Сегодня 19:18 Соцсети оказались нужны для работы 85% педагогов 0 0 0 Фото: Pxhere Общество

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Большинство российских учителей пользуются соцсетями в профессиональной деятельности. На это указали результаты исследования, которое провели соцсеть «Одноклассники» и образовательная онлайн-платформа «Учи.ру».

В работе соцсети полезны для 85% опрошенных. Среди них 85% смотрят полезные видео и читают статьи, чтобы включать полученную информацию в уроки. Еще 79% респондентов состоят в профессиональных онлайн-сообществах, 36% подписаны на блоги коллег, 30% изучают подобные страницы и группы, при этом не подписываются на них, 8% сами ведут блог и делятся информацией с другими.

Фото: пресс-служба соцсети «Одноклассники»

Из тех педагогов, которые зарегистрированы в соцсетях, 45% отметили, что некоторые их профили открыты для посторонних. Чуть меньше трети — 27% — и вовсе делают все страницы общедоступными. Строгие настройки приватности задают 21% принявших участие в исследовании: они закрывают доступ к аккаунтам для незнакомцев.

У многих педагогов в друзьях или подписчиках есть ученики. Комментируют публикации детей 46% опрошенных, они также оставляют реакции к постам. Виртуальной дружбой и подпиской ограничились 35%, а о недопустимости онлайн-взаимодействия с учащимися заявили всего 7%. В основном учителя дружат в соцсетях с родителями воспитанников, однако 6% считают это неприемлемым.

Фото: пресс-служба соцсети «Одноклассники»

С забавными ситуациями, которые так или иначе связаны с учениками или родителями, сталкивались в соцсетях 17% респондентов. Например, пропустившие урок дети выкладывали фото с прогулок, что говорило об отсутствии уважительной причины для пропуска занятий. Или ученики представлялись своими родителями и переписывались с педагогами от их имени.

Фото: пресс-служба соцсети «Одноклассники»

По данным аналитиков ОК, профессиональное сообщество учителей развивается в соцсети, а их профессиональный праздник каждый год привлекает повышенное внимание пользователей. Последние поддерживают связь со своими педагогами онлайн. В настоящее время количество групп в ОК, посвященных учителям и Дню учителя, превышает 630 тысяч. В среднем пользователи дарят более 250 тысяч виртуальных подарков, приуроченных к этому профессиональному празднику. Данные исследования подтверждают ценность создания цифровых площадок, которые будут объединять педагогическое сообщество. «Учи.ру» предоставляет бесплатный доступ к вебинарам, курсам повышения квалификации, а также сервису «Подготовка к уроку» с базой качественных презентаций, рабочих листов и тестов. На текущий момент почти 750 тысяч учителей используют цифровые возможности платформы.