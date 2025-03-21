Развитие проекта «Движение первых» обсудили в Подмосковье

Заседание Координационного совета при губернаторе Московской области по взаимодействию с «Движением первых» прошло в Доме правительства региона. Участники встречи обсудили дальнейшее развитие проекта.

К «Движению первых» в Подмосковье присоединились уже свыше 420 тысяч человек.

«У нас работает 1013 первичных отделений и 55 местных отделений. Мы активно работаем не только в течение учебного года, но также делаем акцент на организацию работы оздоровительных лагерей летом — на территории Московской области более 100 учреждений», — напомнила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

Участие в движении помогает активистам ощутить свою причастность к достижениям России, поскольку они становятся частью крупных федеральных мероприятий.

«Я уверена, что дети Московской области через 10 лет построят нечто невероятное. Центральный аппарат Движения Первых готов оказать всяческое содействие и работать в одной большой команде», — подчеркнула заместитель председателя правления «Движения первых» Ксения Янова.