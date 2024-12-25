Индексация тарифов ЖКХ — 2025. Что надо знать и кому положены льготы
Юрист Крохин объяснил причины индексации тарифов ЖКХ
С 1 июля 2025 года индексация тарифов ЖКХ составит в среднем 11,9%, с 1 июля 2026-го — 5,4%, а с июля 2027-го — 4,8%. Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России, юрист Константин Крохин в беседе с 360.ru выразил уверенность, что все индексации на жилищно-коммунальные услуги носят защитный характер.
«То есть это тот критерий, тот лимит, выше которого региональные власти не должны повышать тарифы. К большому сожалению, этот механизм, который устанавливается на федеральном уровне, в последние годы не работает», — подчеркнул он.
Вторая проблема, по его словам, связана с завышением объемов потребления. Когда тариф законно установлен, по крайней мере есть соответствующие решения региональных органов власти, но объем потребления не соответствует показаниям приборов учета, пояснил Крохин.
Индексы не работают?
Проблема текущего и прошлого года заключается в том, что индексы зачастую не работают. По словам Крохина, это особенно заметно, когда оказание жилищных услуг находятся в частных руках.
Власти устанавливают индексы и лимиты, чтобы хоть как-то морально сдержать безумный рост тарифов, выразил уверенность юрист. Но в последнее время это действует не очень эффективно.
Кроме того, в условиях роста издержек, санкционного давления и логистических сложностей поставщики услуг неизбежно вынуждены повышать свои цены. Россия пока еще зависит от импортного оборудования, считает Крохин.
Кому положена льгота?
Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются пенсионерам, инвалидам, ветеранам, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, жертвам политических репрессий и многодетным семьям.
С недавнего времени к этим категориям добавились участники специальной военной операции и члены их семей.
«Существует два типа льгот. Один тип — это 50- или 30-процентная скидка на жилищно-коммунальные услуги, но в пределах социальной нормы. Тут очень важно отметить, что эти льготы не носят абсолютного характера. Если люди проживают в большой площади, то это не значит, что на всю большую площадь, там 80 или 70 квадратных метров, они получат льготы», — пояснил собеседник 360.ru.
Еще один вид поддержки, который существует сегодня, — это безвозмездные субсидии. Если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 22% от семейного бюджета гражданина или семьи, им предоставляется субсидия. В некоторых регионах этот порог составляет 16%, а в Москве — 10%.
«То есть граждане могут претендовать на безвозмездную субсидию от региональных
органов власти», — подчеркнул Крохин.
Ранее россиянам рассказали, какие услуги ЖКХ можно не оплачивать. Для отказа от них нужно оформить письменное заявление и направить его в УК или конкретному поставщику.