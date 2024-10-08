Сегодня 14:25 «Глаза на лоб полезли». Москвич — о решении школы не зачислять сына в 10-й класс Мальчика, которого отказались зачислять в 10-й класс в Москве, забрали из школы 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Основанием для отказа зачислить подростка в 10-й класс московской школы № 57 стали якобы наличие у ребенка академической задолженности и нарушение им правил внутреннего распорядка. Об этом 360.ru рассказал отец мальчика Кирилл М.

Мужчина отметил, что 10 января в школе приняли правила поступления в 10-й класс. После этого он получил письмо с уведомлением о том, что подростка туда не зачислят по указанным причинам. «Самое интересное произошло 27 августа. Мне дали две замечательные бумаги, выписки из протокола заседания педсовета 57-й школы. Одна из них — от 10 января, когда были опубликованы не только правила поступления в 10-й класс, но и отрицательные критерии для незачисления, хотя они ни до кого не доводились. Они отличались от тех, о которых мне писала школа», — пояснил собеседник 360.ru. Кирилл уточнил, что его работа находится рядом с учебным заведением, поэтому мужчина ходил на собрания, где ему не высказывали никаких претензий.

С моей точки зрения, школа выступает шулером, которая меняет правила игры. Было решение педсовета, которое нигде не публиковалось и было известно лишь самому педсовету. Я получил бумаги о незачислении, глаза полезли на лоб. Написал заявление в прокуратуру и подал иск в суд. Кирилл М. отец старшеклассника

После этого руководство школы предложило подростку учиться в 10-м гуманитарном классе. Кирилл допустил, что таким образом руководство учебного заведения признало неправоту и решило зачислить сына для дальнейшей учебы. «Прокуратура встала на мою сторону. Сейчас сын пошел в другую школу, найти ее было сложно. Так получилось, что была школа, в которой мы раньше сталкивались, там учится друг сына. В этом отношении ни 57-я школа, ни департамент образования никак нам не помогали», — подчеркнул мужчина. Пришлось доказывать, что не верблюд Отец ребенка признался, что в ходе разбирательств испытал много отрицательных эмоций, как и вся его семья. «Меня с конца июня возили лицом по столу. Почему-то нужно доказывать, что ты не верблюд. Хорошо, что прокуратура разобралась, ибо тут с точки зрения человеческой и законодательства не очень хорошая история», — отметил он. По словам Кирилла, в семье обсуждали теоретическое возвращение сына в школу, но сейчас такого желания нет.

С конца июня я общался со всеми завучами. Не могу сказать, что мой сын — выдающийся ученик, но вся ситуация показала, что она может повториться. Кто может гарантировать, что потом не будет предвзятое отношение? Никто. Кирилл М.

Отец ученика также привел 360.ru ответ департамента образования и науки города Москвы о том, что сына отчислили из школы на основании электронного заявления родителя, поданного с использованием официального сайта мэра столицы. В департаменте отметили, что 29 августа мужчина встречался с руководством школы и ему предложили место в 10-м классе для обучения ребенка в 2024/2025 учебном году. От предложенного места, подчеркнули в ведомстве, он отказался. Ранее РБК со ссылкой на прокуратуру Москвы сообщил, что прокуратура выявила нарушение из-за отказа зачислить ученика в 10-й класс в школе № 57. В пресс-службе отметили, что руководство учебного заведения нарушило право ученика на получение среднего общего образования.