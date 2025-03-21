Развитие проекта «Движение первых» обсудили в Подмосковье
Заседание Координационного совета при губернаторе Московской области по взаимодействию с «Движением первых» прошло в Доме правительства региона. Участники встречи обсудили дальнейшее развитие проекта.
К «Движению первых» в Подмосковье присоединились уже свыше 420 тысяч человек.
«У нас работает 1013 первичных отделений и 55 местных отделений. Мы активно работаем не только в течение учебного года, но также делаем акцент на организацию работы оздоровительных лагерей летом — на территории Московской области более 100 учреждений», — напомнила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Участие в движении помогает активистам ощутить свою причастность к достижениям России, поскольку они становятся частью крупных федеральных мероприятий.
«Я уверена, что дети Московской области через 10 лет построят нечто невероятное. Центральный аппарат Движения Первых готов оказать всяческое содействие и работать в одной большой команде», — подчеркнула заместитель председателя правления «Движения первых» Ксения Янова.
На заседании обсудили крупные проекты движения, среди которых военно-патриотическая игра «Зарница 2.0».
«„Движение Первых“ — самое многочисленное у нас в регионе. Но это не просто цифры. Это заряженные, увлеченные ребята с огромным количеством проектов, идей, предложений. Поэтому им очень хочется помогать и поддерживать», — пояснила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Она напомнила, что на базе Российского университета кооперации в январе открыли Дом Первых, который стал точкой притяжения для подрастающего поколения. Там проводят мастер-классы, семинары и творческие встречи.
Кроме того, в Подмосковье также активно развивают наставничество среди участников движения. Кураторами стали уже свыше 60 тысяч человек.
Особое внимание организаторы уделяют вовлечению в деятельность проекта представителей социально уязвимых категорий, в том числе детей с ограниченными возможностями и сирот.
«Наша основная задача на этот год — масштабировать и улучшать. Мы обязательно сделаем воспитательное пространство яркой экосистемой, отражающей усилия государства в горящих глазах молодежи», — заключила председатель совета регионального отделения «Движение Первых» Московской области Анастасия Бочарова;