Сегодня 15:18 День учителя — 2024: история и традиции праздника Международный День учителя отметят в России и мире в 30-й раз 0 0 0 Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press Образование

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Ежегодно в России отмечают День учителя — профессиональный праздник работников сферы образования. Принято поздравлять наставников, выражать им признательность за труд и вклад в воспитание молодого поколения. Об истории праздника, его значении и традициях, которые сложились за многие годы, — в материале 360.ru.

Когда отмечают День учителя в России День учителя в России и еще более чем 100 странах ежегодно отмечают 5 октября. Это профессиональный праздник не только учителей, но всех работников образовательной сферы. История праздника В 1966 году ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры — утвердила статус учителя. В документе «Рекомендации, касающиеся статуса учителей» подчеркивалось, что успехи в образовании зависят от компетенции и профессиональных качеств педагога. В 1994-м та же организация основала Международный день учителей. В СССР Верховный Совет согласовал праздник в честь преподавателей указом от 29 сентября 1965 года. Его назначили на первое воскресенье октября. После 1994-го, уже в Российской Федерации, День учителя стали отмечать как и во всем мире — 5 октября.

Пора понять, что чем меньше у учителя свободного времени, чем больше он загружен всевозможными планами, отчетами, заседаниями, тем больше опустошается его духовный мир, тем скорее наступит та фаза его жизни, когда учителю уже нечего будет отдавать его воспитанникам. Василий Сухомлинский Педагог

Традиции и приметы в День учителя В этот день существует несколько традиций, которые соблюдают в школах и других образовательных учреждениях. Одна из них — поздравление учителей учениками и коллегами. Учащиеся готовят выступления, рисуют стенгазеты, делают поделки своими руками или просто дарят цветы. Также в этот день проводят концерты и праздничные мероприятия. Еще одна традиция — вручение грамот и наград педагогам за их труд и вклад в образование. Это может быть благодарность от руководства школы или вышестоящих органов.

Интересно В России проводят конкурс «Учитель года». Победителя обычно объявляют 5 октября. В России проводят конкурс «Учитель года». Победителя обычно объявляют 5 октября.

Кроме того, с Днем учителя связаны различные приметы и поверья. Считается, что, если ученик подарит букет из желтых цветов, это принесет ему удачу и успех в учебе. А если учитель первым зайдет в класс утром, то учебный год будет успешным.

Фото: Irina Motina/XinHua / Global Look Press

Факты об учителях Учителя — не просто люди, которые передают знания. Они играют важную роль в формировании личности и, как следствие, развитии общества. Вот некоторые факты о педагогах: Первые учителя появились в Вавилоне, Ассирии и Китае в четвертом тысячелетии до нашей эры;

Учитель — одна из самых стрессовых профессий. По этому показателю ее можно сравнить с работой пожарного или спасателя;

Почти 86% учителей — женщины. В начальной школе их доля равна 99,3%;

Учитель в России может вести сразу несколько предметов, например смежных — алгебру и геометрию или русский язык и литературу. За границей педагог имеет право преподавать только одну дисциплину;

Средний возраст учителей в России — 46 лет;

В среднем на одного учителя приходится 19 детей. День учителя — еще один повод порадовать любимых педагогов. Поздравить можно цветами, конфетами и открытками. Главное — теплые и искренние слова благодарности за заботу и знания.

О том, что можно и не стоит дарить на День учителя, — читайте в другом материале 360.ru.