Преображение Красногорска: о подходах к развитию городского округа

В Красногорске в последние годы возводится достаточно много домов. У кого-то следовать новым тенденциям рынка получается с трудом, а кто-то сам задает стандарты.

Не бояться обязательств

Мы встречаемся с руководителем девелоперской компании «Отрада» Николаем Гоголем во дворе одноименного квартала. Это место в Красногорском городском округе известное. Малоэтажки, перемежающиеся с домами повыше, комфортные дворы, где шумят и играют дети, а взрослые отдыхают.

— Сегодня быть застройщиком — это значит брать на себя дополнительные обязательства, — говорит Николай Гоголь. — Ты это либо принимаешь, либо уходишь с рынка. Времена, когда можно было отгрохать бездумный «человейник», давно прошли. В настоящее время просто наживаться, множа бетонные лабиринты, к счастью, никто не позволит. Хочешь строить — обеспечь благоустройство, вложись в коммуналку, в социалку, поучаствуй в помощи нуждающимся… Поэтому последовательно, год за годом, строятся школы, детсады, реконструируется коммунальная инфраструктура, реализуется ряд проектов социальной направленности, выделяются квартиры для граждан, которых переселяют из ветхого и аварийного фонда, достраиваются дома за нерадивыми коллегами.

Если говорить о программе переселения из ветхого аварийного жилья, то было выделено порядка 18 000 квадратных метров жилой площади, а 396 семей получили новые квартиры. Что касается помощи обманутым дольщикам, то тут сумма, выделенная на завершение замороженных проектов, составила порядка 410 млн рублей.

Учиться, учиться и еще раз…

Не забывают и о такой важной вещи как образование. Так, например, в Отрадненском поселении появилось два новых детских садика на 200 мест каждый. В обоих — медблок, залы для занятий музыкой и физкультурой, столовая, многочисленные игровые и учебные комнаты. Сейчас один из них передан на баланс города, а второй — платный, уже принял в свои стены довольных дошкольников. А еще один детский сад, на 180 мест, в городском округе Красногорск вблизи поселка Светлые Горы готовятся ввести в эксплуатацию уже в 2024 году. 2 этажа площадью более 4,7 тыс. кв.м по проекту архбюро Сергея Савчука.

— Очевидно, что родителям при выборе квартиры важно наличие детского сада: не возить же ребенка непонятно куда… — делится своими соображениями Николай Гоголь. — Детсад должен быть в шаговой доступности: отвел чадо и спокойно поехал на работу. Но эти детсады — они для всех горожан. То же самое касается и школ.

Появилась и новая школа на 1375 учащихся, она должна распахнуть свои двери 1 сентября. Сама школа построена по современному проекту, и будет укомплектована не хуже любой элитной гимназии. Общая площадь здания — 17 632,54 м², а площадь пришкольной территории 25 653,7 м²

В ближайшие годы должны быть построены два новых детсада — на 200 и 80 детей, а также школа на 1100 мест в районе Опалиха.

В здоровом теле здоровый дух

Благодаря инвестициям девелопера Марьинская амбулатория, работающая на базе Красногорской городской больницы № 1, переехала в новое здание. Еще не так давно врачи вели прием пациентов в старом помещении — 1978 года постройки, которое было рассчитано всего на 75 посещений в смену, чего явно недостаточно для растущего микрорайона:

— Поселок Отрадное быстро развивается, людей становится больше. Поэтому приняли решение вложиться в новое помещение амбулатории. Оно уже сейчас может принимать порядка 150 человек в смену, — рассказывают в компании. — Современное помещение занимает 500 метров площади, там есть отдельные зоны для детей и взрослых и отдельные входы. Для малышей — игровая, для их родителей — комфортное пространство ожидания. Прием пациентов ведут терапевт, педиатр, гинеколог, работают процедурные и прививочный кабинеты.

Переехала в новое помещение и Марьинская сельская библиотека. Дети и взрослые переезд оценили, и более 8000 человек ежегодно приходят за книжками, фонд которых составляет порядка 10 000 экземпляров.

Собираются в библиотеке и по другим поводам: там проводятся книжные выставки, заседает клуб читателей, проходят конкурсы, мастер-классы и викторины. Благо новое помещение позволяет организовывать мероприятия без каких-либо проблем.