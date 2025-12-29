Траты Петербурга на Новый год: откуда пошла волна недовольства?

Россия возмущена гигантскими тратами Санкт-Петербурга на новогоднее оформление. Однако похоже, что кто-то хочет стравить людей и выставить, будто петербуржцы шикуют, пока идет СВО. Если сравнивать данные по тратам на уличные украшения двух столиц без подтасовок, получится, что Северная даже скромно украшена. Кому выгодно утверждать обратное?

В Петербурге происходит что-то странное, и потихоньку это начинает греметь по стране. Рассказываю. В 2026 году класс моей дочки решил не ехать на новогоднюю елку. Ранее они то ездили в Аничков дворец, то были в театре на елке. А нынче сказали, что в целях экономии родительских средств елка пройдет в классе, дети сами будут готовить утренник. Я удивилась и списала эту информацию на недопонимание. Решила, что дочь чего-то в прямом смысле не поняла. Потому что мне неизвестно о наличии в нашем классе семей, которые находились бы в столь бедственном положении, что не могли оплатить детям поход на елку. Если бы такие были, то в Петербурге считается хорошим тоном всем классом оплачивать малоимущей семье билет или подарок, чтобы ребенок не чувствовал на себе бремя родительской бедности. Короче, я отметила себе странность и забыла. Ближе к пятнице спросила дочку: наверное, нужно что-то к чаю приносить, ведь чаепитие-то у вас будет? Раньше бывали. Да и мы все школьное детство ждали чая с домашними угощениями. Как не попить на утреннике чаю? Дочь говорит: нет, и чая не будет, тоже надо экономить.

Фото: РИА «Новости»

Представляете, так и сказала: надо экономить, поскольку идут боевые действия, некрасиво тратить деньги. Утверждает, что именно это им передала учительница. Очевидно, два раза такое ребенок в 10 лет придумать не мог. Также мне очевидно, что и учительница не могла сама решить, что все классы поедут на елки и будут пить чай, а наши переходят в режим экономии. В школе я спрашивать не стала, но убеждена, что это школьное решение. Откуда оно взялось? Боюсь, дело в общей обстановке. Боятся обвинений в лишних тратах, ведь в этом году началась нездоровая ажитация вокруг якобы шикующего Петербурга.

На днях я встретила серию публикаций в соцсетях с призывами заваливать Генпрокуратуру и Следственный комитет жалобами якобы на огромные траты денег для украшения петербургских улиц и на аморальность властей, которые, де, не понимают неуместность. Какая-то, откровенно говоря, шляпа.

Давайте начнем с самого главного. С ветеранов и СВО. Который день слышу, будто бы яркая иллюминация и елки — это плевок в ветеранов. Простите, все мы живем в обществе. Хоть кто-то видел бойца спецоперации, потребовавшего лишить его ребенка похода на елку или отменить украшение улицы, на которой живет его семья? Вы лично таких встречали, слышали про них? Меж тем крики о кощунственном веселье уже перестали быть смешными. Я лично стала подозревать: руководство нашей школы платные походы на елки отменило от греха подальше, дабы тоже не попасть под кампанейщину полуанонимных активистов, которые кричат, что люди шикуют. Сидит себе какой-нибудь в кожаном кресле, кофе пьет с малиновым сиропом и рассуждает о «недопустимости» трат на елки.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Лучше бы отправили деньги нашим парням с фронта». Вы глаза парней представляете, которым присылают полторы тысячи рублей с формулировкой: «Ребята, эти деньги мы для вас сэкономили на детской елке»? Чтобы они там всем подразделением в новогоднюю ночь плакали, представляя малыша, оставшегося без утренника?

Чушь ведь. Сдается мне, что в Петербурге прямо сейчас под видом возмущения патриотической общественности идет раскачивание протестных настроений. Цель — стравить население с властью, у которой в городе и без того нет широкой поддержки, а главное, выставить петербуржцев прожорливыми и аморальными: ишь, прогуливают народные деньги на елках!

