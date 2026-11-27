На этой неделе единороссы из Лотошина, Шаховской, Люберец, Дмитровского и Богородского округов отправили на передовую генераторы, медикаменты, питьевую воду, предметы первой необходимости, а также автомобиль и мотоциклы для выполнения боевых задач. Всего с начала года из Подмосковья в зону СВО доставили порядка трех тысяч тонн помощи.

«Мы передали для 423-го мотострелкового Ямпольского полка и подразделения 7-й разведывательной бригады большую партию медикаментов, окопные свечи, маскировочные сети, генератор, антидроновые одеяла и антитепловизорные пончо. А самое главное — отправили бойцам автомобиль, который со всем этим грузом уже добрался до места назначения», — рассказала Елена Серова.

Летчик-космонавт, депутат Мособлдумы от «Единой России» Елена Серова вместе с предпринимателями, волонтерами и жителями собрала гуманитарный груз по запросу военнослужащих из Сергиева Посада.

Из Дмитровского округа для 18-го отряда «Барс» направили около 10 тонн помощи, включая автомобиль «Нива», два мотоцикла, генератор и питьевую воду.

Активист «Боевого братства» в Лотошино Сергей Кручинин с товарищем доставили около тонны груза в ЛНР, ДНР и Запорожскую область. Кроме того, волонтеры заехали в Мариуполь и передали письма от родных бойцам-землякам. Также из Лотошино отправили бензиновый генератор, стройматериалы и расходники для обустройства фронтового быта.

Очередной груз по запросам военнослужащих отправился на Донецкое направление из Шаховской.