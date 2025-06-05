Сегодня 11:04 Реконструкция без согласия. Как жители Марфина борются с проектом «Двор без машин» Жители Марфина выступили против проекта «Двор без машин» 0 0 0 Общество

Благоустройство

Деньги

Москва

Жители столичного района Марфино собрали уже больше 1500 подписей против проекта «Двор без машин». Без их согласия собираются провести реконструкцию двора, которая повлечет за собой лишь неудобства и огромные затраты. Почему митингующие граждане бьет тревогу, разбирался 360.ru.

Потребности населения не учли По словам жителей района Марфино, «Двор без машин» собираются реализовать там, где инфраструктура не позволяет его внедрить без ущерба для людей, — здесь нет сквозных проходов в домах, площадь ограничена, а парковок и так не хватает. Власти предложили организовать альтернативную парковку вдоль железной дороги, однако, как отметили москвичи, она была забита машинами еще до введения в эксплуатацию.

Фото: 360.ru

Из-за программы жильцы рискуют лишиться возможности использовать с комфортом собственные дома. Например, погрузка и разгрузка товаров или ремонт станут сложнее и дороже, а передвижение для маломобильных граждан или пожилых родителей обернется большой проблемой. Возмутила народ и стоимость реализации проекта.

На благополучный район тратится 1,6 миллиарда рублей, вместо того чтобы направить эти деньги на восстановление Курской и Белгородской областей. У нас есть куда потратить эту сумму. Евгения жительница района Марфино

В конце мая выступающие против проекта люди встретились с депутатом Мосгордумы Николаем Зубрилиным и изложили ему свои опасения. Также они обратились к президенту России и правительству страны, напомнив, что, согласно постановлению Конституционного суда, градостроительная деятельность должна учитывать потребности населения.

Фото: 360.ru

«Проект не продуман, он не для людей, не для нас. У нас прекрасный район. Лучше отдать эти деньги на нужды СВО, а не закапывать их в землю», — подчеркнула одна из местных жительниц. Москвичи потребовали полностью отклонить проект в его нынешнем виде и исключить «Двор без машин» из реновационных инициатив городских властей.

Мы не против благоустройства, но только в случае, если оно реализуется с уважением к правам жителей. жители района Марфино

Эксперимент без согласия По словам одного из протестующих, несмотря на то что концепция является экспериментальной, ни одно из классических требований к проведению эксперимента соблюдать не стали. В первую очередь людей, над которыми его собираются проводить, даже не уведомили об условиях.

Фото: 360.ru

«Должно быть согласие тех, над кем проводится эксперимент. Мы согласия не давали. Также должна быть оценка результата — чего хотят добиться? И наконец, в случае, если эксперимент оказался неудачным, должна быть запланирована возможность возвращения к тому, что было до него. Ничего из этого не сделали», — отметил собеседник 360.ru.