Пишут об огромных тратах на новогодний декор. Я проанализировала и думаю, что здесь надо отдельно котлеты складывать, отдельно — мух. Начнем с того, что суммы расходов на украшения называют разные, от 1,23 до 1,7 миллиарда рублей, из чего я заключаю, что подсчет затруднен и журналисты в растерянности, какие статьи расходов приписывать праздничным. Вроде как считается, что туда входят расходы на елки, иллюминацию и поздравительные сообщения на экранах. Расходы сравнивают с Москвой, где сообщается о трате чуть более 400 миллионов рублей. Звучит впечатляюще, но вот незадача: я живу в Петербурге и не понимаю, где это обилие украшений, куда оно делось. На улицах почти все старое. Гирляндам на Невском проспекте, на Владимирском много лет. Пять-семь точно, мне даже кажется, что в 2013–2014 годах Невский проспект был украшен тем же.

Фото: Невский проспект, 1 января 2025 года. Artem Priakhin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

На окраине вообще «чисто». В нашем Купчине увидела наброшенный на деревья светящийся дождик только на отрезке проспекта Славы — между Пражской и Софийской. Больше вообще не встречала иллюминации. Была на севере, в районе Старой деревни, не заметила ничего. Город подчеркнуто аскетично украшен, даже шутки про это пошли. Я была недавно на Воскресенской набережной, возле Литейного моста, там из украшений — ниточки гирлянд на деревьях. Так неказисто наброшены, что туристы со смехом фотографируют. На Сенатской площади и у Казанского собора какие-то дурацкие арки из иллюминации, а возле Медного всадника на деревья накручены круги загадочного назначения. Выглядит нарочито бедно!

Фото: Анастасия Миронова / 360.ru

Где украшения? Варианта два: или украли, или мы чего-то не поняли. Уже вижу многочисленные призывы писать в прокуратуру требования проверить не только Смольный, но и всех поставщиков украшений. Например, один блогер выложил инструкцию для написания серийных заявлений о растрате денег на украшение Северной столицы сразу во все силовые структуры: пиши — не хочу, чтобы прокуроры Новый год на работе встретили! А сам блогер пишет, будто бы уже семь миллиардов распилили на украшения. Знаете, что не так? Эту информацию активно распространяет и одна блогерша родом с Украины, она там защищала националистов, а здесь попала под следствие ФСБ и в список Росфинмониторига. Читаю у нее: «Это творилось годами». Дескать, смотрите, мужики ваши воюют, а на елках годами пилят.

Фото: Ледовые скульптуры на фестивале «КроншЛед» на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге / РИА «Новости»

Все это выглядит дурно и похоже на раскачивание протестной повестки в городе на ровном месте. Никакого шика с украшениями нет, украшения либо старые, либо их вешают частные фирмы. Уже вижу, как выкладывают горки у Севкабеля и каток «Брусники» — там богато украшено, да. Но это частные проекты. Кому надо под Новый год так закошмарить внушениями, будто Петербург бесстыже просаживает деньги на елках, что в школе даже выездные утренники и чаепития отменили, чтобы не попасть под раздачу? Смотрите, мол, какие бессовестные, мало того, что елки у них светятся, так еще и детей на праздник повели! Сдается мне, это подтасовка. Ряд СМИ попытались ее разоблачить, но их голоса утонули в потоке гнева. Наша же «Фонтанка», которая возмущается тратами в Петербурге, тут же выдает статью о том, что на самом деле, по оценкам экспертов, Москве украшения обошлись примерно в 20 миллиардов рублей, а не в 400 миллионов.

Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua / www.globallookpress.com

Да, Петербург украшен скромно, а поднявшаяся волна негодования смотрится гнило: под прикрытием неких недовольных патриотов и даже ветеранов пытаются протолкнуть в общественное мнение установку, будто петербуржцы оборзели, зажрались, натурально поехали от денег головой, пока вся Россия тянет лямку. Для кого и для чего это делается? Какова конечная цель? Вряд ли волну разогнали, чтобы у наших детей в школах не было поездки на елку. Тем не менее последствия именно такие: настолько закошмарили Смольный, что люди на местах по собственной инициативе боятся даже новогодний стол детям в школе накрыть — вдруг тоже попадут в новости под плашечкой «Зажрались»?