23 июля 2026 17:24 Смотровая площадка, шезлонги и кафе. Воробьев — о преображении набережной пруда Москвич в Лобне Андрей Воробьев: набережная пруда Москвич в Лобне откроется ко Дню города Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Подмосковье

Подмосковье

Ко Дню города в Лобне откроется благоустроенная набережная пруда Москвич. Там появится комфортное и современное пространство для отдыха со смотровой площадкой. Территорию посетили губернатор Андрей Воробьев и заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Денис Кравченко.

В Лобне уже благоустроили Центральный парк, работы продолжаются в сквере в микрорайоне Депо, на набережной у пруда Москвич, которая полностью преобразится уже ко Дню города — 12 сентября. Всего обновят территорию площадью 2,3 гектара. «Что касается набережной, то скоро здесь появятся кафе и уютная зона отдыха с теплым отапливаемым бассейном и шезлонгами, что позволит лобнинцам проводить досуг в комфортной атмосфере прямо рядом с домом. Это замечательный инфраструктурный объект, который существенно повышает качество жизни наших жителей в Лобне и во всем Подмосковье», — сказал Денис Кравченко.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Набережную очистили от сухостойных деревьев, там появится зона отдыха с качелями, теннисный уголок и игровая зона. Посетителям будут доступны амфитеатр, кафе, пирс, прокат лодок и шезлонги. «Приведем в порядок береговую линию: здесь появятся деревянные настилы, установим скамейки и беседки с видом на воду, современную систему освещения и камеры видеонаблюдения», — сказал Андрей Воробьев. По словам директора по строительству компании-подрядчика Сайгида Алиева, сейчас на набережной укладывают дорожки, монтируют детские и спортивные площадки и создают настил над водой на сваях.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/2 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/2

«Это будет атмосферная зона отдыха с покрытием из древесно-полимерного композита и архитектурной подсветкой. Работы идут в хорошем темпе: на объекте ежедневно трудятся от 20 до 40 рабочих», — сказал он. Ранее в Лобне благоустроили несколько других территорий. Новый облик получили Центральный парк, Лобненский лесопарк, парк «Киово» с набережной, парк «Река времени» и несколько скверов.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3