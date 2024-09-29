Вера, Надежда, Любовь и их мать София. История дня святых мучениц

Память мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии почтят 30 сентября

Вера, Надежда, Любовь и их мать София (икона Карпа Золотарева, 1685 год). Публичное достояние
Фото: Вера, Надежда, Любовь и их мать София (икона Карпа Золотарева, 1685 год). Публичное достояние/Википедия

На исходе первого месяца осени, 30 сентября, верующие вспоминают четырех святых мучениц: Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию. Этот день в народе получил и другое название — Вселенские бабьи именины. История, традиции и запреты — в материале 360.ru.

Вера, Надежда, Любовь: история праздника

Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь родились в Риме в II веке. Их мать, которая в будущем станет святой Софией, назвала дочерей в честь главных христианских добродетелей: Пистис, Эльпис, Агапэ, что в переводе с греческого означает «вера», «надежда», «любовь». Именно в таком, переводном виде они вошли в русский язык.

В то время Римская империя была в основном языческой, на христиан устраивали суровые гонения, а проповедование грозило смертной казнью. Несмотря на это, София крестилась сама и приобщила к религии дочерей.

Император Публий Элий Траян Адриан, более известный как Адриан. Mary Evans Picture Library
Фото: Император Публий Элий Траян Адриан, более известный как Адриан. Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Старшей девочке, Вере, было всего 12 лет, когда о христианской семье узнал император Адриан и призвал женщину вместе с дочерьми к себе. Он убеждал отречься от христианства, но ни одна из них не сделала этого, даже когда им грозили истязаниями и муками.

Потом юных христианок действительно стали пытать, причем делалось это на глазах у матери. София смотрела на страдания дочерей и убеждала их оставаться верными Христу.

Девочек обезглавили и отдали тела Софии. Похоронив Веру, Надежду и Любовь, она осталась сидеть у их могил и на третий день умерла сама.

Икона «Премудрость созда Себе дом». Слова на ступенях (снизу вверх): вера, надежда, любовь, чистота, смирение, благодать, слава.
Фото: Икона «Премудрость созда Себе дом». Слова на ступенях (снизу вверх): вера, надежда, любовь, чистота, смирение, благодать, слава./Википедия

Софию, Веру, Надежду и Любовь христиане считают мученицами, хотя мать приняла страдания за Христа не телом, а сердцем. Их мощи хранились в монастыре в Эшо под Страсбургом до Французской революции, но в 1792 году были растоптаны и сожжены революционерами.

Невзирая на утрату мощей, которые, по легенде, монахини могли спрятать в укромном месте, собор святого Трофима привлекает паломников. Там расположена рака, где хранились мощи.

Собор Святого Трофима в городе Арль. imageBROKER.com
Фото: Собор Святого Трофима в городе Арль. imageBROKER.com/Global Look Press

Вселенские бабьи именины на Руси: как праздновали 30 сентября

Поскольку имена мучениц были популярны на Руси, 30 сентября, или 17-го числа по старому стилю, многие девушки и женщины отмечали именины.

Тогда появилась традиция праздновать Вселенские бабьи именины, с которыми принято поздравлять вообще всех женщин.

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В этот день прославляют материнскую мудрость и женские добродетели: веру, надежду и любовь.

Как православные отмечают день святых мучениц Веры, Надежды и Любови

На Вселенские бабьи именины женщине полагалось поплакать о себе, родных и близких. Считалось, что чем громче и сильнее она рыдает, тем меньше бед будет ждать ее семью. После, очистившись сердцем, нужно испечь именинные пироги и кренделя — обычно с изюмом.

В селах устраивали «деревенские святцы». Молодые девушки и парни приходили на «вечерины», чтобы представить себя. Если кто-то к кому-то питал чувства, именно в этот день можно было в них признаться.

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Еще одна традиция связана с теми, кто носит имена Вера, Надежда, Любовь или София. У них на Вселенские бабьи именины было принято просить мелкие подарки, а взамен они одаривали монетами. Считалось, что так можно привлечь счастье и удачу.

Запреты на день Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Sergey Elagin/Business Online
Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Народные приметы 30 сентября

Как правило, 30 сентября еще достаточно тепло и ясно. В таком случае стоит ждать продолжения бабьего лета и вообще нехолодной осени.

Есть и другая примета: если журавли полетят в этот день на юг, на Покров (14 октября) будет морозно. Холод и стужу могут сулить и другие животные: например, если еж располагает свое логовище в середине леса, зима выдастся холодной.

Увидеть зяблика в этот день — к стуже.

Умывание кошки означает, что не будет дождя. Зато если дождь все-таки пойдет, то скоро потеплеет.

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