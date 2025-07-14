Сахалин гуляет — все обалдевают: миллионы на артистов ради чего?
Сахалин решил поразить всех. И, возможно, не только в России. Местные власти запланировали потратить 71 миллион рублей (из бюджета, ясное дело) на праздничный концерт. Отметят сразу два события — 80-летие окончания Второй мировой войны и День победы над Японией. Но даже эти две важные даты не оправдывают, например, того, что одной только Полине Гагариной за выступление заплатят 23 миллиона. Тут прям из космоса постучались.
У Михаила Николаевича Задорнова, блестящего, была прекрасная зарисовка о том, как он провел время на Сахалине. Пересмотрите, послушайте. Многое там его поразило, но не всегда в правильном смысле. Чаще наоборот. Местами, по словам артиста, явно требовалось подлатать остров.
Не знаю, там не бывал, но почему-то кажется, что за плюс-минус 15 лет, прошедшие с создания той зарисовки, ситуация не сильно изменилась. А, может, и со времен Чехова все не так уж и подрихтовалось?
Вряд ли. Ведь есть 71 миллион бюджетных рублей. Это, как говорили раньше, жирно, весьма жирно. Хотя Сахалин ранее, в общем-то, не отличался столь безумными тратами. Все проходило куда скромнее.
Возможно, он находится слишком далеко от остальной России, поэтому только сейчас до острова дошел тренд выкидывать бюджетные деньги на выступления артистов. Иначе чем еще можно объяснить такую роскошь?
Ведь мы уже проходили те славные времена, когда Шаману выписывали за песни и пляски миллионы рублей. Кто-то тогда говорил: «И правильно! Парень так талантлив!» Однако большинство-то обалдело. И справедливо. Но на Сахалине, похоже, решили переплюнуть всех. Полине Гагариной заплатят 23 миллиона. Кстати, она спела что-то лучше «Кукушки» Виктора Цоя? Там у нее хит на хите, что ли? Почти 12 миллионов уйдут Сергею Лазареву, а семь — Олегу Газманову. Меньше всех возьмет группа «СерьГа» — 2,9 миллиона.
Список артистов предсказуем и очевиден: все они считаются редкими патриотами. Из страны не уехали, СВО поддержали. В интервью говорят правильные, политически грамотные вещи. Значит, можно и поддержать.
Патриотизм, пусть и не для всех, сегодня хорошо оплачивается.
Это как лягушка, которую надо посильнее надуть, чтобы она оказалась заметной на болоте. А там, глядишь, и в царевну превратится, кто ж знает.
У меня только один вопрос. А люди, которые придут на праздничный концерт, не подумают ли примерно так: «Лучше бы 71 миллион рублей потратили на капитальный ремонт жилых домов и коммуникаций»? Нет, не возникнет у них такой мысли?
Уверен, что песни — это замечательно. И Полина Гагарина хорошо поет, а Сергей Лазарев танцует, но каждый раз, когда происходит нечто подобное, хочется возопить: «Доколе?!» В каком мире живут чиновники, принимающие подобные решения и осваивающие такие бюджеты?
Ведь и в мирное время странно тратить настолько большие деньги на развлекалово, ну а сейчас, когда идет СВО, тарифы ЖКХ растут, а Трамп пугает всерьез, это выглядит даже не странно, а откровенно издевательски. Хотя, может быть, народ и правда зрелищ хочет больше, чем хлеба. Но я, честно сказать, в этом сильно сомневаюсь.