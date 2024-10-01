Отопительный сезон — 2024. Когда он начнется в Москве и Подмосковье

Вильфанд: отопительный сезон в Москве может не начаться в ближайшие дни

Komsomolskaya Pravda/
Фото: Komsomolskaya Pravda//Global Look Press

С приходом второго месяца осени, когда лето наконец ушло и на улице стало ощутимо прохладнее, жителей Москвы и области начал волновать вопрос отопления. Когда его включат, куда обращаться, если дома холодно, и как подготовиться к возможным проблемам — в материале 360.ru.

Когда в Москве и Подмосковье включат отопление

Андрей Воробьев сообщил, что Московская область готова к отопительному сезону 2024-2025 годов. Власти не станут дожидаться нормативных среднесуточных восьми градусов, а будут ориентироваться на комфорт людей.

«Не хотим, чтобы мерзли и простужались дети в школах и детсадах, пациенты в больницах и поликлиниках, поэтому уже на этой неделе 1 октября начнем подавать тепло в социальные учреждения — это 6589 зданий. А с 3 октября перейдем к жилым домам — их около 50 тысяч (47,7 тысячи многоквартирных домов)», — подчеркнул губернатор.

В Москве тоже подготовились к подаче тепла в жилые дома и соцучреждения.

«Резерв по тепловой мощности составляет 47%, газоснабжению — 17%, водоснабжению — 53%, электросетям — 19% и системе водоотведения — 33%», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Alexey Belkin/Business Online
Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

В столице запаслись 291 тонной угля, 379 тоннами мазута и 21,5 тонны дизельного топлива. Для решения аварий, связанных с отоплением, будут дежурить 1,5 тысячи бригад.

Интересно

Московские власти пока не сообщили график включения отопительных систем. В прошлом году тепло в дома дали 3 октября.

При каких условиях включают отопление в домах

Отопительный сезон начинается, когда средняя температура на улице держится ниже восьми градусов дольше пяти дней подряд. Кроме того, власти ориентируются на прогноз погоды, когда синоптики предсказывают резкое похолодание — однако, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в ближайшую неделю такого не предвидится.

«Пока в Москве до 5-го числа речи об отоплении не идет», — заявил он РИА «Новости».

Работы по включению и регулировке отопительной системы продолжаются в течение нескольких дней. Сначала радиаторы становятся теплыми в соцучреждениях, затем — в жилых домах.

Konstantin Kokoshkin
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Какая температура должна быть в домах

Есть температурные нормативы, которым должны соответствовать показатели во время отопительного сезона.

В жилом помещении температура должна быть не менее 18 градусов, а в угловых комнатах — до 20 градусов.

В детских садах:

В школе в спортзале и мастерских воздух прогревают минимум до 17-20 градусов, в остальных помещениях — до 18-24 градусов.

Также есть нормативы для рабочего места. Для работы, требующей физических усилий, температура должна быть от 16 до 18 градусов, а для больших предприятий, например машиностроения, — до 20-24 градусов. В офисах отоплением поддерживают 21-23 градуса тепла.

Фото: Unsplash

Что делать, если отопительный сезон начался, а дома нет тепла

Если отопительный сезон в Москве начался более пяти дней назад, а батареи в квартире холодные, нужно сообщить об этом в соответствующие инстанции.

Владельцу жилплощади необходимо:

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Подмосковье следует обращаться:

Также можно написать обращение в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области по ссылке.

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