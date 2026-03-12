Сегодня 13:53 «Нулевой» автокредит с подвохом: кого из россиян обяжут заплатить налог в 35% уже в 2026 году Адвокат Данилов объяснил, кого обяжут заплатить налог 35% при автокредите под 0% 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Общество

Автовладельцы, оформившие кредиты под 0-0,01%, столкнулись с неожиданным требованием ФНС — заплатить налог 35% от суммы займа. В ведомстве пояснили: сверхнизкая ставка — это материальная выгода, а значит, доход, с которого положено отчислить государству. Однако юристы уверяют: паниковать рано, налог грозит далеко не всем. Кому и когда действительно придется платить — разбирался 360.ru.

Беспроцентные автокредиты — незаконная прибыль? Федеральная налоговая служба сочла автокредиты под низкий процент прибылью и спросила с водителей налог 35%. О внезапно набежавшем налоге со ссылкой на нескольких автовладельцев сообщил Mash. По словам собеседников канала, ранее они оформляли автокредиты под от 0 до 0,01%. Два года назад такие условия кредитования были большой удачей, так как, по сути, это был не займ, а рассрочка. Сегодня же налоговое законодательство изменилось, из-за чего с 2025 года все кредиты, ставка которых оказывалась ниже ключевой на 2/3, должны облагаться НДФЛ 35%. Этот происходит потому, что люди берут рассрочки, чтобы сэкономить, и «зарабатывают на разнице». «С 2021 по 2023 год такие доходы освобождались от НДФЛ. С 2024-го налоговый кодекс изменили — льготы на покупку жилья и рефинансирование кредитов вернули, но только для тех, кто оформил все до конца года. Плюс, чтобы откосить от сбора, нужно право на имущественный налоговый вычет недвижки, но и то подтвержденное ФНС», — написало издание.

Фото: Медиасток.рф

Банки начали самостоятельно рассчитывать разницу между процентами по кредиту и 2/3 ключевой ставки (на данный момент она составляет 15,5%). Данные направят в налоговую, и водителям придется гасить выставленные ФНС счета. Первый платеж собираются обязать выплатить уже в этом году. У меня автокредит под 1% с 2024 года — попаду ли я под налог? Преподаватель юридического факультета Финансового университета и адвокат Кирилл Данилов при этом обращает внимание, что на самом деле все не так однозначно, как представляют в Сети, и паника по этому поводу точно преждевременна. «Недостаточно получить условный автокредит под 1%. В статье 212 Налогового кодекса прямо говорится, что также необходимо наличие хотя бы еще одного условия. Например, взаимозависимость между налогоплательщиком и кредитором. Это может быть собственник компании и его компания либо наличие трудовых отношений, когда работник банка берет у своего работодателя супердешевый кредит. Тогда это действительно материальная выгода», — отметил эксперт в эфире 360.ru. Также речь может идти о скрытой плате, когда банк предоставляет сверхдешевый кредит в качестве оплаты за поставленные товары, работы, услуги, которые выполнил налогоплательщик. В этоv случае закон неумолим — это материальная выгода и с нее следует заплатить налог 35%.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Разъяснение ФНС о налоге 35% в отношении автокредитов под маленькие ставки С официальным разъяснением на фоне бури в соцсетях поспешила выступить и Федеральная налоговая служба, разъяснив, за что будут начислять дополнительный налог 35%. «Материальная выгода от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами облагается НДФЛ, если налогоплательщик получил кредит от своего работодателя или от взаимозависимого лица», — подчеркнули в ведомстве.

Интересно Взаимозависимыми лицами считаются супруг или супруга, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный.

Но и тут есть исключения. Например, если кредит предоставили до 31 декабря 2024 года включительно на строительство или покупку недвижимости в России. В число таких кредитов отнесли и перекредитование, то есть рефинансирование ранее полученных займов.

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Эта материальная выгода освобождается от налога, если у кредитора есть право на получение налогового вычета по расходам на строительство или покупку жилья. В качестве примера в ФНС привели пример: гражданин купил новое авто в салоне и воспользовался предложением от банка о беспроцентном кредите на три года. Если покупатель не работает в этом банке, материальной выгоды он от этого не получает. Если же этим предложением воспользуется такой же покупатель, который работает в этой кредитно-финансовой организации, то налог ему доначислят.