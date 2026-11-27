Единороссы из 5 округов Подмосковья передали бойцам СВО технику и медикаменты
На этой неделе единороссы из Лотошина, Шаховской, Люберец, Дмитровского и Богородского округов отправили на передовую генераторы, медикаменты, питьевую воду, предметы первой необходимости, а также автомобиль и мотоциклы для выполнения боевых задач. Всего с начала года из Подмосковья в зону СВО доставили порядка трех тысяч тонн помощи.
Летчик-космонавт, депутат Мособлдумы от «Единой России» Елена Серова вместе с предпринимателями, волонтерами и жителями собрала гуманитарный груз по запросу военнослужащих из Сергиева Посада.
«Мы передали для 423-го мотострелкового Ямпольского полка и подразделения 7-й разведывательной бригады большую партию медикаментов, окопные свечи, маскировочные сети, генератор, антидроновые одеяла и антитепловизорные пончо. А самое главное — отправили бойцам автомобиль, который со всем этим грузом уже добрался до места назначения», — рассказала Елена Серова.
Из Дмитровского округа для 18-го отряда «Барс» направили около 10 тонн помощи, включая автомобиль «Нива», два мотоцикла, генератор и питьевую воду.
Активист «Боевого братства» в Лотошино Сергей Кручинин с товарищем доставили около тонны груза в ЛНР, ДНР и Запорожскую область. Кроме того, волонтеры заехали в Мариуполь и передали письма от родных бойцам-землякам. Также из Лотошино отправили бензиновый генератор, стройматериалы и расходники для обустройства фронтового быта.
Очередной груз по запросам военнослужащих отправился на Донецкое направление из Шаховской.
«Мы не можем в полной мере прочувствовать все, через что проходят наши ребята. Поэтому стараемся помогать, поддерживать и откликаться на каждую просьбу», — подчеркнул муниципальный депутат от «Единой России», участник гуманитарной миссии Андрей Гриднев.
В Люберцах в состав груза вошли продукты, питьевая вода, медикаменты и предметы первой необходимости. Кроме того, депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Дениско передал волонтерам организации «Золотые руки Ангела» материалы для плетения маскировочных сетей.
«Знаю, сколько сил вкладывают волонтеры в эту работу: каждый рулон материала и сплетенная сеть становятся частью общей помощи», — отметил парламентарий.
Из Богородского округа передали партию вещей первой необходимости в филиал Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко, чтобы поддержать бойцов, проходящих там лечение.
Поддержка бойцов СВО и их близких — ключевое направление народной программы «Единой России». В прошлом году подмосковные партийцы отправили в зону СВО более пяти тысяч тонн гумпомощи. Всего же с начала спецоперации военнослужащим и жителям новых регионов передали более 20 тысяч тонн грузов.