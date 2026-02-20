Производственный календарь на март: как россияне работают и отдыхают в первый месяц весны
Юрист Шалатон: выход на работу в праздники не может быть принудительным
В первом месяцы весны — 31 календарный день, и один из них будет праздничным. А это означает, что россиянам предоставят дополнительный выходной. Как работаем и отдыхаем в марте 2026 года и что делать, если заставляют трудиться в праздники, разбирался 360.ru.
Как отдыхаем в марте-2026
В марте 2026 года в России будет 21 рабочий и 10 выходных дней. Международный женский день выпадает на воскресенье. Согласно нормам Трудового кодекса, если праздник выпадает на выходной, его переносят на следующий после праздничного рабочий день.
Интересно
Ближайшие праздничные дни — с 7 по 9 марта. Майские праздники уже традиционно разбиваются на две части: отдыхаем с 1 по 3 мая включительно, а затем с 8 по 10 мая.
«Основным официальным рабочим ориентиром, содержащим информацию о рабочих, выходных, праздничных и сокращенных днях, утвержденным государством, является производственный календарь. Однако очень важно учитывать локальные акты конкретной компании (организации, где сменный график)», — рассказала 360.ru судебный юрист и общественный деятель Елена Шалатон.
Она отметила, что у любого работающего человека выходные на вес золота.
«В это время необходимо не только успеть отдохнуть, но и по возможности переделать все накопившиеся за рабочую неделю дела», — заявила эксперт.
Что делать, если заставляют работать в праздники
Многие отрасли работают даже в праздники, но необходимо учитывать, что труд в такие дни не может быть принудительным. Выход на работу возможен исключительно с устного либо письменного согласия сотрудника и оплачивается не менее чем в двойном размере или одинарном с предоставлением отгула, согласно статье 153 Трудового кодекса.
Исключением является вызов на работу в случае чрезвычайных событий, для предотвращения катастроф, аварий либо несчастных случаев. Вы имеете право отказаться от выхода на работу в праздничный день, если это не экстренная ситуация. Это не будет считаться дисциплинарным проступком.
Елена Шалатон
Куда жаловаться, если работодатель не заплатил
При несогласии по оплате следует подать работодателю письменную претензию с требованием перерасчета и зарегистрировать ее, посоветовала юрист.
«Если нарушения более серьезные, необходимо обращаться в Государственную инспекцию труда (ГИТ), прокуратуру, комиссию по трудовым спорам либо — в крайнем случае — в суд», — заключила Шалатон.
Какие еще праздники отмечают в марте
- 1 марта — День кошек;
- Всемирный день сна — отмечается в пятницу на второй полной неделе марта;
- 18 марта — День воссоединения Крыма с Россией;
- 27 марта — Всемирный день театра.
Профессиональные праздники
- 3 марта — Всемирный день писателя;
- 6 марта — Международный день зубного врача;
- 23 марта — День работников гидрометеорологической службы России, который совпадает с Всемирным метеорологическим днем;
- 25 марта — День работника культуры России.
На протяжении всего месяца длится Великий пост — время духовного очищения, покаяния и подготовки к Пасхе.