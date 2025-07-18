Фейк: в России введут налоги на блюда из недружественных стран

Слух о введении налога в 12% на бургеры и суши в России опровергли

В Сети появилась информация о том, что в России якобы хотят ввести налог в размере 10-12% на пиццу, суши и бургеры как на «блюда из недружественных стран», продвигающие чужие ценности. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

Авторы публикаций утверждали, что под действие налога могут подпасть блюда японской, итальянской и немецкой кухонь. Они якобы пропагандируют чуждые культурные ценности. При этом продукты из Китая и Узбекистана, считающиеся более полезными и адаптированными для россиян, останутся без дополнительного налогообложения.

Правда

На самом деле законодательные предложения по данному поводу не выдвигали. Некоторые Telegram-каналы, как зачастую бывает, преждевременно распространили неподтвержденную информацию, прибегая к броским заголовкам.

В действительности идея прозвучала в рамках беседы лидера партии «Коммунисты России» с журналистами. Политик предложил ввести дифференцированный налог на рестораны «недружественных» кухонь: 12% — для Италии, Франции, Германии и Японии из-за их антироссийской позиции и 10% — для Азербайджана и Турции.

При этом китайская, латиноамериканская, вьетнамская, белорусская, узбекская, арабская и северокорейская кухни, по его мнению, должны остаться без дополнительных сборов.

Политик подчеркивал, что предлагаемые фискальные меры нужно применять выборочно — только к заведениям, представляющим кухню стран, занимающих недружественную позицию по отношению к России.

Он пояснил, что кулинарные традиции представляют собой не просто элементы национальной культуры, но и инструмент мягкой силы, способствующий продвижению ценностей, которые в случае западных стран существенно расходятся с российскими.

В обоснование инициативы депутат отметил, что традиционная русская кухня обладает несомненными преимуществами как с точки зрения сбалансированности питания, так и в аспекте лучшей адаптированности к физиологическим особенностям россиян.

Кроме того, политик указал на необходимость противодействия продвижению кулинарных традиций государств, демонстрирующих враждебность к России и не создающих условий для популяризации русской гастрономии на международной арене.

Инициатива не вышла за рамки словесных заявлений. Ее не оформили в виде официального документа, идея не поступала на рассмотрение в государственные инстанции.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.