Ко Дню матери VK исследовал «мамин» язык заботы. В проектах сервисов – истории и форматы, которые помогают по-другому посмотреть на привычные проявления внимания.

VK подготовила инициативы, которые объединены темой заботы. В сообществе VK Праздники запустят чат-бот, с помощью которого пользователи смогут проверить, как хорошо они понимают «мамин язык». Внутри – мини-тест: нужно выбрать правильный вариант толкования знакомых фраз и узнать, что они значат на самом деле. В финале пользователи получат персональную открытку, которую можно отправить маме.

В сообществе также опубликуют видео о «мамином» языке заботы. Герои расскажут, как мамы проявляют любовь ежедневными вопросами и просьбами.

Кроме того, в «Одноклассниках» вышел спецвыпуск шоу‑преображения «Мама лучше всех» с Александром Роговым, который помогает мамам взглянуть на себя по‑новому. В «ОК» стартовал фотомарафон, где пользователи могут поделиться семейными историями. В группе Института оперы в «ОК» покажут премьеру спектакля «Женские голоса эпохи перемен», который расскажет о судьбах выдающихся вокалисток прошлого века.

Образовательная платформа «Учи.ру» запустила в MAX праздничный спецпроект в формате чат-бота, который объединит активности и полезные материалы о заботе о себе. В интерактивном тесте «Какая вы мама из кино?» участницы смогут узнать, на какую героиню они похожи. Среди них — персональные музыкальные плейлисты от VK Музыки и практические рекомендации психологов.

«Дзен» представил продолжение проекта «Мамины сказки» о мифах и преданиях, которые матери столетиями передают детям. Новая глава посвящена образам и символам материнства в культуре народов России.

VK Музыка поддержала премьеру совместного трека Басты и Владимира Преснякова «Мама» на одном из крупнейших медиафасадов страны. Релиз вышел в день рождения мамы Владимира Преснякова.

Сотрудники VK также записали видеоролик со словами любви своим мамам на родных языках – компания объединяет людей из разных регионов и стран. Ролик вдохновляет говорить самые важные слова мамам чаще – не только по праздникам.