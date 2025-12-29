Россиянам напомнили, что 30 декабря не будет сокращенным рабочим днем

Вторник, 30 декабря, будет обычным рабочим днем, его продолжительность сокращаться не будет. Об этом в беседе с ТАСС напомнил депутат Ярослав Нилов.

Дело в том, что продолжительность рабочего дня сокращается на один час только перед официальным праздничным днем. Такой порядок регламентирован Трудовым кодексом.

«В этом году 31 декабря — нерабочий день благодаря решению [о переносе выходного], которое было принято в соответствии с постановлением правительства еще в прошлом году. А 30 декабря — это обычный рабочий день, а не сокращенный», — пояснил Нилов.

В этом году продолжительность новогодних праздников составит целых 12 дней. Россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. В новом 2026 году ближайший сокращенный рабочий день выпадет только на четверг, 30 апреля. Он будет предшествовать майским праздникам.