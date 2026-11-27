В Красногорске прошла церемония награждения финалистов и победителя конкурса «Нежный грант 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В финале 22 участницы из Подмосковья, Москвы и Твери представили бизнес-проекты в сфере образования, здравоохранения, производства, креативных индустрий и других направлений.

В Подмосковье проводится ряд образовательных программ и конкурсов для предпринимателей, в том числе и «Нежный грант», ставший уже традиционным. Участие в конкурсе принимают девушки разного возраста и разного семейного статуса. В этом году на победу претендовали бизнес-леди от 32 до 71 года, многие из них занимаются семейным бизнесом.

В этом году организаторы увеличили призовой фонд конкурса. Гранты в размере 150 тысяч рублей на развитие собственного дела получили три победительницы:

Наталья Алексеева (Тверь) — декоратор, предприниматель в сфере дизайна и торговли сувенирной продукцией;

Ирина Дмитренко (Раменское) — представитель издательства «Круглый стол»;

Элла Белугина (Мытищи) — руководитель образовательного центра «Другая школа».

Кроме того, жюри определило победительниц в специальных номинациях:

«Лучший семейный бизнес» — Мария Белявцева (Пушкино), основатель семейной студии «МАРТ». Предпринимательница получила премию в размере 50 тысяч рублей от Альфа-Банка;

«Многодетная бизнес-мама» — Ирина Поиленкова (Пушкино), владелица заведений Vaffel;

«Лучший социальный проект» — Анастасия Ксантиниди (Фрязино и Щелково), руководитель центров нейропсихологии и коррекции речи «Здоровый ребенок»;

«Лучший технологичный проект» — Мария Давыдова (Раменское), руководитель и владелец «Клиники доброго стоматолога»;

«Лучший проект креативных индустрий» — Наталия Краюхина (Красногорск), бренд одежды «Подмосквич».

Обладательницей награды в новой номинации «Приз симпатий жюри» стала Анна Чурилова из Бронниц, представляющая кондитерскую студию «Пудра». Ей вручили премию в размере 50 тысяч рублей.

Конкурс «Нежный грант» проводит союз «Содействие женскому предпринимательству» с 2021 года. За это время его участницами стали более 500 женщин из разных регионов России.

Совокупный объем денежных премий достиг 1,8 миллиона рублей, а стоимость подарков от партнеров превысила четыре миллиона рублей.