28 мая 2025 19:14 Как не сесть в тюрьму за сбор ягод. Топ советов для любителей «тихой охоты» 0 0 0 Фото: Dirk Schröder / CHROMORANGE / www.globallookpress.com Общество

Отдых

Уже через считаные дни наступит лето, а вместе с ним и сезон сбора ягод. В лесах Подмосковья начнет поспевать земляника, черника, а кое-где в конце июня можно будет отыскать и костянику. И хотя для собственных нужд ягоды можно собирать почти повсеместно, есть отдельные места, где это делать категорически нельзя. Также важно помнить, что за сбор некоторых видов можно даже сесть в тюрьму. В нюансах разбирался 360.ru.

Где можно и нельзя собирать ягоды в Подмосковье Собирать ягоды не с целью продажи в Московской области можно практически везде. Но есть места, где это делать запрещено или не рекомендуется:

В границах некоторых особо охраняемых природных территорий режимом особой охраны собирать ягоды нельзя, так как может привести к вытаптыванию краснокнижных растений или плодов, которыми питаются редкие виды животных.

В черте города и близи дорог общего пользования, так как грибы, растения и их плоды могут накапливать токсичные вещества, которые выбрасывает в атмосферу автотранспорт.

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

К распространенным видам ягод, не занесенным в Красную книгу, относятся земляника, черника, костяника, брусника и клюква. Их можно спокойно собирать, но есть один нюанс: планируя посещение особо охраняемой природные территории, где растут эти ягоды, следует изучить режим охраны этой ООПТ, чтобы не допустить нарушений. Данные об этом можно найти на сайте правительства Подмосковья и на официальном портале правовой информации: www.pravo.gov.ru, уточнили в Минэкологии региона. За сбор каких ягод можно сесть в тюрьму Некоторые ягоды занесены в Красную книгу Московской области. Это значит, что собирать их запрещено в любом месте. Вот лишь некоторые из них: шикша

кизильник среднерусский и черноплодный

княженика

морошка

жимолость голубая

вишня степная С полным списком можно ознакомиться здесь.

Фото: George Zakharchuk/Russian Look / www.globallookpress.com

За нарушение установленных правил сбора ягод будет грозить серьезная ответственность, предупредил заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Наказание предусмотрено, во-первых, за сбор краснокнижных ягод. Здесь, в соответствии со статьей 260.1 УК РФ, „собирателям“ грозят или обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет со штрафом до миллиона рублей», — уточнил он в беседе с 360.ru.

Наказание, по решению суда, может быть и серьезнее: лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до миллиона рублей. Сергей Колунов

Так же наказание предусмотрено за сбор некраснокнижных ягод на природных территориях, охраняемых государством, например, в нацпарках и заповедниках. «Здесь по статье 262 УК РФ может грозить штраф до 200 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет», — добавил парламентарий.

Фото: Michael Reichel/dpa / www.globallookpress.com

Как собирать ягоды в лесу: что надеть и взять с собой Готовиться к походу за ягодами стоит со всей серьезностью — все-таки это не легкая прогулка по благоустроенному парку.

Чтобы вылазка в лес была более комфортной и безопасной выбирайте удобную обувь и закрытую одежду. Обязательный элемент — головной убор.

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Не забудьте про воду, небольшой перекус (если отправляетесь за ягодами надолго), средство от комаров и репелленты от клещей. Также обязательно нужно взять с собой полностью заряженный мобильник. И помните — заходить глубоко в незнакомый лес — не самая лучшая идея. Не стоит рисковать.

Интересно В 2024 году в подмосковных лесах заблудились 627 человек. С просьбой помочь найти дорогу домой к экстренным службам обращались сами потерявшиеся, их близкие и соседи. В 2024 году в подмосковных лесах заблудились 627 человек. С просьбой помочь найти дорогу домой к экстренным службам обращались сами потерявшиеся, их близкие и соседи.

Считается, что идеальное время для сбора ягод — утро, после высыхания росы. Собирать их нужно вручную и лучше всего использовать не слишком большую емкость — так и вам будет удобнее, и ягоды не будут мяться под собственным весом.

Какие ягоды опасны для человека Перед походом в лес стоит выделить время и изучить базовую информацию о ягодах, потому что полезны для человека, конечно, не все. Но при этом некоторые из них очень похожи на те, которые есть безопасно. «Самая первая ягода, которая поспевает в начале июня, — жимолость съедобная. Но также есть жимолость татарская, есть каприфоль. У них тоже ягодки такие оранжевые, аппетитные, но несъедобные, не сказал бы, что ядовитые, но лучше их не есть», — рассказал 360.ru биолог, агроном Михаил Воробьев.

Фото: F. Hecker/blickwinkel / www.globallookpress.com

Отметил специалист и паслен сладко-горький. Он имеет сладковатый вкус, но, как и все пасленовые, содержит гликозиды, которые могут нанести по меньшей мере легкое отравление для человека. Среди особо опасных экземпляров — ландыш майский.

«У него ягодки отчасти напоминают красную смородину, красные, круглые, блестящие на веточках ландышевых там, где раньше были цветочки. И в этих ягодах сердечные гликозиды. Естественно, они могут привести к нарушению работы сердца со всеми вытекающими последствиями», — предупредил эксперт. Помимо ландыша майского, Воробьев напомнил о волчьем лыке с красными, блестящим, очень соблазнительными ягодами, которые также являются ядовитыми.

«Отчасти их могут перепутать с облепихой, хотя в общем-то разница очевидна. Ядовитый вороний глаз можно в принципе отдаленно спутать с голубикой — темная сизая ягода, покрытая налетом», — пояснил он.

Фото: www.globallookpress.com

Врач-эндокринолог, нутрициолог Наталья Петрова также выделила особую опасность ягод ландыша майского. «От этих ягод можно получить серьезное отравление даже от небольшого количества. Тяжелое отравление вызывают и ягоды дафна (волчье лыко, волчья ягода). Их можно встретить на опушке леса. Растут на небольших кустарниках, высотой 1-1,5 метра», — подчеркнула она. Еще одна ядовитая ягода, которую можно встретить в лесах Подмосковья, — пресловутый вороний глаз, добавила Петров. На вид эти ягоды крупные, одиночные. Располагаются на нескольких листьях побега. Чтобы обезопасить себя, врач рекомендовала соблюдать очень несложные правила: Никогда не пробуйте незнакомые ягод.

Избегайте сбора ягод рядом с дорогами и промышленными объектами.

Обучайте детей не трогать незнакомые растения.

При симптомах отравления после употребления лесных ягод срочно обратитесь к врачу.