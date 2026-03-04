Война США и Ираном ударила по туриндустрии: участники рынка ждут огромных убытков

Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке туристы лишились возможности отдыхать в странах Персидского залива и перестали считать их безопасными. Эксперты Российского союза туриндустрии предположили, что ситуация не только нанесет колоссальный ущерб отрасли, но и сильно ее изменит.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана российские МИД и Минэкономразвития рекомендовали соотечественникам воздержаться поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию, а туроператорам — от продажи туров в эти государства. Сейчас перевозчики выполняют только эвакуационные рейсы. Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов рассказал 360.ru, что большой проблемой для индустрии стала невозможность планирования. Никто не знает, как именно события в регионе будут развиваться дальше.

Фото: Tasnim News Agency/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Возможно, ситуация как-то изменится в ближайшие пару-тройку недель и можно будет туда поехать на майские праздники, у нас уже продано довольно большое количество туров на этот период. Но пока это непонятно», — объяснил специалист. Конфликт пришелся на пик сезона И российские, и зарубежные авиакомпании аннулируют рейсы примерно на горизонте 10 дней. При этом Турция, ОАЭ и Египет стабильно входят в тройку стран-лидеров среди направлений для отдыха. Пик спроса на туры в государства Персидского залива фиксируется обычно с октября по май. «Безусловным лидером являются ОАЭ. Это видно и по количеству туристов, которые сейчас не могут вылететь оттуда в Россию. То есть из 23 тысяч туристов в странах Персидского залива около 20 тысяч находится в ОАЭ, это посчитало Минэкономразвития», — подчеркнул эксперт.

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Член правления РСТ, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян уточнил, что на ОАЭ зимой приходится до 30% совокупного объема отправляемых туристов, поэтому туриндустрии придется тяжело. По его мнению, отрасль не сможет обойтись без поддержки Минэкономразвития. Его мнение поддержал и Арутюнов. «Сейчас мы теряем практически половину сезона, тем более что у нас впереди высокие даты — это и выходные 8 Марта, и детские каникулы, и майские праздники, которые люди бронируют заранее. Так что этот конфликт окажет огромное негативное влияние на туротрасль», — объяснил он. Путевки в страны Персидского залива стоят дорого, но турфирмы не могут оперативно получить обратно деньги от отелей и перевозчиков. Из-за аннуляции и остановки продаж бизнес уже несет колоссальные убытки.