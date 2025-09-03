«И трупы принимает, и заказы выдает». В Челябинске накрыли ПВЗ-крематорий для животных
Зоозащитник Даллакян: в Челябинске обнаружили ПВЗ с приемом трупов животных
В ПВЗ маркетплейса Ozon в Челябинске около года работал пункт приема крематория для животных: один и тот же сотрудник выдавал заказы и забирал мертвых питомцев. Об этом 360.ru рассказал Давид Даллакян, сын ветеринара и основателя приюта для диких животных «Спаси меня» Карена Даллакяна.
«Там трупы лежат в комнате на кресле, без холодильных и морозильных камер», — подчеркнул он.
Собеседник 360.ru обратил внимание, что владельцы с помощью ботов накрутили отзывы крематорию и ввели клиентов в заблуждение. На картах место отмечается как «пятизвездное», с 400 положительными отзывами, подозрительно похожими друг на друга.
Внутри ПВЗ можно было не только забрать заказ, но и приобрести надгробие для питомца и сдать его тело на утилизацию. При этом рядом с обычными товарами соседствовали урны с прахом.
Так нельзя, это прямой обман людей. Санитарные нормы не соблюдались. Там через стенку продуктовый магазин, на этом можно разговор заканчивать.
Давид Даллакян
сын ветеринара и основателя приюта для диких животных «Спаси меня» Карена Даллакяна
Зоозащитник объяснил, что здание находится в обычном жилом районе города, неподалеку от школы и детского сада.
«Оказалось, там несовершеннолетняя барышня работает: и трупы принимает, и заказы выдает. Полный хаос», — заявил Даллакян.
На этом нарушения не закончились: крематорий принимал даже живых домашних питомцев. По словам общественника, некоторые жители Челябинска приносили в ПВЗ тяжело больных и умирающих собак и кошек, которые уходили из жизни в закрытом темном помещении и пугали жалобным воем посетителей.
По словам Даллакяна, сейчас скандальный ПВЗ работает, но сам крематорий закрылся: из помещения убрали урны, надгробия и трупы животных.
Маркетплейс Ozon подтвердил 360.ru информацию о странном совмещении и прокомментировал ситуацию.
«Мы проверили работу пункта выдачи заказов в Челябинске, жалобы местных жителей, обнаружили нарушения при хранении товаров и приняли решение закрыть пункт», — отметили в пресс-службе.
Компания добавила, что считает недопустимым совмещать крематорий и точку выдачи заказов и предпримет все возможные меры, чтобы они не пересекались.