Количество зарегистрированных в Московской области самозанятых превысило 1,2 миллиона человек, тогда как в 2023 году их насчитывалось порядка 652 тысяч. Об этом в День самозанятого, который отмечают 27 ноября, рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Подмосковье вошло в число четырех пилотных регионов, где в 2019 году внедрили специальный налоговый режим для граждан, работающих на себя. Сегодня самозанятость не только позволяет жителям легально вести собственное дело, но и обеспечивает дополнительные поступления в областной бюджет.

Только за девять месяцев 2026 года платежи по налогу на профессиональный доход принесли в бюджет около шести миллиардов рублей. Жители Подмосковья чаще всего выбирают строительство и ремонтные работы, автоперевозки, сдачу жилья в аренду.

Подмосковье занимает второе место в России по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства — более 481 тысячи. В валовом региональном продукте их доля достигает примерно 28%.

Для развития собственного дела самозанятые могут воспользоваться региональными мерами поддержки. В частности, в Подмосковье действует субсидия на продвижение продукции и услуг через маркетплейсы. Максимальный размер выплаты составляет 500 тысяч рублей.

«Например, это возмещение до 50% затрат на оплату услуг интернет-площадок для продажи товаров, работ и услуг. Это позволяет людям активнее выходить на маркетплейсы и находить новых клиентов. Режим НПД упрощает регистрацию, снижает налоговую нагрузку и делает администрирование максимально комфортным, что подтверждает его высокую востребованность», — добавил Игорь Брынцалов.

Кроме того, самозанятые могут получить поручительство Московского областного гарантийного фонда при оформлении кредита.

Налог на профессиональный доход предусматривает ставку 4% при расчетах с физическими лицами и 6% — с организациями и индивидуальными предпринимателями. Этот режим освобождает от подачи деклараций и обязательной уплаты страховых взносов, а также позволяет совмещать собственное дело с работой по трудовому договору. Годовой доход при этом не должен превышать 2,4 миллиона рублей.

Оформить самозанятость можно на портале госуслуг, а ознакомиться с подробными условиями применения налогового режима — на сайте ФНС России.