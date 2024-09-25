«Жена умоляла сделать кесарево». Младенца изувечили при родах в Люберцах, мальчик погиб

Новорожденный мальчик погиб в Люберцах через день после появления на свет. Во время родов ему нанесли тяжелые травмы акушерскими щипцами. Подробностями случившегося в беседе с 360.ru поделился отец младенца.

Отдельное внимание он обратил на предродовое обследование, согласно которому вес ребенка якобы составлял 3200 граммов, но по факту он был чуть больше четырех килограммов. И эта разница имела критическое значение при родах, потому что размер младенца не соответствовал размерам таза матери.

Трагедия произошла в начале августа в Московском областном центре охраны материнства и детства .У супруги это были первые роды, все показатели были в норме, что подтверждали и гинеколог, который вел беременность, и результаты УЗИ, и данные других скринингов, подчеркнул мужчина.

«Ошибка была почти на 800 граммов. И потом уверяли, что врачи отталкивались от показателей УЗИ, считали, что она родит сама, потому что плод некрупный», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Должно было быть кесарево сечение, супруга об этом умоляла, когда поняла, что сама не родит, но акушер и его помощники отказывали в грубой форме, заявляли, что раз не хочешь рожать, то нечего было беременеть, вам только кесарево [подавай]. В такой форме [общались].

Роды длились около 15 часов. В итоге, когда стало понятно, что мальчик не может родиться самостоятельно, женщине сделали эпизиотомию и начали доставать младенца щипцами.

«Но акушерские щипцы было наложены неправильно, потому что у ребенка произошло кровоизлияние в мозг, у него было порвано левое веко, множество ушибов, обширные повреждения. Ребенок был в агонии», — добавил мужчина.

Мальчик погиб, мать попала в реанимацию

Сразу после родов его направили в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а 9 августа он умер. Мать младенца также попала в реанимацию из-за огромной кровопотери.

«Если бы акушер-гинеколог своевременно сделал кесарево сечение моей супруге, все было бы хорошо, сын был бы жив, а супруга здорова. Но он, вопреки всему, оставил ее без оказания должной помощи при родах, проигнорировав просьбы и состояние роженицы, нагрубив ей», — возмутился отец умершего ребенка.

В больнице мужу отказались отдать медкарту жены

После гибели сына семья обратилась в Следственный комитет. В заявлении мужчина указал, что ошибка в определении веса младенца и отказ в кесаревом сечении повлекли кислородное голодание и тяжелую интранатальную асфиксию у ребенка, а из-за наложения акушерских щипцов он получил поражение ЦНС тяжелой степени, кровоизлияния, гематомы, рваную рану века и в итоге впал в неонатальную кому.

Также мужчина отметил, что в больнице в ответ на требование отдать карту жены для ознакомления с историей родов секретарь главврача отказал, пояснив, что «юристы [учреждения] не приветствуют предоставление документов близким родственникам и пациентам».

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники регионального ГСУ СК. Доследственная проверка идет по статье о причинении смерти по неосторожности.