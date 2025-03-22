Теракт в «Крокусе»: год спустя. Хроника и следствие

В сумерках 22 марта 2024 года подмосковный «Крокус Сити Холл» превратился в арену ужаса. Террористы ворвались в здание, где сотни людей ждали концерта. Боевики оставили за собой кровавый след разрушений, страха и паники. Как развивались события этого дня, где задержали убийц, что будет с террористами и как продвигается расследование — в материале 360.ru.

Как террористы проникли в «Крокус Сити Холл» Все началось в 19:55, когда белый Renault Symbol подъехал к входу «Крокус Сити Холла» в Красногорске. Из машины вышли несколько мужчин в камуфляже, вооруженных автоматами. Они немедленно открыли огонь по охране и посетителям у входа, убив первых жертв на месте. До главного входа по прямой террористам оставалось около 200 метров. Времени на организованное сопротивление охрана просто не имела. Боевики ворвались внутрь, некоторые из них стреляли в сторону входа № 13, он был расположен в 120 метрах от парковки их автомобиля. Миновав вход, террористы попали в вестибюль. Они рвались к залу, продолжая беспорядочный огонь. Радикалы превратили фойе в окровавленное поле боя.

Что происходилов «Крокусе», когда туда ворвались террористы Когда террористы вошли в концертный зал, где тысячи людей ждали выступления группы «Пикник», началась паника. Боевики открыли беспорядочный огонь из автоматов, не щадя никого — ни взрослых, ни детей. Очевидцы рассказывали о криках, крови и отчаянии, когда люди падали под пулями. Затем нападавшие бросили зажигательные устройства и разлили бензин, поджигая кресла. Огонь быстро охватил зал, дым заполнил помещение, а потолок начал рушиться. К 20:11, всего через 17 минут после начала атаки, террористы покинули здание, оставив за собой горящий ад и десятки жертв.

Фото: 360.ru

Как люди спасались из «Крокус Сити Холла» Внутри царил хаос. Люди пытались бежать, но многие выходы оказались заблокированы толпой или огнем. Кто-то ломал окна, кто-то прятался под креслами или в уборных, а некоторые прыгали с верхних ярусов, рискуя жизнью. Видео очевидцев показывали ужасающие сцены: люди ползут по полу, задыхаясь от дыма, пока пули свистят над головой. Некоторые забаррикадировались в подсобных помещениях. Однако продержаться здесь долго не смогли — пламя охватило уже весь концертный зал. Очевидец рассказывал 360.ru, как люди сплотились, ради спасения из полыхающего ада. Не паниковали и сотрудники концертного зала, даже самые молодые. Один из них, 15-летний Ислам Халимов, спас вечером 22 марта около 100 человек. Сам он вышел из здания последним — дома юношу ждали мать, восьмилетний брат и трехлетняя сестра. «Крокус» выгорел дотла Террористы сразу же подожгли зал комплекса, облив кресла бензином. Экстренные службы эвакуировали людей прямо во время пожара — уже к 20:26 пламя охватило более трети здания. На тушение направили вертолеты. Полиция и вовсе была на месте уже через пять минут после вызова. Огонь быстро дошел до крыши. В 20:41 кровля частично рухнула, стекла фасада начали лопаться и падать на улицу. Затем обвалилась и основная часть кровли, в зрительном зале все еще оставались десятки людей. Общая площадь возгорания достигала 13 тысяч квадратных метров, его локализовали ближе к 01:00 23 марта. Зрительный зал сгорел дотла. Завалы разбирали вручную. Ущерб составил как минимум 10 миллиардов рублей. Позднее владельца «Крокуса» признали потерпевшим по делу о теракте.

