Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Почему США спешат завершить бои в Иране Издание The Wall Street Journal опубликовало материал, раскрывающий истинные причины спешки администрации Трампа на Ближнем Востоке. По данным источников журнала, США стремятся завершить основные боевые действия против Ирана до того, как истощатся их запасы критических боеприпасов, включая Tomahawk и перехватчики. Данные об арсеналах являются строжайшей государственной тайной, однако опыт последних лет показывает, что ракеты расходуются со скоростью лесного пожара. В июне 2025 года США уже потратили четверть всех своих запасов ракет THAAD всего за 12 дней столкновений с Ираном. Именно поэтому, как пишет The Wall Street Journal, США и Израиль пошли на тактику превентивных ударов — главной целью было уничтожение иранских пусковых установок и складов дронов на земле, чтобы снизить нагрузку на собственные системы ПРО. Если война в Иране затянется более чем на несколько недель, в редакции WSJ предрекают неизбежное: Пентагону придется перебрасывать боеприпасы из Европы и Индо-Тихоокеанского региона. Для Украины это означает не просто сокращение помощи, а ее полную заморозку.

Фото: IMAGO/Ales Utouka / www.globallookpress.com

Адмирал Чарльз Купер еще в августе 2025 года на слушаниях в сенате предупреждал о необходимости «разумного использования» (prudent use) ракет. Однако в марте 2026-го разумность уступила место необходимости. Трамп заранее одобрил бюджет в 152 миллиарда долларов на 2026 финансовый год, пытаясь залить проблему деньгами, но станки Raytheon и Lockheed Martin не могут работать быстрее законов физики. «Я боюсь». Признание Зеленского В Киеве американские противоракетные комплексы PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot рассматриваются как жизненно важные средства для перехвата российских ракет. Правительства европейских стран не располагают достаточными запасами средств ПВО и отдают приоритет развитию собственных возможностей. Эти усилия займут годы, считают опрошенные Politico аналитики. Владимир Зеленский уже заявил в интервью Corriere della Sera, что из-за конфликта США с Ираном могут сократить американские поставки боеприпасов Украине. «Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они могут понадобиться для самообороны, например, ракеты для комплексов Patriot», — признал он.

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В 2025 году, напомнил Зеленский, поставки боеприпасов Украине в связи с военной операцией США и Израиля против Ирана замедлились. «Я боюсь, что это может повториться», — добавил украинский лидер. Бывший заместитель министра обороны Украины Катерина Черногоренко в своих социальных сетях также призвала украинские оружейные компании действовать оперативно и закупать запасы критически важных компонентов, чтобы обеспечить страну необходимыми комплектующими в течение следующих 12-24 месяца. «Ситуация на Ближнем Востоке может очень быстро перерасти в кризис поставок комплектующих для оборонной промышленности Украины», — объяснила она. Как Иран хоронит Украину Первые ощутимые последствия иранского кризиса для Украины уже ощущаются, уверены политологи Politico. На этой неделе на Кипре Евросоюз должен был предоставить украинским чиновникам подробную информацию о следующих шагах, которые им необходимо предпринять на пути к членству в блоке. После того, как иранский беспилотник нанес удар по британской авиабазе на Кипре, встречу отложили. Такая задержка стала очередным разочарованием для Киева — в конце прошлого года Евросоюз не смог достичь и соглашения об использовании замороженных российских активов. Затем Европа не согласовала и столь необходимый Киеву кредит в 90 миллиардов евро. Без срочного нового финансирования Украина столкнется с бюджетным дефицитом в следующем месяце: покупать ракеты станет просто не на что. Кроме того, Трамп уже заявил, что запас ракет у США велик, «но недостаточно».

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Может ли Украине не хватить оружия? Военный волонтер и аналитик Алексей Живов в беседе с 360.ru отметил, что систем ПВО западного производства Киеву не хватает уже давно. Нет и снарядов к такому вооружению. «Это подтверждает и успешность наших ракетных и беспилотных ударов. Им уже не хватает, не думаю, что и в будущем будет хватать. Россия будет доминировать за счет того, что производит больше дронов и ракет и за счет того, что на Украине слабое ПВО», — объяснил Живов. Кроме того, Россия с самого начала СВО умела обходить украинское ПВО, добавил аналитик. За прошедшее время Москва запустила десятки военных спутников, значительно выросла точность целеуказания. Боеприпасы стали точнее попадать, беспилотники находить цель. «Появились специальные комбинированные стратегии. Но если бы Украина имела эшелонированное ПВО из передовых западных систем, какое-то время она еще могла бы прикрывать свое небо достаточно успешно от большинства боеприпасов, кроме уже совсем современных ракет вроде „Циркона“, „Калибра“, „Искандера“», — рассказал Живов.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Без чего останется Украина Аналитик полагает, что сейчас поставки Patriot Украине засекречены. Передают ли такие системы США, неизвестно. Раньше информация об этом появлялась в публичном поле, теперь ее нет. «Поэтому мы наверняка не знаем, передают ли они вооружение. Но целеуказания американские беспилотники и самолеты разведки продолжают давать ВСУ. Работают на Украине и системы Palantir. Поставляют ПВО или нет, не так важно. Косвенно в боях против нас они все равно участвуют», — пояснил Алексей Живов. Из-за конфликта на Ближнем Востоке Киев может недосчитаться ряда вооружений, полагает военный волонтер.

Это зависит от того, как долго будут идти конфликты, будет ли у него наземная фаза. Очевидно, что ракет средней дальности у Украины точно не будет. Скорее всего, систем ПВО в ближайшее время также не дождутся. Если конфликт затянется, Иран выстоит в ближайшие дни, то американская помощь Украине вообще прекратится. Алексей Живов

Многоходовчка Путина? Выгода России от конфликта на Ближнем Востоке была очевидна сразу. Китай и Индия теперь будут вынуждены еще больше переориентироваться на российские энергоресурсы. Помочь государству с доходами может и газ. Аналитик Института экономики и финансового анализа в области энергетики Ана Мария Халлер-Макарьевич допускала, что остановка производства СПГ в Катаре заставит потребителей активнее покупать у России. Кроме того, Евросоюз уже готов надавить на Украину, чтобы она ускорила ремонт нефтепровода «Дружба».