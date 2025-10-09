«Оторвалась от жизни». Поплавская выступила с предложением к Матвиенко и напомнила о конституции

Российскую общественность всколыхнуло предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко обязать неработающих трудоспособных россиян самостоятельно платить взносы за ОМС. Пользователи в соцсетях высказались за и против подобной инициативы. Не смолчала и актриса Яна Поплавская, известная своей патриотической позицией.

Безработные сами заработают на ОМС При обсуждении проекта федерального бюджета на 2026 год Матвиенко поделилась с сенаторами своей идей, как можно сократить огромные расходы на неработающее население. По ее мнению, безработные должны самостоятельно оплачивать ОМС, чтобы «человек не пользовался страховкой, не работая». Работодатели в среднем по стране платят за работников 45 тысяч рублей за медстрахование.

Любой здоровый человек 45 тысяч в год может заплатить, это не колоссальные средства. Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве могут два месяца поработать, чтобы заплатить эту среднюю страховку? Валентина Матвиенко Спикер Совфеда

Из плюсов — это снимет нагрузку с региональных бюджетов и восстановит социальную справедливость. Не секрет, что существует теневая занятость. Матвиенко сразу отметила, что о детях, инвалидах и пенсионерах речь не идет.

Глава Минфина Антон Силуанов ее предложение пока не прокомментировал, но чиновники идею одобрили. В их числе глава Костромской области Сергей Ситников, глава комитета финансов администрации Санкт-Петербурга Светлана Енилина и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Депутаты и сенаторы «оторвались от жизни» Актриса Яна Поплавская не согласилась со сказанным на столь высоком уровне, раскритиковав предложение сенатора. ИА «Новороссия»По ее словам, Матвиенко «окончательно оторвалась от жизни». Цитату привело ИА «Новороссия».

Парламентариям, которые бессменно сидят в Госдуме и Совфеде с полумиллионными зарплатами до 80-90 лет, не понять проблемы 55-60-летних, которых увольняют до выхода на пенсию, потому что они «слишком старые» для молодых коллективов. А пенсию они оформить не могут, потому что пенсионный возраст подняли. Где этим людям найти деньги на взносы ОМС? Яна Поплавская Актриса

По словам артистки, Матвиенко не упомянула настоящую причину нагрузки на систему здравоохранения России — миллионы приезжих и их семьи. Она добавила, что предложение сенатора противоречит конституции, закрепившей оказание бесплатной медпомощи россиянам.

Поплавская не стала просто критиковать, а предложила Матвиенко пройтись вместе с ней по некоторым районам Москвы и Петербурга, которые уже превратились в национальные анклавы.

Я хожу по тем же улицам, бываю в тех же магазинах, поликлиниках без охраны. И люди меня спрашивают — наверху совсем не понимают, как мы живем? Яна Поплавская Актриса

Как считает Поплавская, сенатор могла бы в этом случае пообщаться с простыми россиянами, которые рассказали бы ей, что думают о решениях обеих палат парламента. Люди имеют право на спасение Медицинский юрист Николай Чернышук критически оценил инициативу спикера Совфеда. В беседе с 360.ru он заявил, что исполнительная власть таким образом пытается компенсировать собственные недоработки. Он напомнил, что Россия является гуманным государством, в конституции которой закреплено, что каждый имеет право на охрану здоровья и медпомощь.

Понятно, что когда у человека нет полиса, ему недоступны сверхбазовые медицинские услуги. Если есть угроза жизни и здоровью, то он имеет право на спасение. Николай Чернышук Медицинский юрист

Он назвал интересным предложение Матвиенко, но нереалистичным и требующим «допиливания правовым напильником».