10 ноября 2025 16:08 «Разговоры о важном». Что показали три года реализации проекта Директор школы Ямбург: посещение «Разговоров о важном» должно быть добровольным 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Образование

Школы

Образование

«Разговоры о важном» идут в школах четвертый год. Сначала нововведение приняли в штыки, но теперь страсти утихли, хотя некоторые проблемы остались. Так ли нужны уроки нравственно-патриотического воспитания и можно ли от них отказаться, разобрался 360.ru.

В чем смысл «Разговоров о важном» Проект «Разговоры о важном» был запущен по инициативе Минпросвещения во всех школах России с 5 сентября 2022 года. Среди официально заявленных целей: укрепление патриотизма, историческое просвещение, нравственное развитие, разъяснение традиционных российских ценностей и текущей ситуации. «Никакие нейросети, никакой искусственный интеллект не отменяют важнейшую миссию культуры — передачу ценностей и смыслов. Потому что все эти гаджеты и так далее ни в коем случае не отменяют, скажем, заповедей Моисея или Нагорную проповедь Христа. И поэтому появилась идея ввести „Разговоры о важном“ для того, чтобы в душу проникать. Это была абсолютно правильная вещь и правильное направление», — заявил 360.ru заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, академик РАО, директор школы № 109 Евгений Ямбург.

Фото: РИА «Новости»

Правда, как и в случае с другими предметами, все уткнулось в квалификацию учителей и мотивированность учеников. Вести уроки должны классные руководители, педагоги дополнительного образования, математики, историки, химики, учителя обществознания. Они могут приглашать гостей: известных людей, ветеранов, участников СВО, спортсменов, представителей власти, которые на личном примере проиллюстрируют тему разговора. «Если это ведет квалифицированный учитель, то получается замечательно. А если это ведет формальный и плохо подготовленный, он транслирует те методички, которые высылаются, и выступает вроде диджея, а вот это уже никуда не годная история», — сказал Ямбург. Темы «Разговоров о важном» Учителя не сами выбирают темы, их разрабатывает и рассылает во все школы вместе с готовыми сценариями и презентациями Минпросвещение, сообщила 360.ru директор химкинского лицея № 10 Евгения Ворсина. Как правило, они приурочены к государственным праздникам, например, Дню народного единства, памятным датам, вроде Дня Победы, и общим вопросам, таким как «День матери» и «Мы разные, мы вместе». Большое число тем, по ее словам, напрямую или косвенно связаны с СВО.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Директор школы признала, что массово распространен формальный подход. Учителя, не согласные с содержанием урока или не желающие вступать в идеологические дискуссии, могут провести его «по бумажке», побеседовать с детьми на нейтральную тему или использовать для решения организационных классных вопросов. «Из-за нехватки времени и ресурсов многие администрации школ закрывают на это глаза, главное, чтобы мероприятие было проведено, и отчитались», — сказала Ворсина. Ямбург настоял, что каждый «Разговор о важном» должен становиться событием для школьников. Только так они воспримут то, что услышат. «Если стоит формализм, то здесь хоть нагайками загоняй, ничего не получится. Надо все делать с пониманием психологии детей, с пониманием того, как заинтересовать ребенка, как сделать его своим союзником», — сказал Ямбург. Отзывы на «Разговоры о важном»: что думают учителя, родители и дети Оценки проекта крайне неоднозначны и сильно зависят от точки зрения, заявила Ворсина. Минпросвещение заявило о высокой вовлеченности школ, положительной обратной связи от родителей и успешной интеграции проекта в воспитательную систему. Но с точки зрения критиков и части учительского сообщества, имеются некоторые проблемы.

Многие учителя отмечали, что сценарии уроков были слишком идеологизированными и не оставляли места для реального диалога и обсуждения альтернативных точек зрения. Во многих школах проведение уроков быстро превратилось в формальную обязанность „для галочки“. Евгения Ворсина Директор лицея № 10 в Химках

Возросла нагрузка на классных руководителей. Каждую неделю им приходится готовиться и проводить дополнительное занятие. Кроме того, дети и их родители неоднозначно отреагировали на темы, связанные с патриотизмом и событиями на Украине. Ямбург заявил, что первые несколько недель «Разговоры о важном» вызывали бурную реакцию. Пришлось маневрировать, сделав присутствие на занятиях обязательным. Теперь вопрос ходить или нет не возникает, принуждать уже не приходится. Можно ли не ходить на «Разговоры о важном» в 2025 году Официально «Разговоры о важном» — это не учебное занятие, вроде математики или литературы, а внеурочная деятельность. Формально она является обязательным компонентом реализации образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press / www.globallookpress.com

Ворсина объяснила, что на практике это означает, что урок проводится в учебное время, первым каждый понедельник, администрация школы считает его посещение обязательным. Отсутствие без уважительной причины трактуется как пропуск обязательного школьного мероприятия. Технически отказаться от «Разговоров о важном» можно, но сложно. Для этого родителю нужно написать заявление на имя директора школы с просьбой освободить ребенка от посещения занятий, указав основание: религиозные убеждения, политические взгляды семьи, психологический дискомфорт ребенка от обсуждаемых тем и так далее. «Реакция школы может быть разной: от спокойного принятия до сопротивления и давления. Юридически право родителей на воспитание своего ребенка в соответствии с собственными убеждениями закреплено в Семейном кодексе России, но на практике школы не всегда охотно идут навстречу, так как проект имеет статус важного государственного поручения», — предупредила Ворсина.

Интересно В 2023 году только 9% россиян, по данным ВЦИОМ, относились к «Разговорам о важном» отрицательно. Проведение уроков поддержали 63% опрошенных. В 2023 году только 9% россиян, по данным ВЦИОМ, относились к «Разговорам о важном» отрицательно. Проведение уроков поддержали 63% опрошенных.

По мнению Ямбурга, эти занятия должны быть добровольными. Но с другой стороны, если разрешить ходить тем, кто хочет, из-за того, что «Разговоры о важном» идут до основных уроков, на них явятся всего два-три человека. «Заблуждаются многие родители, которые считают, что нечего детей отвлекать на некие такие необязательные вещи, а надо, чтобы они лучше были подготовлены к ЕГЭ и так далее. Они тоже заплачут, потому что эти дети так воспитаны. Пройдут годы, и когда родители станут старыми, они сдадут их в хороший пансионат, будут платить за это дело и так далее, но человеческого тепла там не будет», — предупредил Ямбург. Он уверен, что кроме формальных знаний, прагматического интеллекта нужно прививать детям эмоциональный. Хотя теперь ребенок, не владеющий английским языком и пользующийся интернетом, считается чуть ли не инвалидом, от умелого и мобильного подлеца больше вреда. В этом смысле нужно обучать воспринимать чужую боль как собственную и быть толерантным, или по-русски — великодушным.