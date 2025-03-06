Объем производства яиц вырастет в 5 раз в Подмосковье к 2030 году

На заседании Мособлдумы министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных рассказал об итогах работы за год и планах на будущее в агропромышленном комплексе, торговле и ветеринарии. Особое внимание уделили программе «Устойчивая и динамичная экономика», которая ставит цель к 2030 году увеличить производство продукции АПК на 25% и нарастить экспорт в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.

«Выполнение поставленных задач по животноводству планируем за счет наращивания к 2030 году объемов производства яйца в 5,5 раза, молока на 13%, а также мяса на 6%. В этом году увеличим выпуск продукции по основным направлениям: яйцо, мясо крупного и мелкого рогатого скота, свинины. Молочное производство — одна из перспективных отраслей», — прокомментировал Двойных.

В регионе продолжается развитие животноводства. Так, реализуется проект по строительству комплекса по производству яиц, который к 2028 году выйдет на мощность 630 миллионов штук в год. Также начал работу селекционно-генетический центр «Смена», который поможет заменить импортные инкубационные яйца для производства бройлеров.

«На долю малых форм хозяйствования приходится более 25% всего объема АПК. Фермеры вносят значительный вклад в производство мяса, молока, картофеля, овощей, плодов. Ценным ресурсом является земля. Общая площадь сельхозугодий составляет 916 тысяч гектаров. Наш потенциал — еще около 200 тысяч гектаров, неиспользуемых по назначению, которые необходимо ввести в оборот. Будем планомерно продолжать эту работу», — подчеркнул министр.

Он отметил важность не только производства сырья, но и его переработки. Производство по основным направлениям увеличивается ежегодно. В этом году ожидается рост выпуска сыра на 3%, мороженого — на 4%, мясных консервов — на 2,5%, кормов для непродуктивных животных — на 2%, кондитерских изделий и кисломолочной продукции — более чем на 1%. По итогам прошлого года Московская область вошла в топ-5 регионов по экспорту сельхозпродукции, поставляя товары в 84 страны.

К 2030 году в Подмосковье намерены увеличить производство зерновых на 62%, масличных культур — на 50%, картофеля — на 17%, овощей — на 10%. Двойных уточнил, что в этом году на поддержку растениеводства выделили 2,4 миллиарда рублей.

Еще одно важное направление — животноводство. Для предотвращения опасных болезней, таких как сибирская язва, ящур, чума и другие, работает Госветслужба Московской области. В ее составе 82 ветеринарных учреждения, 15 лабораторий и более 1,3 тысячи специалистов. В 2023 году число случаев бешенства снизилось на 42%. Кроме того, ветеринарные услуги переходят в цифровой формат — уже доступны две госуслуги и шесть электронных сервисов.