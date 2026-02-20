Производственный календарь на март: как россияне работают и отдыхают в первый месяц весны

Юрист Шалатон: выход на работу в праздники не может быть принудительным

В первом месяцы весны — 31 календарный день, и один из них будет праздничным. А это означает, что россиянам предоставят дополнительный выходной. Как работаем и отдыхаем в марте 2026 года и что делать, если заставляют трудиться в праздники, разбирался 360.ru.

В марте 2026 года в России будет 21 рабочий и 10 выходных дней. Международный женский день выпадает на воскресенье. Согласно нормам Трудового кодекса, если праздник выпадает на выходной, его переносят на следующий после праздничного рабочий день.

Ближайшие праздничные дни — с 7 по 9 марта. Майские праздники уже традиционно разбиваются на две части: отдыхаем с 1 по 3 мая включительно, а затем с 8 по 10 мая.

«Основным официальным рабочим ориентиром, содержащим информацию о рабочих, выходных, праздничных и сокращенных днях, утвержденным государством, является производственный календарь. Однако очень важно учитывать локальные акты конкретной компании (организации, где сменный график)», — рассказала 360.ru судебный юрист и общественный деятель Елена Шалатон.

Она отметила, что у любого работающего человека выходные на вес золота.

«В это время необходимо не только успеть отдохнуть, но и по возможности переделать все накопившиеся за рабочую неделю дела», — заявила эксперт.