Отопительный сезон — 2024. Когда он начнется в Москве и Подмосковье
Вильфанд: отопительный сезон в Москве может не начаться в ближайшие дни
С приходом второго месяца осени, когда лето наконец ушло и на улице стало ощутимо прохладнее, жителей Москвы и области начал волновать вопрос отопления. Когда его включат, куда обращаться, если дома холодно, и как подготовиться к возможным проблемам — в материале 360.ru.
Когда в Москве и Подмосковье включат отопление
Андрей Воробьев сообщил, что Московская область готова к отопительному сезону 2024-2025 годов. Власти не станут дожидаться нормативных среднесуточных восьми градусов, а будут ориентироваться на комфорт людей.
«Не хотим, чтобы мерзли и простужались дети в школах и детсадах, пациенты в больницах и поликлиниках, поэтому уже на этой неделе 1 октября начнем подавать тепло в социальные учреждения — это 6589 зданий. А с 3 октября перейдем к жилым домам — их около 50 тысяч (47,7 тысячи многоквартирных домов)», — подчеркнул губернатор.
В Москве тоже подготовились к подаче тепла в жилые дома и соцучреждения.
«Резерв по тепловой мощности составляет 47%, газоснабжению — 17%, водоснабжению — 53%, электросетям — 19% и системе водоотведения — 33%», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В столице запаслись 291 тонной угля, 379 тоннами мазута и 21,5 тонны дизельного топлива. Для решения аварий, связанных с отоплением, будут дежурить 1,5 тысячи бригад.
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При каких условиях включают отопление в домах
Отопительный сезон начинается, когда средняя температура на улице держится ниже восьми градусов дольше пяти дней подряд. Кроме того, власти ориентируются на прогноз погоды, когда синоптики предсказывают резкое похолодание — однако, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в ближайшую неделю такого не предвидится.
«Пока в Москве до 5-го числа речи об отоплении не идет», — заявил он РИА «Новости».
Работы по включению и регулировке отопительной системы продолжаются в течение нескольких дней. Сначала радиаторы становятся теплыми в соцучреждениях, затем — в жилых домах.
Какая температура должна быть в домах
Есть температурные нормативы, которым должны соответствовать показатели во время отопительного сезона.
В жилом помещении температура должна быть не менее 18 градусов, а в угловых комнатах — до 20 градусов.
В детских садах:
- в спальнях, столовой и комнатах для занятий и массовых мероприятий — 18 градусов;
- в спортзале — 17 градусов;
- в душевых — 25 градусов.
В школе в спортзале и мастерских воздух прогревают минимум до 17-20 градусов, в остальных помещениях — до 18-24 градусов.
Также есть нормативы для рабочего места. Для работы, требующей физических усилий, температура должна быть от 16 до 18 градусов, а для больших предприятий, например машиностроения, — до 20-24 градусов. В офисах отоплением поддерживают 21-23 градуса тепла.
Что делать, если отопительный сезон начался, а дома нет тепла
Если отопительный сезон в Москве начался более пяти дней назад, а батареи в квартире холодные, нужно сообщить об этом в соответствующие инстанции.
Владельцу жилплощади необходимо:
- позвонить по номеру 8 800 100 23 29;
- оставить заявку на платформе «Вызов мастера» или через мобильное приложение «Госуслуги Москвы»;
- позвонить на круглосуточную линию МОЭК по номеру +7 495 539 59 59.
В Подмосковье следует обращаться:
- в управляющую компанию;
- в ГИС ЖКХ через учетную запись на портале госуслуг;
- через портал «Добродел».
Также можно написать обращение в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области по ссылке.