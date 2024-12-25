Сегодня 18:22 Индексация тарифов ЖКХ — 2025. Что надо знать и кому положены льготы Юрист Крохин объяснил причины индексации тарифов ЖКХ 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Общество

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С 1 июля 2025 года индексация тарифов ЖКХ составит в среднем 11,9%, с 1 июля 2026-го — 5,4%, а с июля 2027-го — 4,8%. Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России, юрист Константин Крохин в беседе с 360.ru выразил уверенность, что все индексации на жилищно-коммунальные услуги носят защитный характер.

«То есть это тот критерий, тот лимит, выше которого региональные власти не должны повышать тарифы. К большому сожалению, этот механизм, который устанавливается на федеральном уровне, в последние годы не работает», — подчеркнул он. Вторая проблема, по его словам, связана с завышением объемов потребления. Когда тариф законно установлен, по крайней мере есть соответствующие решения региональных органов власти, но объем потребления не соответствует показаниям приборов учета, пояснил Крохин.

Фото: РИА «Новости»

Индексы не работают? Проблема текущего и прошлого года заключается в том, что индексы зачастую не работают. По словам Крохина, это особенно заметно, когда оказание жилищных услуг находятся в частных руках. Власти устанавливают индексы и лимиты, чтобы хоть как-то морально сдержать безумный рост тарифов, выразил уверенность юрист. Но в последнее время это действует не очень эффективно.

Кроме того, в условиях роста издержек, санкционного давления и логистических сложностей поставщики услуг неизбежно вынуждены повышать свои цены. Россия пока еще зависит от импортного оборудования, считает Крохин. Кому положена льгота? Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются пенсионерам, инвалидам, ветеранам, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, жертвам политических репрессий и многодетным семьям. С недавнего времени к этим категориям добавились участники специальной военной операции и члены их семей.

Фото: РИА «Новости»

«Существует два типа льгот. Один тип — это 50- или 30-процентная скидка на жилищно-коммунальные услуги, но в пределах социальной нормы. Тут очень важно отметить, что эти льготы не носят абсолютного характера. Если люди проживают в большой площади, то это не значит, что на всю большую площадь, там 80 или 70 квадратных метров, они получат льготы», — пояснил собеседник 360.ru. Еще один вид поддержки, который существует сегодня, — это безвозмездные субсидии. Если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 22% от семейного бюджета гражданина или семьи, им предоставляется субсидия. В некоторых регионах этот порог составляет 16%, а в Москве — 10%. «То есть граждане могут претендовать на безвозмездную субсидию от региональных

органов власти», — подчеркнул Крохин. Ранее россиянам рассказали, какие услуги ЖКХ можно не оплачивать. Для отказа от них нужно оформить письменное заявление и направить его в УК или конкретному поставщику.