Сегодня 07:00 «Все сожгли». Лишившаяся бровей после удаления татуажа жительница Екатеринбурга обвинила салон Лишившаяся бровей после удаления татуажа жительница Екатеринбурга обвинила салон Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Жительница Екатеринбурга Тамара заявила, что осталась без бровей после серии процедур по удалению татуажа. Об этом 360.ru рассказала сама женщина.

По словам Тамары, изначально она обратилась в местный салон красоты, чтобы освежить уже имевшийся у нее татуаж бровей. Однако мастер предложила ей для начала вывести старый пигмент с помощью лазера. Удаление проходило в несколько этапов и растянулось почти на год. Женщина утверждает, что после каждого сеанса зона бровей кровила, кожу жгло, а в один из визитов сотрудница включила аппарат на максимум, в результате чего волосяные фолликулы погибли.

Позже я узнала, что в этом салоне стажеры так тренируются на клиентках. Все сожгли, но мастер заверяла меня, что так и должно быть. Однако потом волосы начали выпадать.

Тамара обратилась в суд, и первая инстанция встала на ее сторону. Салон обязали вернуть деньги, а также заплатить штраф и компенсацию. Позже екатеринбурженка попыталась добиться более крупных выплат, но проиграла. В итоге в апелляции суд сократил сумму компенсации и постановил, что клиентка должна взять на себя 97% стоимости экспертизы. «Остается Верховный суд, это последняя инстанция», — добавила Тамара, рассуждая о дальнейших шагах.

В самом салоне красоты в беседе с 360.ru заявили, что екатеринбурженка распространяет заведомо ложную информацию о некачественно оказанных ей услугах, и между услугами и ее проблемами со здоровьем нет причинно-следственной связи. «Про „сгорание кожи“, видимо, придумалось Тамарой под слово „лазер“, чтобы привлечь через СМИ, введенные в заблуждение, внимание правоохранительных органов и Верховного суда, куда планируется подача ею кассационной жалобы. <… > Никаких ожогов в области бровей у Тамары нет, что установлено судмедэкспертизой. А как указано в заключении эксперта, ожоги у такого аппарата невозможны в принципе», — прокомментировали 360.ru в салоне. Ну как в этой связи не вспомнить нашумевшую историю модели из Сочи, которая стала жертвой неудачной пластической операции. После хирургического вмешательства девушка больше не может улыбаться и нормально закрывать глаза. По ее словам, в клинике все списали на особенности ее организма.