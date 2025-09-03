Сегодня 11:56 «И трупы принимает, и заказы выдает». В Челябинске накрыли ПВЗ-крематорий для животных Зоозащитник Даллакян: в Челябинске обнаружили ПВЗ с приемом трупов животных 0 0 0 Фото: Alex Hinds/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

В ПВЗ маркетплейса Ozon в Челябинске около года работал пункт приема крематория для животных: один и тот же сотрудник выдавал заказы и забирал мертвых питомцев. Об этом 360.ru рассказал Давид Даллакян, сын ветеринара и основателя приюта для диких животных «Спаси меня» Карена Даллакяна.

«Там трупы лежат в комнате на кресле, без холодильных и морозильных камер», — подчеркнул он. Собеседник 360.ru обратил внимание, что владельцы с помощью ботов накрутили отзывы крематорию и ввели клиентов в заблуждение. На картах место отмечается как «пятизвездное», с 400 положительными отзывами, подозрительно похожими друг на друга. Внутри ПВЗ можно было не только забрать заказ, но и приобрести надгробие для питомца и сдать его тело на утилизацию. При этом рядом с обычными товарами соседствовали урны с прахом.

Так нельзя, это прямой обман людей. Санитарные нормы не соблюдались. Там через стенку продуктовый магазин, на этом можно разговор заканчивать. Давид Даллакян сын ветеринара и основателя приюта для диких животных «Спаси меня» Карена Даллакяна

Зоозащитник объяснил, что здание находится в обычном жилом районе города, неподалеку от школы и детского сада. «Оказалось, там несовершеннолетняя барышня работает: и трупы принимает, и заказы выдает. Полный хаос», — заявил Даллакян.

На этом нарушения не закончились: крематорий принимал даже живых домашних питомцев. По словам общественника, некоторые жители Челябинска приносили в ПВЗ тяжело больных и умирающих собак и кошек, которые уходили из жизни в закрытом темном помещении и пугали жалобным воем посетителей. По словам Даллакяна, сейчас скандальный ПВЗ работает, но сам крематорий закрылся: из помещения убрали урны, надгробия и трупы животных. Маркетплейс Ozon подтвердил 360.ru информацию о странном совмещении и прокомментировал ситуацию. «Мы проверили работу пункта выдачи заказов в Челябинске, жалобы местных жителей, обнаружили нарушения при хранении товаров и приняли решение закрыть пункт», — отметили в пресс-службе. Компания добавила, что считает недопустимым совмещать крематорий и точку выдачи заказов и предпримет все возможные меры, чтобы они не пересекались.