Фото: РИА «Новости»

Куда поехали террористы и где их задержали После атаки террористы вернулись к своему Renault и направились к границе с Украиной. Их план сорвался, когда полиция выследила машину ночью в районе деревни Хацунь Брянской области, в 100 километрах от границы. При попытке остановить автомобиль началась перестрелка: подозреваемые сопротивлялись, но после боя в лесу четверых задержали. Операция спецназа стала первым шагом к правосудию, остановив бегство тех, кто посеял ужас в «Крокусе». О задержании боевиков сразу же отчиталась ФСБ. Спецслужба опубликовала и видео с подозреваемыми. На одном из них террорист рассказал, что ему обещали полмиллиона рублей за убийство людей. Кто убивал людей в «Крокус Сити Холле» Четверо главных исполнителей — уроженцы Таджикистана: Шамсидин Фаридуни*, Мурадали Рачабализода*, Далерджон Мирзоев* и Мухаммадсобир Файзов* — были схвачены в Брянской области. Редакция 360.ru рассказывала, что известно об этих кровавых убийцах. Кого еще задержали по делу о теракте Всего же по делу арестовали 27 человек. Кроме непосредственных исполнителей задержали их пособников, включая семью Исломовых*, которые, как считают следователи, предоставили террористам жилье и машину. Следствие выявило тех, кто поставлял оружие и деньги, в том числе через криптовалюту. Каждый арест — это еще одна нить в кровавой паутине, которую плели организаторы страшного теракта.

Фото: Alexey Belkin/Business Online / www.globallookpress.com

Погибшие и пострадавшие в теракте в «Крокус Сити Холл» Всего в кошмарном теракте пострадали 507 человек. Из них 147 погибли, включая шестерых детей. Музыканты «Пикника» не пострадали, но террористы застрелили концертного директора группы. Среди погибших — посетители концерта, сотрудники зала и охранники, в основном из Красногорска и близлежащих городов. В день трагедии для помощи пострадавшим власти задействовали 54 бригады скорой помощи, усилив группировку 15 бригадами Территориального центра медицины и катастроф. В списке жертв были не только россияне, но и граждане Азербайджана, Армении, Молдавии, Киргизии и Белоруссии. Истории о героизме соседствуют с трагедиями: некоторые отдали жизнь, спасая других, но большинство просто не успело выбраться. В зале были и пожилые, и люди с маленькими детьми. Кто натаскал боевиков в «Крокусе» Неожиданное развитие дело о террористах получило 7 марта 2025 года. В США арестовали «Джафара» — Мохаммада Шарифуллу, одного из организаторов теракта в Кабуле в 2021 году, при котором погибли 13 американских военнослужащих. Во время допроса боевик признался в работе на террористическую организацию. И рассказал, что инструктировал радикалов, которые напали на «Крокус Сити Холл». В двух из четырех арестованных после теракта в «Крокусе» Шарифулла узнал своих учеников. Он показывал им, как обращаться с автоматическим оружием и взрывчаткой. Теперь «Джафару» грозит пожизненное — сидеть ему, к сожалению, выпало в США. Что сейчас с подозреваемыми по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Все подозреваемые находятся под стражей. Четверо исполнителей, которых схватили сразу после атаки, предстали перед судом сразу же. Им предъявили обвинения в терроризме и убийстве. Остальные также ждут суда, некоторые оспаривают арест. Расследование ведут ФСБ и Следственный комитет, собирая улики: оружие, записи переговоров, финансовые следы. Правда о том, кто стоит за атакой, медленно выходит наружу.

Фото: РИА «Новости»

Когда осудят кровавых террористов Предполагается, что уже в марте 2025 года уголовное дело о теракте в «Крокусе» поступит на утверждение в Генпрокуратуру, об этом сообщали источники «Коммерсанта». Всего в деле более 100 томов. Рассматривать дело по существу будет 2-й Западный окружной военный суд. При этом сюда поступят только выделенные из основного уголовного дела о теракте материалы. Расследование по самому делу продолжат — власти установят всех, кто причастен к атаке. В том числе и заграничных организаторов. По версии газеты, следователи предъявили исполнителям обвинения в теракте, незаконном обороте оружия и взрывчатки, а также других преступлениях. Боевикам инкриминировали и 205.5 статью российского уголовного кодекса — организацию деятельности террористической организации. Остальным фигурантам, которые, по версии следствия, выступили пособниками исполнителей преступления, также предъявили обвинения в окончательной редакции. Теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года стал одним из самых мрачных и трагических событий современной России. Всех террористов ждет суровое наказание. * Внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.