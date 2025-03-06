Мособлконтроль подвел итоги цифровизации госзакупок за год

Цифровые технологии активно внедряют в сферу госзакупок, делая процесс прозрачнее и эффективнее. Автоматизация помогает снижать ошибки, контролировать цены и ускорять работу с документами. О том, как технологии изменили подход к контролю, рассказал Дмитрию Кутепову в «Интервью 360» первый заместитель начальника Главного контрольного управления Московской области Олег Дьяченко.

По словам спикера, ранее контроль воспринимался как исключительно карательная мера, но теперь это полноценный процесс. Современные технологии позволяют автоматизировать многие операции, снижая вероятность ошибок и улучшая итоговый результат.

«Наши полномочия заключается в осуществлении контроля в сфере закупок и учетно-финансовой сфере. Также мы осуществляем административное производство, координируем деятельность органов местного самоуправления», — подчеркнул Дьяченко.

Процесс цифровизации в сфере контроля закупок стартовал в 2017 году. В 2024 году одним из важнейших нововведений стало внедрение структурированного электронного контракта для государственных и муниципальных закупок. Спикер отметил, что государственная контрактная система строится на принципах открытости и прозрачности. Это означает, что все документы, этапы закупочных процедур и их результаты публикуют в открытом доступе, за исключением закрытых закупок.