Сахалин решил поразить всех. И, возможно, не только в России. Местные власти запланировали потратить 71 миллион рублей (из бюджета, ясное дело) на праздничный концерт. Отметят сразу два события — 80-летие окончания Второй мировой войны и День победы над Японией. Но даже эти две важные даты не оправдывают, например, того, что одной только Полине Гагариной за выступление заплатят 23 миллиона. Тут прям из космоса постучались.

У Михаила Николаевича Задорнова, блестящего, была прекрасная зарисовка о том, как он провел время на Сахалине. Пересмотрите, послушайте. Многое там его поразило, но не всегда в правильном смысле. Чаще наоборот. Местами, по словам артиста, явно требовалось подлатать остров.

Не знаю, там не бывал, но почему-то кажется, что за плюс-минус 15 лет, прошедшие с создания той зарисовки, ситуация не сильно изменилась. А, может, и со времен Чехова все не так уж и подрихтовалось?

Вряд ли. Ведь есть 71 миллион бюджетных рублей. Это, как говорили раньше, жирно, весьма жирно. Хотя Сахалин ранее, в общем-то, не отличался столь безумными тратами. Все проходило куда скромнее.

Возможно, он находится слишком далеко от остальной России, поэтому только сейчас до острова дошел тренд выкидывать бюджетные деньги на выступления артистов. Иначе чем еще можно объяснить такую роскошь?