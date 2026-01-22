Родители в шоке, школьники в панике. Почему в Госдуме раскритиковали новые требования к сдаче ЕГЭ

С подачи чиновников даже правильные изменения в системе экзаменов становятся ударом для детей и родителей. Такое заявление 360.ru сделал руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, комментируя новые требования к сдаче ЕГЭ.

Изменения связаны с приказом Минобрнауки от 26 ноября прошлого года, вступить в силу он должен с 1 марта, а вузы публикуют окончательный список экзаменов 20 января. За 12 дней до того, как заканчивается прием заявлений на сдачу ЕГЭ. Что-то с этой хронологией явно не так.

Почему серьезные изменения вводят посреди учебного года, когда до ЕГЭ всего несколько месяцев, задался вопросом депутат. Такие перемены, по его мнению, станут большим стрессом для учеников, которые готовились к другим экзаменам. Родителям же придется столкнуться с дополнительными расходами.

Миронов подчеркнул, что изменения в целом верные, но они не учитывают школьных реалий.

«Правильно то, что физика становится обязательной для инженерных и технических направлений. Верно и то, что поступающие в педвузы должны сдавать предметы по профилю», — сказал парламентарий.

Но достаточно ли школьных знаний для успешной подготовки к экзаменам, рассуждал он. Нет, уверен Миронов, потому что чиновники так и не привели ЕГЭ в соответствие с учебной программой. В то же время в школах наблюдается катастрофическая нехватка учителей по естественно-научным дисциплинам, таким как физика и химия.