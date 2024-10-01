Вильфанд: отопительный сезон в Москве может не начаться в ближайшие дни

С приходом второго месяца осени, когда лето наконец ушло и на улице стало ощутимо прохладнее, жителей Москвы и области начал волновать вопрос отопления. Когда его включат, куда обращаться, если дома холодно, и как подготовиться к возможным проблемам — в материале 360.ru.

Когда в Москве и Подмосковье включат отопление

Андрей Воробьев сообщил, что Московская область готова к отопительному сезону 2024-2025 годов. Власти не станут дожидаться нормативных среднесуточных восьми градусов, а будут ориентироваться на комфорт людей.

«Не хотим, чтобы мерзли и простужались дети в школах и детсадах, пациенты в больницах и поликлиниках, поэтому уже на этой неделе 1 октября начнем подавать тепло в социальные учреждения — это 6589 зданий. А с 3 октября перейдем к жилым домам — их около 50 тысяч (47,7 тысячи многоквартирных домов)», — подчеркнул губернатор.

В Москве тоже подготовились к подаче тепла в жилые дома и соцучреждения.

«Резерв по тепловой мощности составляет 47%, газоснабжению — 17%, водоснабжению — 53%, электросетям — 19% и системе водоотведения — 33%», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.